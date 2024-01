Chce se vám bezdůvodně plakat nebo se cítíte rozrušená? Mění se vám nálady jako na horské dráze? Jste častěji unavená? Máte návaly horka? Potíže se spánkem?

Foto: Přírodní nehormonální doplňky stravy Femarelle.cz

Pokud je vám lehce nad čtyřicet let, nebuďte vyděšená. Vaše tělo se dostalo do přirozené životní fáze, kterou prochází každá žena. Menopauza je nevyhnutelným biologickým procesem, jehož součástí je proces snižování hladiny estrogenu, který mohou provázet nepříjemné příznaky. Vše za­číná už po čtyřicítce tzv. pre­-menopauzou. Ženské tělo v té době prochází procesem snižování hladiny estroge­nu Tato fáze života znamená postupný konec plodných let.

Jak hormonální změny ovlivňují náladu, není přesně známo, ale víme, že estrogen zvyšuje aktivitu serotoninu v mozku, tedy biologicky aktivní látky, která ovlivňuje naši náladu a celkovou pohodu. Ženské sexuální hormony mají přímý vliv na náladu, o čemž svědčí zvýšené výkyvy nálad pokaždé, když dojde ke změně hormonální hladiny, například před menstruací (PMS), po dobu těhotenství i během menopauzy.

Změny na těle i na duši

Nástup menopauzy neboli klimakteria mohou doprovázet problémy fyzického i psychického charakteru. Nejčastěji se jedná o výkyvy nálad, návaly horka, bolesti hlavy, nadměrné pocení, nespavost či podráždění. Před samotnou menopauzou může dojít k nepravidelným menstruačním cyklům a ženy také pociťují změny ve vaginální oblasti, což může způsobit nepohodlí během pohlavního styku.

O tom, že menopauza může být i nový start do další etapy života, povypráví v novém podcastu fitness trenérka a specialistka na výživu Dana Škorpilová, která si během této životní etapy sáhla na dno. Tento díl podcastu Bohumily Čihákové O životě zblízka si můžete poslechnout zde!

Zdroj: Bohumila ČihákováS hormonální nerovnováhou mohou souviset také poruchy spánku, protože estrogen má vliv na kvalitu spánku. Mnoho žen po čtyřicítce déle usíná nebo se v noci budí. Přesný důvod, proč pokles estrogenu ovlivňuje mechanismy spánku, je stále v úrovni vědecké debaty. Existuje vztah mezi melatoninem a estrogenem. Melatonin je hormon produkovaný v epifýze lidského mozku a hraje důležitou roli v regulaci cyklu spánku/buzení se. Když je hladina melatoninu nízká, je mechanismus spánku ovlivněn, což vede k potížím s usínáním, častému probouzení a zhoršení kvality spánku.

Hormonální rovnováha

I přesto, že je menopauza přirozeným cyklem, tak každá žena vnímá změny jinak. Klíčem je naslouchat svému tělu a reagovat, netrpět, být akční a vrátit se zpět do přirozené rovnováhy. Jedním z možných řešení, jak vybalancovat hormonální nerovnováhu, je užívání přírodních nehormonálních doplňků stravy Femarelle, které pomohou ženám znovuobnovit rovnováhu v těle a získat zpět kontrolu nad svým tělem.

„Pro některé ženy bývá menopauza klidným a pohodovým obdobím, jiné ho prožívají velmi intenzivně a musejí dokonce vyhledat pomoc lékařů či medikamentů. Na tom, jak emocionálně i tělesně se žena s klimakteriem vyrovnává, se podílí kombinace faktorů, jako je celkový zdravotní stav, styl života, stravovací návyky nebo genetické predispozice," uvádí MUDr. Igor Šulc ze společnosti Medindex, která ženám v přechodu nabízí doplněk stravy Femarelle Recharge.

Unikátní řada Femarelle jsou přírodní nehormonální doplňky stravy s patentovanou látkou DT56a, určené pro ženy 40+, 50+ a 60+. Optimální zdraví během menopauzy pomohou udržet i zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita. K řešení specifických příznaků, jako je například osteoporóza, je dobré vyhledat lékaře a zkonzultovat s ním svůj zdravotní stav.

https://www.facebook.com/femarelleczsk/