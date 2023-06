Novou robotickou stáj otevřeli v akciové společnosti Měcholupská zemědělská v Předslavi. Veřejnosti ji představili během Dne otevřených dveří.

Dne otevřených dveří v akciové společnosti Měcholupská zemědělská v Předslavi byla veřejnosti představena nová robotická stáj. | Foto: David Peltán

K výstavbě nové robotické stáje se v Předslavi rozhodli z důvodu, že stará stáj již nevyhovovala novým standardům chovu vysokoprodukčních dojnic. „Původní stáj byla postavena v roce 1978 pro 700 ks dojnic s kejdovým hospodářstvím. V roce 1996 došlo k velké rekonstrukci a stáj byla přestavěna na stlaný provoz s kapacitou 432 míst. V roce 2008 byla dodělána ještě jedna sekce o 62 místech. Technologie kravína již byla zastaralá, rozměrově již nevyhovovala novým požadavkům chovu. Dalším důvodem výstavby byl velký nedostatek zaměstnanců v zemědělství,“ vysvětluje Luboš Šilhavý, předseda představenstva Měcholupské zemědělské, a.s. v Předslavi.

Nová stáj má kapacitu 384 ks a je postavena na původním místě, kde stála stará stavba. Po demolici starého kravína byla veškerá stavební suť rozdrcena a následně roztříděna na frakce a použita zpět k výstavbě nové stáje. Náklady na stavbu činily 136 milionů korun a společnost má přislíbenou dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 25 milionů korun.

Méně lidí, vyšší užitkovost

V nové stáji je nainstalováno osm dojicích robotů značky Lely Astronaut A5 a tři přihrnovací roboty krmení Lely Juno. „Díky nové technologii se naše krávy mohou podojit kdykoli v průběhu dne, mají volný přístup ke krmení, k drbadlům, k dojicím robotům, nejsou nikým omezovány, jako ve starém provozu, kdy jsme je dvakrát denně naháněli do dojírny. Každá kráva má svůj responder na krku a díky němu a robotům mají naši zootechnici podrobný přehled o všech zvířatech ve stádě. Výstavbou nové stáje jsme snížili stav našich zaměstnanců na úseku mléčných krav o čtyři. Po naskladnění nové stáje se nám rapidně zvýšila užitkovost na současných 40 l/ks/den, což naplnilo náš cíl,“ doplnil Luboš Šilhavý.

Do budoucna ještě v Měcholupské zemědělské plánují nainstalovat mléčné krmné automaty pro telata, které by ušetřily jednoho pracovníka na úseku odchovu telat.

Zájem dětí i dospělých

Den otevřených dveří v areálu společnosti v Předslavi, který se konal v pátek 16. června, všechny mile překvapil - brány podniku navštívilo přes 1.000 lidí. „Zavítalo k nám 350 žáků základních a mateřských škol, pro které bylo připraveno mnoho znalostních kvízů, a to ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Úhlava, která do projektu zapojila také ochutnávku regionálních potravin. Pro návštěvníky jsme připravili mimo nové robotické stáje i ukázku naší zemědělské techniky značky JOHN DEER. Zájemci si mohli prohlédnout porodnu dojnic a dva teletníky. Zpřístupněna byla také naše bioplynová stanice. Vydařený Den otevřených dveří završil společenský večer, na kterém jako hlavní host vystoupila Monika Absolonová. Myslím, že celá akce se velmi vydařila a velké poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli,“ doplnil na závěr Luboš Šilhavý.

Na organizaci akce se významně podílel Zemědělský svaz ČR, jehož předseda Martin Pýcha rovněž do Předslavi dorazil. „Cílem Dne otevřených dveří je ukázat veřejnosti opravdový obraz fungujícího zemědělství a umožnit tak nahlédnout pod pokličku běžnému hospodaření a odbourat mýty, které stále častěji kolují společností. Objevují se totiž četné kampaně, které ukazují zemědělství ve velmi hanlivých obrazech. Tyto kampaně již není možné jen tak přecházet. Musíme na ně reagovat pozitivní kampaní. A právě Dny otevřených dveří zemědělských podniků jsou pro odbourání mýtů ideálním prostředkem. Jen tak, že otevřeme brány a názorně vysvětlíme palčivé otázky, můžeme zlepšit úctu k zemědělství, které stále ztrácí svoji prestiž,“ vysvětluje Michaela Klečková, tajemnice Zemědělského svazu, územní organizace v Klatovech.

https://www.mecholupska.cz/