Ještě stále máte příležitost se aktivně zapojit a za pomoci vlastních nápadů měnit své okolí nebo dokonce tvář celého Brna. Všechny projekty město posoudí a pokud jejich realizaci nebude bránit právní či technická překážka nebo jiný záměr, nápady budou veřejně prospěšné a budou se nacházet na majetku města či jeho firem, poměří své síly ve velkém listopadovém hlasování.

Jaké projekty Brňané a Brňanky v letošním roce doposud navrhli můžete vidět v galerii projektů na stránkách paro.damenavas.cz, kde můžete svůj nápad pro ještě lepší Brno rovnou přihlásit. Zaměření nápadu, jeho obsah i rozpočet je zcela na vás, mimo výše zmíněné je potřeba dodržet finanční limit – 5 milionů korun na 1 projekt.

„Vždy se najde něco zajímavého, co tu ještě nebylo, a na to se moc těšíme,“ říká vedoucí oddělení koordinace a komunikace Odboru participace Magistrátu města Brna Linda Seitlerová a dodává: „Určitě se nemusíte bát, že byste projekt neuměli podat nebo že nemáte dostatečné technické vzdělání třeba pro návrh nového hřiště. Celý proces je velice jednoduchý a případně jsme tu pro vás a rádi poradíme.”

Úplně postačí zformulovat svou vizi, aby bylo jasné, jaký má váš projekt veřejný přínos a o co se v něm jedná, a alespoň zhruba rozepsat předpokládané náklady. Koordinátoři váš projekt prohlédnou a v případě nedostatků vás budou informovat o případných změnách či doplněních. A pokud byste měli jakékoliv dotazy ještě před podáním svého projektu, jsme tu pro vás na e-mailu (damenavas@brno.cz), telefonu (542 175 252) anebo se za námi stavte osobně na Odbor participace Magistrátu města Brna na Husovu 3.

Přijměte pozvání

Díky projektu Nebýt na to sama – Ženy v onko léčbě II. se i letos bude v centru města konat akce zaměřená na kontrolu znamének a tentokrát také na prevenci rakoviny prsu a s ní související samovyšetření. Nebýt na to sama - Ženy v onko léčbě II.Zdroj: Statutární město Brno Co se týče kontroly znamének, v minulosti se podařilo podchytit několik závažných případů, tudíž této možnosti prevence určitě využijte. Kontrola znamének a ukázka samovyšetření je bezplatná a je určena úplně všem, uskuteční se 2. května od 9 do 17 hodin na náměstí Svobody.

Pro všechny milovníky tance je v rámci dokončeného projektu Altánek – tančírna v parku připravena aktivita zaměřená především na latinskoamerické tango. Taneční lekce proběhne 6. května v 17.30 hodin v parku Anthropos a je pro zájemce zdarma.

Zapojte se do tvorby cyklostrategie města

Pod hlavičkou Dáme na vás ale funguje nejen participativní rozpočet.

Do 5. května máte stále možnost vyjádřit svůj názor v první městské anketě na našem portálu. Velká brněnská cykloanketa je tu pro všechny – jejím cílem je vytvořit bezpečnější a příjemnější prostředí pro pohyb na kole, koloběžce nebo třeba longboardu a dát vzniknout nové cyklostrategii města. A nevadí, že na kole nejezdíte anebo v Brně nemáte trvalý pobyt, vyjádřit se můžete i tak. Neváhejte se zapojit a sdílet své zkušenosti.