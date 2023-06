Město Odry využilo dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zrekonstruovalo nevyužívaný prostor bývalé prodejny nábytku na Masarykově náměstí a turisté tak zavítají do zcela nového, moderního informačního centra.

Foto: Město Odry

Vzdušný prostor nového TIC je laděn do černo-bílé kombinace a můžete si zde nejen odpočinout nebo nakoupit suvenýry, ale také užít kulturu, protože součástí informačního centra je také galerijní část. Samozřejmostí je poskytování informací o okolních turistických atraktivitách i službách nabízených jak veřejnými, tak soukromými subjekty. Další novinkou je kino mini, ve kterém je možné shlédnout propagační videa o městě i okolí, turistických zajímavostech či záznamy z konaných kulturních akcí. Zároveň vznikla malá expozice hornictví navazující na nedaleký Flascharův důl, který je největší turistickou atraktivitou ve městě. V informačním centru můžete také využít bezplatné wifi připojení pro turisty a PC s tiskárnou pro veřejnost.

Při rekonstrukci prostoru byl kladen důraz na bezbariérovost, TIC je pohodlně přístupné imobilním návštěvníkům či s kočárkem. Otevřeno je celoročně, v hlavní turistické sezóně (květen–říjen) od pondělí do soboty od 8:00 do 17:00 (s přestávkou 11:30–12:00), mimo sezonu je otevírací doba od pondělí do pátku.

Víceúčelové turistické informační centrum bylo slavnostně otevřeno 5. června 2023 a sídlí na adrese Masarykovo náměstí 19/22 v Odrách. Rádi Vás u nás přivítáme a doporučíme zajímavá místa k navštívení. Mezi hlavní lákadla patří zejména již zmíněný Flascharův důl, ale také např. Muzeum Oderska, Muzeum městského práva - Katovna, rozhledn Pohoř Olšová a Veselská rozhledna, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách, volnočasový areál Heipark v Tošovicích, naučné stezky v okolí Oder a mnoho dalších zajímavých míst.

Zdroj: zadavatel inzerceProjekt „Moderní bezbariérové turistické informační centrum Odry“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.