Mělník, Kutná Hora, Karlštejn aneb za skvělým vínem do středních Čech

Komerční sdělení

Víno z Čech možná není tolik známé a vyhledávané jako to moravské, má ale svou tradici, která sahá hluboko do historie. A pokud se třeba zdá někomu cesta na Moravu daleko, tak je to skvělá příležitost kam vyrazit. Vždyť jen ve středních Čechách se nachází mnoho zajímavých míst, kde se dá nejenom ochutnat dobré víno, ale také poznat české vinaře, něco se o nich dozvědět a navíc si udělat výlet s krásnou krajinou a památkami. Kam tedy vyrazit za dobrým vínem ve středních Čechách?

Foto: vinazmoravyvinazcech.cz