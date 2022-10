Máte restituční nároky? Na nic nečekejte a začněte je řešit

Od sametové revoluce už uplynulo více než 30 let, přesto nejsou všechny restituce dořešené. V roce 2022 stále existuje v České republice přibližně 35 000 oprávněných osob, které nemají vypořádány své restituční nároky. Restituenti by měli své nároky řešit bezodkladně, dokud to legislativa umožňuje. Jak nejlépe vyřešit svoje restituční nároky a neztratit se v záplavě pojmů a zákonů?

