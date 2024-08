Poznejte budoucnost předškolního vzdělávání. Mateřská škola Maple Bear Olomouc poprvé přivítá děti od 3 do 6 let.

MŠ Maple Bear Olomouc v září 2024 přivítá děti od 3 do 6 let. | Foto: MŠ Maple Bear Olomouc

Prestižní školy Maple Bear, jako největší síť 400 bilingvních škol ve více než 39 zemích světa, přináší do České republiky revoluční přístup ke vzdělávání, který spojuje nejlepší prvky kanadského vzdělávacího systému a českého kurikula. Právě v neděli 1. září 2024 mateřská škola Maple Bear Olomouc slavnostně otevře své brány dětem ve věku od 3 do 6 let a zahájí tak školní rok 2024-2025.

Mateřská škola Maple Bear Olomouc nabízí unikátní imerzní program, kde se pro každodenní komunikaci s dětmi používá především angličtina. Tento přístup umožňuje dětem osvojit si angličtinu přirozeným způsobem, podobně jako se učí svůj mateřský jazyk, češtinu. Pro děti samotné to znamená, že se z nich mohou stát rodilí mluvčí také v jazyce anglickém.

Rodiče se často obávají, jak jejich děti budou akvizici nového jazyka zvládat a jaký vliv dvojjazyčnost na ně bude mít. Zkušenosti a výzkumy avšak ukazují, že dvojjazyčné vzdělávání přináší mnoho benefitů. Dvojjazyčnost zlepšuje kognitivní schopnosti, posiluje paměť a má pozitivní vliv na vývoj mozku. Děti, které absolvují bilingvní programy, často začínají číst dříve než jejich jednojazyční vrstevníci, mají větší sebeúctu a lepší předpoklady učit se další jazyky a žít v zahraničí.

Slavnostní otevření MŠ Maple Bear Olomouc zajistí dětem i jejich rodičům nezapomenutelný začátek školního roku. Rodiče a děti budou mít možnost prohlédnout si novou budovu školy včetně tříd vybavených dle kanadských standardů, zaměstnaneckých prostor i vlastního moderního dětského hřiště.

Kromě rodičů a dětí se této události zúčastní také zástupci místní komunity a představitelé Maple Bear z Kanady a dalších zemí. Pozvání na Grand opening mateřské školy Maple Bear Olomouc přijal José Enrique Del Castillo Mella, generální ředitel Maple Bear Global Schools, a také Yann Bidan, generálního ředitele Maple Bear CEE a Pavel Lekov, finanční ředitel Maple Bear CEE.

Navíc, hned po slavnostním otevření 2. září, Olomouc přivítá pana Sunila Sudhakara, COO společnosti Maple Bear Global Schools. Pan Sudhakar navštíví náš region, aby se osobně setkal s týmy ve školách v Česku, Polsku, Srbsku, Rumunsku, Albánii a Bulharsku. Jeho návštěva zdůrazňuje význam Evropy v globální síti a silnou podporu, kterou Maple Bear Olomouc dostává od centrálního týmu Maple Bear Schools.

Přihlaste i vy své dítě ve věku od 3 do 6 let do mateřské školy Maple Bear Olomouc do konce srpna. Více na www.olomouc.maplebear.cz

Učitelé a zástupci MŠ Maple Bear OlomoucZdroj: MŠ Maple Bear Olomouc