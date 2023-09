Ve středu 27. září se poprvé otevřely dveře nové pobočky řetězce McDonald’s v pražských Nuslích. Zákazníci se mohou těšit na plnou snídaňovou a klasickou produktovou nabídku a obsluhu přímo u stolu.

Foto: McDonald’s

Za touto celkem 116. pobočkou McDonald’s v České republice stojí zkušená franšízantka Ivana Malivojevičová. Její spolupráce s McDonald’s trvá už více jak 23 let a nápad na provozování vlastní restaurace formou franšízy přišel jako spontánní inspirace od její bývalé šéfové v USA a také fascinací příběhem Raye Kroce, zakladatele společnosti McDonald’s českého původu. „Jsem velmi ráda, že další restauraci otevírám právě v Nuslích a moc se těším na to, až zde přivítáme naše hosty, včetně třeba těch z nedalekých divadel,“ uvedla Malivojevičová, pro kterou už jde o celkem 12. restauraci. „Velmi se také těším na spolupráci se všemi novými zaměstnanci, kterým u nás můžeme nabídnout jistotu stabilního zaměstnání, možnost plánovat si směny a velké možnosti kariérního růstu, kdy se lidé z pozice crew mohou vypracovat do nevyšších manažerských pozic. Šanci má každý,“ dodala franšízantka. Ta si pro zákazníky připravila také speciální slevovou akci ve formě digitálních kupónů, díky kterým si budou moci vychutnat od 2. do 4.10. kávu za pouhých 20 korun.

Zdroj: McDonald’s

Nová pobočka na adrese Bělehradská 185/5 nabízí celkem 94 míst k sezení. Zákazníky zaujme nadčasový interiérový design „Geometry“, který dává neotřelou kombinací geometrických tvarů, betonových panelů a dřevěných prvků vnitřku ráz moderního a čistého interiéru.

Zdroj: McDonald’s

„Otevřením další restaurace v Praze pokračujeme v rozvíjení našeho podnikání v hlavním městě. Věříme, že tato nová restaurace přinese nejenom skvělé jídlo a zážitek z naší značky, ale také nové pracovní příležitosti pro místní komunitu. Jsme nadšeni z toho, že můžeme pokračovat v úspěšné spolupráci s našimi franšízovými partnery a dále posilovat naši pozici na trhu rychlého občerstvení,“ říká Radim Foltýn, franchising director pro Českou a Slovenskou republiku.

Restaurace poskytuje na 70 pracovních míst a otevřená je každý den od 6:00 do 24:00 hodin. O službu McDelivery se starají rozvozové společnosti foodora, Bolt a Wolt.

Zdroj: McDonald’s