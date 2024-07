Říká se mu saský ­Manchester a v příštím roce bude ­Evropským hlavním městem kultury. Ve stínu Krušných hor leží město Saská Kamenice nebo také Chemnitz, které se pomalu dere ze stínu známějších Drážďan a Lipska.

Radnice Altes Rathaus na náměstí Marktplatz. | Foto: Lookphotos/Günther Bayerl

Pokud rádi cestujete, můžete se vydat do metropole jihozápadního Saska FlixBusem. Cesta do této industriální perly trvá z ­Prahy jen tři hodiny.

Chemnitz má bohatou historii a už ve středověku byl známý jako centrum textilního průmyslu a obchodu. Třetina obyvatel se věnovala oděvnictví. Je městem průmyslu a moderny a mnoho zdejších rodáků se zasloužilo o to, že jejich výzkumy rozhýbaly svět. Právě díky nim byla vynalezena termoska či jemný prací prášek. V 17. a 18. století se zde rozjely naplno manufakturní výroby, místní podnikatelé začali vyrábět kromě sukna i nástroje na zpracování tkanin, a vzniklo tak rozsáhlé odvětví strojírenství. V 19. století městu vládli průmyslníci. Richard Hartmann, kterému se přezdívalo Saský král lokomotiv, zařídil napojení Chemnitz na železniční síť a spolu s dalšími se zasadili o radikální proměnu města v mezinárodní obchodní a průmyslovou veličinu známou jako saský Manchester. Od druhé poloviny 19. století deklasovaly strojírenské výrobky z Chemnitz na mezinárodních výstavách tovar z anglického Manchesteru.

Historie plná pádů a ­vzestupů

Obdobně rychlý vývoj zaznamenalo i město samotné a na sklonku 19. století se o něm mluví jako o velkoměstě. V roce 1893 jezdily ve městě tramvaje a už v polovině 30. let 20. století bylo město napojeno na dálniční síť.

Ani Chemnitz se však nevyhnuly události druhé světové války. Město se nejprve přeorientovalo na zbrojní výrobu, od února do března 1945 však byly během spojeneckých náletů tovární čtvrti i centrum města téměř kompletně zničeny. Namísto citlivých oprav zde začalo v polovině 50. let vznikat kompletně nové rozlehlé městské centrum a od 60. let vznikalo na okrajích města několik velkých sídlišť. Od roku 1953 do roku 1990 bylo město překřtěno na Karl-Marx Stadt, a to i přesto, že německý filozof a teoretik socialismu a komunismu Chemnitz nikdy nenavštívil.

Ve městě žije téměř čtvrt milionu obyvatel a je jedním z rostoucích německých center. Německý atlas rodiny uvádí, že se zde dobře žije mladým rodinám, v celoněmeckém srovnání město obsadilo v oblasti tvorby a vzdělávání třetí příčku a mezi 40 německými velkoměsty dokonce zvítězilo. Město je ekvivalentem hi-tech vývoje a na místní technické univerzitě vzdělává více než deset tisíc studentů.

Náměstí Theaterplatz s Operou a kostelem St.Petri.Zdroj: AdobeStock/rudi1976

Město kontrastů

Třetí největší město Saska je městem kontrastů, které má turistům co nabídnout. Třída Národů (Strasse der Nationen) nabízí na jedné straně ulice tradiční budovy z 19. století, jako je pseudogotický kostel svatého Petra, oceňovaný Opernhaus nebo Galerie Kunst­sammlungen Chemnitz, kde lze zde obdivovat například sbírky věnované malíři Edvardu Munchovi. Druhé straně ulice vévodí plánovitá výstavba ze 60. let, kterou tak dobře známe i z našich měst. V Chemnitz je ovšem dovedena do skutečně velkolepého rozměru.

Druhá největší busta světa i vyhlídka z 26. patra

Na křižovatce s Brücken­strasse se nachází nejznámější památník. Mamutí busta Karla Marxe, odlitá v roce 1971 z bronzu, je vysoká 7,1 metru a jedná se o druhou největší bustu na světě. Fasáda domu za památníkem je ozdobena rozsáhlou mozaikou s úryvkem textu komunistického manifestu „proletáři všech zemí, spojte se!“ v německém, anglickém, francouzském a ruském jazyce.

Přes ulici leží Stadhalle Chemnitz s připojeným hotelem, z jehož restaurace ve 26. patře si mohou lidé celé město nádherně prohlédnout. Po celý rok to žije v parku před Stadthalle, kde o prázdninách najdete stánky s aktivitami pro děti i dospělé a můžete zde nakouknout pod tvořivé ruce místních animátorů. Z parku už je to jen co by kamenem dohodil na hlavní náměstí. Cestou minete červenou cihlovou věž Roter Turm, která je jediným pozůstatkem původního městského opevnění. Podle této památky se pojmenoval i místní pivovar, jehož hospůdku lze navštívit na blízkém náměstí.

Příjemné překvapení zajistí zvonkohra i fontány

Na Neumarkt a Markt dominují budovy staré a nové radnice. Zrekonstruovaná stará radnice ohromí svojí renesanční fasádou a na její věži si můžete poslechnout zvonkohru. V horkém počasí přijde vhod sestava fontán, která nedávno před radnicí přibyla. Na náměstí se pravidelně konají trhy, kde nakoupíte místní ovoce a zeleninu, sladkosti i nakládané lahůdky. Na hraně náměstí vydržela bombardování jedna jediná barokní fasáda, kterou místní opravili a barokní Schlosserhaus dnes opět může zdobit město.

Za rohem radnice se nachází Jakobi kirche, který je jedním z významných kostelů německé svatojakubské trasy. Zajímá vás, jak město vypadalo v éře reálného socialismu? Napově­dět vám může navazující ná­městí Rosenhof, které je nákupní třídou, na níž se často konají kulturní a společenské akce.

Kašna u historické Roten Turm a park.Zdroj: Lookphotos/Günther Bayerl

Zkamenělý les i tisíce ­uměleckých děl

Chemnitz se chlubí opravdu velkým množstvím muzeí. V původním obchodním domě das TIETZ lze například obdivovat celý zkamenělý les, na stejné adrese sídlí také Muzeum přírodních věd. Jen o blok dál v původně modernistickém obchodním domě Kaufhaus Schocken našlo umístění Státní archeologické muzeum, které v několika patrech ukazuje geologickou historii celého regionu. Opomenout byste neměli ani Muzeum Gunzenhausen, které je součástí Uměleckých sbírek Chemnitz. V tomto muzeu nad řekou Kamenicí je téměř dva a půl tisíce děl moderních umělců 20. století a je jedním z nejvýznamnějších sbírek moderního umění v Německu.

Naturkundemuseum Zkamenělý les.Zdroj: ernestouhlmann

Tramvaje, hodinky i hračky

Chemnitz bylo především průmyslovým centrem, a proto nepřekvapí, že několik muzeí je zde věnováno právě průmyslu. Nejucelenější přehled nabídne Industriemuseum Chemnitz, na které byla adaptována nádherná stará tovární budova. Pokud sem dojedete tramvají, možná vás potěší, že zdejší radnice vybrala ty od Škodovky. Trvalé výstavy o vývoji průmyslu ukazují vliv techniky na člověka a jakým způsobem může technika měnit náš život. Nechybí ani futuristické výhledy do budoucnosti. Náročné téma ­průmyslu je tu zpracováno hravě a často interaktivně, takže se určitě nebudou nudit ani děti.

Další zastávkou může být Muzeum tramvají nebo Muzeum hodinek, děti potěší výstavy v Muzeu německých hraček. Skvělým tipem je Muzeum saské železnice, které nabízí desítky nádherných strojů.

Pokud vyrazíte do Chemnitz mezi 23. a 25. srpnem, určitě si poznačte do kalendáře festival místní výtopny s názvem Heizhausfest. Jedná se o mekku všech německým milovníků parních vlaků.

S rostoucím průmyslem rostly i nároky majitelů továren na exkluzivní bydlení. A prohlídku autentické továrnické vily nabízí i Chemnitz. Ve stráni nad řekou se žlutým nátěrem vyjímá Villa Esche. Gunzenhausen Muzeum ve vile ukazuje život místní smetánky na počátku 20. století i osudy světoznámého belgického architekta.

Galerie Roter Turm s pohledem na budovu nové radnice.Zdroj: Lookphotos/Günther Bayerl

Město uspokojí milovníky zvířat, květin i jídla

Chemnitz je velké město s nepřebernou řadou atrakcí. Najdete tu zoologickou i botanickou zahradu. Za návštěvu stojí park a rybník Schlossteich, nad nímž stojí starý benediktinský klášter. V blízkém parku si lze užít jízdu školní železnicí, malou úzkorozchodku jezdící po parku tu obsluhují školní děti.

Na svoji velkou roli v příštím roce se město chystá již nyní. V rekonstruované hale Hartmannovy továrny na nábřeží řeky Kamenice se odehrají hlavní události Evropského hlavního města kultury 2025. Již nyní vás tu provedou a představí, co vše se skrývá pod motem C(see) the Unseen, což se dá přeložit jako „Uvidíte nevídané“. Plánů tu mají na rok 2025 pořádnou dávku a jelikož se jedná o město v sousedství, tak tu počítají i se zapojením české veřejnosti. Například se zde chystají k obnovení jisté verze cyklistického závodu míru.

V Chemnitz nebudou strádat ani milovníci gastronomických zážitků. Tři místní restaurace se chlubí zápisem do průvodce Michelin, mimo jiné například právě restaurace ve Ville Esche. Místní nedají dopustit na pražírnu kávy Bohnenmeister, která ručně vyrábí kávu a její pražení uvidíte přímo na místě.

Chemnitz v modré hodině.Zdroj: Adobe Stock/Johnny

Do Chemnitz s FlixBusem

Pokud vás láká podívat se do města, které si zažilo spoustu historických vzestupů a pádů a které se opět dere na výsluní, výhodnou možností je cestovat s FlixBusem. Do perly pod Krušnými horami můžete jet z Prahy, Loun i Chomutova, s přestupem v Praze z jakéhokoli místa v Česku. Jízdenku je možné zakoupit na internetových stránkách www.flixbus.cz v aplikaci, partnerských prodejnách nebo přímo na Centrálním nádraží Florenc v prodejním okénku. Cena jízdenky začíná na 249 korunách.

HANA MASAŘÍKOVÁ