Měňme tvář Brna společně. Hlasujte pro skvělé projekty. Už jen do 30. listopadu

Komerční sdělení

Jaké by bylo mít možnost ovlivnit tvář Brna? Co kdybyste mohli rozhodovat o tom, co bude město realizovat? Rozhodně skvělé. A co je ještě lepší? Díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás můžete! Hlasujte ve velkém listopadovém finále a rozhodněte, které projekty udělají z Brna ještě lepší město pro život.

Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni | Foto: Statutární město Brno