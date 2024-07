V ostrovském domě kultury hoří. Hoří termín dotace, hoří zaměstnanci, hoří půda pod nohama nájemcům i známé taneční skupině Mirákl, za kterou se tak moc bil ostrovský zastupitel Jan Bureš. Jak je to všechno možné?

Foto: archiv autora

Možná by se toto vše nestalo, kdyby se ostrovský rodák a poslanec parlamentu nezdržoval natáčením videa se svým kamarádem Pavlem Novotným, který je starostou za ODS v Řeporyjích. Názory tohoto člověka jsou celému národu známé: českým národem opovrhuje, posmívá se vážně nemocným, ale i tak je dle pana Bureše velmi schopným politikem, kterého si váží a nechá se hostit v jeho pořadu ČLOVĚČE NEZLOB SE S JANEM BUREŠEM

Zdroj: archiv autora

Kateřina DomalípováZdroj: archiv autora

Aktuální situace je taková, že taneční skupina Mirákl, jeden z nájemníků Domu kultury Ostrov (DKO), trénuje už pátý měsíc v nejistotě.

Město pravidelně reprezentuje na mezinárodních soutěžích a domů vozí nejcennější medaile, přesto neví dne ani hodiny, kdy do jejich tanečního sálu dorazí dělníci a rozeberou jej na součástky. A už vůbec netuší, kdy se bude moci do kulturáku zase vrátit. Leccos neví ani kmenoví zaměstnanci DK, kteří jsou a ještě dlouho budou bez svého ředitele. To mají nejspíš za to, že chtěli alespoň nějakou jistotu v osobě novým vedením města odvolaného ředitele. Ten byl údajně věkově nejstarším ředitelem v republice, jak tvrdil místostarosta Ostrova Jiří Netrh, a byl to právě on, kdo mu pár hodin po svém zvolení přinesl výpověď.

Poté bylo vedením města svoláno patnáct (!) odborníků, aby ve výběrovém řízení na nového ředitele DKO coby členové výběrové komise rozhodli. A svoláni byli z celé republiky a bez vazby na místní poměry a jejich znalost. Ti rozhodli, že žádný ředitel bude lepší nežli třeba i pan Vladimír Keblúšek, který se do výběrového řízení rovněž přihlásil a byl to právě on, kdo v minulém roce významně pozvedl dětský filmový festival v Ostrově. Přesto se zdál odborníkům málo kreativní!

On je totiž pan Netrh tak velkým odborníkem na kulturu, že sousedi jeho podnik v historickém centru Ostrova nemohou ani vystát. A městská policie tu pravidelně zasahovala a denně monitorovala okolí podniku kvůli nepořádku a rušení nočního klidu. Co byl však po převratu na ostrovské radnici zvolen (za 85 tisíc měsíčně + uhrazené zálohy na sociální a zdravotní pojištění) do funkce místostarosty, už mu tolik o kulturu v jeho kavárně nejde a v ulici je relativně klid. A dalším paradoxem je, že případné stížnosti sousedů bude v budoucnu na městě řešit z titulu své funkce právě on. Doufejme, že ne způsobem, jakým neshodu názorů řešil s bývalým starostou Davidem Hanakovičem, kdy se drželi doslova pod krkem (potvrzeno panem Hanakovičem).

Jistoty se najdou, ale v čí prospěch?

Ale zpět k ostrovskému kulturnímu stánku: současný starosta Ostrova Lukáš Lerch tvrdil, že dotace na rekonstrukci DKO by prý byla v případě, že zůstane ředitel Karel Tetur ve své židli, zásadně ohrožena. Teď už se v domě, který získal 40 milionů korun z dotačních peněz na opravy, neděje pro jistotu vůbec nic. Jenže podmínky dotace jsou jasné a projekt musí být zrealizován do roka a do dne. Jinak může město na slíbené miliony zapomenout.

Nebo snad ne? Nejspíš můžeme být v klidu, vždyť tentýž starosta města, když byl ještě v opozici, tvrdil, že stavební práce naplánovali páni inženýři zdlouhavě a komplikovaně. On by to prý zvládl za čtrnáct dní! Ano, pan starosta je skutečně velmi výkonný. Už po dvou dnech v křesle si totiž zrozpočtu města koupil telefon a notebook za 89 000 Kč. Má tyto své pracovní nástroje prý moc rád a říká jim „skalpely“. Asi budou fakt ostré, protože krátce na to si uřízl ostudu, když ve veřejně publikovaném článku tvrdil, že cena jeho práce je obvyklých 289 Kč za minutu.

A najdou se i další jistoty. Zaměstnanci DKO mají jistotu, že bude jejich kulturák i nadále pod hrubým politickým tlakem. Občané mají jistotu, že do kulturáku město nasype desítky milionů, aby z něj bylo cosi kreativního. A já se ptám: bude to ve stylu umytí a inovace fasády, za které v minulém volební období vedení města utratilo 30 milionů, a přesto nejsou vidět?

A takových „jistot“ by se našlo víc. Tu největší berte prosím s letní nadsázkou: tedy že ODS má všechny v Ostrově za hlupáky. Prohlášení místního předsedy ODS Jana Bureše, že současná koalice je sňatkem z rozumu, nemůže myslet vážně. Chce zakrýt, že se tentokrát starým pardálům v ODS další převrat na ostrovské radnici vymkl z rukou, a tak se dlouholetý ostrovský vůdce ODS nedostal ani do rady města. A protože se kvůli podzimním krajským volbám snaží neztratit tvář, tak se tváří, že je všechno v pořádku. Chtěla bych však pana Bureše také pochválit. Otevřeně a veřejně přiznal svoji náklonost k panu Novotnému, a i mě prosil, aby toto video vidělo do krajských voleb co nejvíc jeho voličů. Tak snad jsem panu Burešovi udělala radost, že se sledovanost tohoto videa po přečtení mého článku opět malinko zvedne. Nebo radši ne?

Kateřina Domalípová, autor