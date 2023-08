Dostatek denního světla je nezbytný pro správné fungování organismu i psychické zdraví. Pohyb na čerstvém vzduchu je pro kvalitní život základ, ale myslet na přísun přirozeného světla bychom měli i při nákupu stínicí techniky. Chytré žaluzie propustí maximum denního světla a zároveň účinně zastíní prostor a ochrání jej před přehříváním.

Dostatek denního světla je nezbytný pro naše fyzické i psychické zdraví. Díky chytrým žaluziím propustíte do místnosti maximum denního světla. | Foto: Climax.cz

Proč je přísun denního světla tak důležitý?

Bez denního světla nedokáže lidské tělo optimálně vstřebávat vitamíny a minerální látky, tvořit nezbytné hormony a regulovat biorytmus. Jak světlo pomáhá našemu organismu?

Udržuje přirozený biologický rytmus. Denní světlo ovlivňuje biologické procesy v našem těle, zejména vytváření spánkového a bdělého stavu. Když se probudíme v dopoledních hodinách, slunce vysílá signály do našeho těla, které nám pomáhají se probudit a být plně aktivní během dne. Na druhé straně, když slunce zapadá a začíná se stmívat, tělo vylučuje hormon melatonin, což nás připravuje na noční klid a regeneraci. Pokud však nedostáváme dostatek denního světla, může se tento biologický rytmus narušit a vést ke zhoršení spánku a výkonnosti. Zlepšuje náladu a snižuje úzkost. Má také pozitivní vliv na naši psychiku. Stimuluje produkci serotoninu, hormonu, který je spojován s dobrým pocitem a pozitivní náladou. Nedostatek světla může způsobit snížení produkce serotoninu a zhoršení nálady. Kromě toho bylo prokázáno, že světlo pomáhá snižovat úzkost a depresi, což může být zvláště užitečné pro lidi trpící sezónními afektivními poruchami nebo jinými psychickými problémy. Zlepšuje kognitivní funkce. Studie ukazují, že přísun denního světla může zlepšovat tyto funkce, jako je paměť, pozornost a soustředění. To může být užitečné zejména pro studenty, kteří potřebují být v plné síle během studia, a pro osoby pracující v intelektuálně náročných profesích. Podporuje zdravé kosti. Sluneční světlo je nejlepším zdrojem vitaminu D, který je důležitý pro zdravé kosti a zuby. Vitamin D pomáhá tělu absorbovat vápník.

Častou příčinou těchto stavů je nevhodné osvětlení v interiéru, kde trávíme velkou část dne a nekvalitní stínicí technika. Přitom právě chytré řešení stínění může situaci obrátit v náš prospěch.

Chytré žaluzie je možné instalovat do každé domácnosti

Vnitřní stínění v podobě žaluzií či rolet je levnějším řešením regulace množství světla, které je možné namontovat na každý typ oken. Díky umístění se zároveň stávají designovým doplňkem interiéru a je možné je s okolím i barevně sladit.

Vnitřní žaluzie jsou levnějším řešením regulace světla v místnosti.Zdroj: Climax.cz

Venkovní stínění je sice nákladnější, ale zároveň je dobrou investicí díky nemalé úspoře energií. V zimě chrání okno před průnikem chladu a snižuje náklady za vytápění, v horkých letních dnech zase zachytí sluneční paprsky ještě předtím, než se opřou do okna, a zajistí příjemné klima v interiéru i bez použití klimatizace. Moderní venkovní žaluzie lze navíc opatřit slunečními a větrnými čidly. Čidla dají signál mechanismu v případě, že hrozí přehřátí interiéru a žaluzie uzavře. Máte rovněž úplnou jistotu, že žaluzie nepoškodí ani silný vítr či krupobití, systém automaticky zasune žaluzie do boxu. Přísun denního světla se dá díky technologii také regulovat pomocí dálkového ovládání nebo aplikací v mobilu.

Díky chytrým žaluziím můžete regulovat přísun světla do místnosti pomocí dálkového ovladače.Zdroj: Climax.cz

Chytré žaluzie vám zajistí dostatek světla v interiéru po celý rok. Pro své zdraví však můžete udělat ještě více, zvláště máte-li kancelářskou práci nebo trávíte hodně času v domácí pracovně. Co byste řekli na to, že můžete pracovat na denním světle, upevňovat si tak zdraví a posilovat imunitu několik měsíců v roce, a to i když vás na terase zastihne lehký déšť nebo pálí ostré sluneční paprsky?

Bioklimatické pergoly s chytrou technologií

Pobyt na čerstvém vzduchu a denním světle si díky bioklimatické pergole můžeme dopřát tak často, jak je potřeba, a třeba si pod ní zřídit i zmiňovanou pracovnu. Vyberete-li si pergolu Lamelino, dostanete komplexní řešení komfortního venkovního posezení za každého počasí. Lamely se dají sklopit až do úplného uzavření v případě deště, vyřešené je i praktické odvádění dešťové vody. V případě větru, deště nebo ostrého slunce lze bioklimatickou pergolu opatřit bočními látkovými clonami, které ochrání před větrem nebo zvědavými pohledy sousedů a zároveň propustí dostatek denního světla pro psychickou pohodu i upevňování fyzického zdraví.

Pod bioklimatickou pergolou LAMELINO od českého výrobce CLIMAX si dopřejte denní světlo za každého počasí.Zdroj: Climax.cz

Ať už se rozhodnete pro vnitřní, nebo venkovní stínění či bioklimatickou pergolu, vždy myslete na to, že výběr spolehlivé firmy je stejně důležitý, jako kvalita stínicí techniky. Společnost Climax je špičkou v oblasti chytrých venkovních i vnitřních žaluzií, rolet a další vysoce funkční stínicí techniky. Neustále rozšiřuje, zdokonaluje a inovuje portfolio svých produktů a je českým výrobcem moderních chytrých bioklimatických pergol LAMELINO, díky kterým si denní světlo můžeme dopřát za každého počasí.