Přijďte si vybrat nové brýle do FOKUS optik, kde naleznete široký sortiment brýlí pro dospělé i děti.

Pouze ve FOKUS optik tento měsíc můžete získat slevy až -40% na všechny typy brýlových skel - klasických dioptrických, multifokálních, samozabarvovacích (které oceníte zejména v létě), anebo ty s filtrem proti modrému světlu. Oční optika FOKUS v Děčíně, kterou naleznete v samém srdci města na Tyršové 1094/5, nabízí služby měření zraku, odborné poradenství, servis brýlí či pomoc při výběru a první aplikaci kontaktních čoček.

Profesionalitu služeb, kterou FOKUS optik nabízí svým zákazníkům již 75 let, potvrzují odborníci, na které se můžete spolehnout od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hodin. Kromě poradenství pomohou také s výběrem správných slunečních brýlí, na které aktuálně FOKUS optik nabízí slevy až do výše -30%. Při návštěvě optiky si také můžete vybrat ze širokého sortimentu brýlových obrub prémiových i cenově dostupných značek, včetně dětských dioptrických i slunečních brýlí.

„V letním období nesmíme zapomínat ani na děti, kterým je třeba chránit zrak před ostrým sluncem a nebezpečným UV zářením prakticky již od raného věku. Pro menší děti, které na brýle ještě zvyklé nejsou, mohou být řešením brýle s gumičkou, která jim zabrání strhnout si je. Před koupí brýle s dětmi pořádně vyzkoušejte a dbejte na to, aby jim seděly a nikde je netlačily. Dítě se s brýlemi musí cítit přirozeně,“ vysvětluje Martin Slaný, odborný garant a optometrista z FOKUS optik a dodává: „Důležité také je, aby brýle měly kvalitní UV filtr a chránily zrak před škodlivým UV A i B zářením. Hledejte takové brýle, které mají 100% UV filtr.”

Po své nové brýle, kontaktní čočky či servis brýlí se zastavte ve FOKUS optik v Děčíně na Tyršové 1094/5 osobně nebo si domluvte termín vašeho vyšetření online na https://fokusoptik.cz/rezervace.

