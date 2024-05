Medailérka a keramička z Bečova nad Teplou - Oľga Haláková

Ať se doba jakkoliv proměňuje a společnost zákonitě vyvíjí, velmi záleží na hloubce poznání, která rozhodne o našich životních postojích. Jako příklad uvedu zkušenosti ze sociálních sítí. Většina přátel si při pozorném rozšiřování okruhu rozumí, má radost z úspěchů v oblastech, na které jsou zaměřeni. Vždy kroutím hlavou nad nevybíravými útoky, které jsou součástí komunikace na sociálních sítích. Proč tomu tak je a co se tím dosáhne? Určitě to nemá vliv na změnu názoru, protože v tomto druhu napadání nenajdeme nic rozumného, logického, slušného, na co bychom případně mohli slyšet a společnost ani jedince to o nic neobohacuje.

Měla jsem životní příležitost vést správu města a na tento úkol jsem již byla do jisté míry připravena svými předcházejícími zkušenostmi. Praxe je samozřejmě nejlepší školou, tedy jsem měla možnost mnohému se v této oblasti naučit. Jsem za to velmi vděčna zejména proto, že jsem přirozeně navázala na další svůj úkol a rozšířila své působení z města na území regionu. Tyto dvě oblasti se dost od sebe liší. Ve správě města jste blíže obyvatelům, jste s nimi v každodenním styku, děnně s nimi řešíte praktické potřeby a také rychleji vidíte výsledky. Je to správa velké rodiny celého města. Správa kraje je více zatížena administrativou, zde spolupracuje větší kolektiv s přímou kolektivní odpovědností, od jednotlivých odborů pro danou oblast, oddělení řízení projektů, výběrových řízení, právní oddělení na přípravě všech podkladů, o kterých rozhoduje rada kraje a zastupitelstvo kraje.

Svou původní profesí jsem výtvarnice. Cesta k ní nebyla jednoduchá, byla to přirozená volba v dané společenské době, která nepodporovala nezávislou existenci svobodných povolání. O to více utvrdila ty lidi, kteří tento směr měli v sobě v tom, že je to jejich životní cesta, s nutností překonat tehdejší nesmyslná pravidla doby. Proto si velmi vážím těch, kteří se touto cestou vydávají, ať jsou to umělci, podnikatelé, OSVČ, kreativci, členové spolků atp. Jsou tím „kořením“ společnosti, které svou smělostí a nezávislým myšlením obohacuje náš život, ovlivňuje stav společnosti, přírody a pravidla života.

Milí čtenáři, ráda bych vám popřála mnoho optimizmu a dodala důvěru v to, abychom vnímali tu skutečnost, že naše společnost jde správným a odpovědným směrem. Vydejme ze sebe to, co je v nás nejlepší, abychom tím přispěli k lepšímu životnímu pocitu, lepší současnosti, ochránili sebe, svoje rodiny, jejich přítomnost i budoucnost. Spojme své úsilí ve prospěch moudrých a prozíravých rozhodnutí.

Olga Haláková

Medailérka a keramička z Bečova nad Teplou

Členka Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči

Proč je důležité podporovat kulturuZdroj: Oľga Haláková