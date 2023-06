S dotacemi je hodně práce, ale vyplatí se.

Organizace Senioři Hradec Králové, z. s. sdružuje kolem 1500 členů z Hradce Králové a okolí. Organizuje pro ně návštěvy divadel, výlety, rekondiční pobyty v ČR i v cizině, ale i cyklistiku, šachy, bowling a pétanque (více na www.seniorihk.webnode.cz). Některé akce jsou finančně náročné a na jejich uskutečnění by nestačily členské příspěvky (60,- Kč ročně). Organizace proto pracuje zejména s podporou města Hradec Králové, jehož dotaci v rámci podpory aktivit navazujících na sociální služby využívá k placení nájmu, pokrytí nákladů na energie, účetnictví a drobné odměny těm, kteří organizují příslušné akce.

Jako zapsaný spolek se organizace seniorů uchází i o další městské dotace. Díky dotacím na podporu cestovního ruchu je možné organizovat vícedenní návštěvy seniorů z jiných měst a zemí. Poznávat Hradec Králové a okolí tak každoročně jezdí na dva až tři dny senioři z Olomouce, z partnerské Banské Bystrice, v loňském roce dokonce 60 seniorů z Karlových Varů, letos možná někdo i z partnerské Vratislavi. Všichni hosté mají zajištěno levné ubytování díky dotaci a pestrý program díky místním organizátorům. S podporou dotace z oblasti kultury bylo možné v loňském roce uspořádat Předvánoční posezení s bohatým kulturním programem za přijatelné vstupné. Dotace od města na podporu životního prostředí zase dovolila seniorskému spolku po dva roky ve spolupráci s některými komisemi místní samosprávy ocenit přes 100 občanů, kteří pečují o zeleň a květiny na veřejném prostranství. Později byla podobná dotace použita na úklidové akce v městských lesích i přímo ve městě, letos i spolu se žáky dvou ZŠ.

Prostřednictvím Krajské rady seniorů získává organizace královéhradeckých seniorů peníze na podporu mezikrajských akcí. Jsou to zejména výjezdy hráčů bowlingu, pétanque a šachu na turnaje do Olomouce. Letos to navíc byla i návštěva Moravského divadla v Olomouci nebo výjezd souboru country tanců do Banské Bystrice.

Co se evropských dotací týče, tak v současné době se ve spolupráci s polskými seniory slibně rozvíjí projekt „Akademie aktivních seniorů“ dotovaný z programu Erasmus+.

A nutno zmínit i státní podporu. V rámci umístění Hradce Králové na prvním místě v soutěži Obec vstřícná k seniorům, získala organizace Senioři Hradec Králové užitečné vybavení, například kameru, počítač a tiskárnu.

Díky všem těmto dotacím tak může být život hradeckých seniorů pestřejší.

Ing. M. Kraus