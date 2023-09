„Nejoblíbenější med mezi Cechy je květový smíšený,“ říká včelař Pavel Neumaier z Liberecka

Foto: Kaufland Česká republika

Tekuté zlato, přírodní lék či sladký zázrak. Med má mnoho superlativních přezdívek a není se čemu divit. Jeho zdravotní benefity znali už staří Egypťané a v medicíně se používá dodnes. Je všeobecně známé, že nejkvalitnější med seženete u včelaře. Na Liberecku už téměř 10 let funguje rodinné včelařství Med od Nojmíků, které provozuje Pavel Neumaier. Jejich med je natolik kvalitní, že ho zařadil do své nabídky řetězec Kaufland. Kromě e-shopu tak seženete jejich med i na vybraných prodejnách Kaufland v Libereckém kraji. Kaufland totiž v rámci své strategie trvale udržitelného sortimentu přináší na své pulty regionální produkty, které jsou dostupné v rámci daného regionu.

„V nabídce máme 19 druhu ochucených medů, mezi kterými jsou nějací favoriti, ale nejprodávanější je náš Med květový smíšený,“ vysvětluje včelař Pavel Neumaier. Své včelařství založil bezmála před 10 lety na Liberecku v Dolní Řasnici. K založení včelařství ho vedla vlastní spotřeba medu. „Naše rodina mela odjakživa velkou spotřebu medu a zároveň mám kamaráda včelaře. Proto jsem si řekl, proč to nezkusit a nepořídit si včely,“ vysvětluje a dodává, že provoz včelařství však paradoxně není žádný med. „Často se setkávám s tím, že si lidé pořídí včely a nic o tom neví. Nebo třeba, že si pořídí včely, aby pomohli krajině. Přitom včel je v přírodě dost a jejich zvýšený počet by nám spíš uškodil,“ doplňuje s tím, že každému novému včelaři by doporučil sehnat si zkušeného mentora, který bude ochotný předat své znalosti a praktické rady.

Med přímo od regionálního včelaře na prodejnách Kaufland

Odbyt medu každoročně rostl, proto se včelařství rozhodlo spustit svůj e-shop. „Kromě online prodeje se mi, jako malému živnostníkovi povedlo navázat spolupráci s velkým hráčem na trhu – řetězcem Kaufland. Od června tak dodáváme do prodejen Kaufland na Liberecku náš med. Zákazníci na pultech Kauflandu seženou med květový pastový, ochucené medy - Maliňáček, Jahodáček, Borůvkáček, Brusinkáček, Zázvoráček, Skořičáček a Kakao v pastovém medu. Chybět nesmí samozřejmě neoblíbenější Med květový smíšený. Na ten jsme opravdu pyšní, protože získal ocenění Regionální potravina, Výrobek roku Libereckého kraje a Regionální produkt Jizerských hor,“ uzavírá Pavel Neumaier. Med od Nojmíků seženou Liberečané v Kauflandu celoročně a to navíc za příznivé ceny.