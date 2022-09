Před kyjovskou radnicí stojí stan ozdobený nápisem „Terénní starostovna“. Pod plachtovou stříškou sedí zdejší starosta František Lukl a mluví s paní, co si přišla postěžovat na rušení nočního klidu z hospody, kterou má skoro pod okny. Starosta si podnět zapisuje do elektronického notesu. Počkám, až hovor skončía usednu naproti Františku Luklovi, který v čele Kyjova stojí od roku 2005

Starostovna se rychle stala oblíbeným místem pro komunikaci s vedením obce. | Foto: Město Kyjov

Terénní starostovnu vidím poprvé. Není pohodlnější potkat se s lidmi ve vaší kanceláří?

Ne každý se cítí komfortně, když má jednat ve formální kanceláři, v budově plné úředníků. Tímto stanem chceme být Kyjovjákům blíže, dát jim možnost potkat se na neutrální půdě. Spousta lidí má zajímavé nápady, zlepšováky, ale taky připomínky a my jim dáváme možnost podělit se o ně třeba při cestě do obchodu nebo za prací. Kontakt s občany je tou nejlepší zpětnou vazbou. Jednou měsíčně proto před radnicí vytváříme toto provizorní posezení. I když jsme s tím začali až letos, lidi si rychle zvykli. Nejsou to jen kolemjdoucí, někteří se svými podněty přicházejí cíleně.

Co chtějí lidé nejčastěji řešit?

Je to hodně individuální. Může jít o nahlášení rozbitého chodníku před domem, nebo třeba přerostlý strom zasahující do jejich pozemku. Postřehy shromažďujeme a následně zařazujeme na program obchůzky městem, která se zpravidla koná jednou měsíčně.

Nerozhodujeme od stolu, vše posuzujeme přímo na daném místě a nejlépe za osobní účasti autora, který za námi s připomínkou přišel. V poslední době bohužel přibývá podnětů od lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií a surovin začínají dostávat do finančních potíží. Jako samospráva se snažíme hledat způsoby, jak lidem v této obtížné době ulevit, ale naše možnosti jsou omezené.

František Lukl stojí v čele Kyjova od roku 2005.Zdroj: Město Kyjov

Jak konkrétně svým občanům pomáháte?

Třeba příspěvkem na zápisné v kroužcích a sportovních klubech. Když jsme s kolegy přemýšleli nad skutečně efektivními formami pomoci, dospěli jsme k názoru, že úspory by rodiče mohli hledat právě ve volnočasových aktivitách svých dětí. A to by byla veliká škoda. Talent kluků a holek je třeba neustále pěstovat, aby dělali radost rodičům i prarodičům, a ne ho kvůli škrtům v rodinném rozpočtu utlumit.

Na každé dítě proto uvolníme 1250 korun z městského rozpočtu. Začátkem září musejí takto využité peníze schválit ještě zastupitelé, poté hned začneme s rozdělováním příspěvků (pozn. red.: rozhovor vznikal v pondělí 29. srpna). Půjde zhruba o 1,7 milionu korun.

Další ohroženou skupinou jsou lidé 65+. Pro ty jsme od letošního jara spustili projekt Přeprava seniorů. Každý občan Kyjova v této věkové kategorii má měsíčně nárok na poukázky pro přepravu taxíkem v hodnotě 240 korun. Jak je využije, je čistě na něm. Může se za ně svézt k lékaři či na nákup, anebo si může poukazy po několik měsíců pošetřit a pak vyjet na výlet třeba do hodonínských lázní. Do projektu se nám za necelý půlrok zapojilo skoro 2 tisíce lidí. Jen letos mezi kyjovské seniory tímto způsobem rozdělíme zhruba milion korun.

Může si město takové výdaje dovolit?

Město se o své občany musí umět postarat, v těžkých dobách to platí dvojnásob. Jsou to dobře vynaložené peníze. Ostatně je lidem vlastně vracíme. Vysoká inflace občanům tahá z peněženek více peněz, což se odráží ve vyšších daňových příjmech, které po přerozdělení obce a města dostávají od státu. Například Kyjov na sdílených daních oproti předchozím letům inkasuje o 10-15 procent více. Takže k Vašemu dotazu: ano, finančně podpořit občany si dovolit můžeme.

Takzvané kroužkovné pomůže rodičům zaplatit zápisné třeba v kroužcích při kyjovském Domu dětí a mládeže.Zdroj: Město Kyjov

Vyšší příjmy se městu určitě budou hodit i vzhledem k rekordním nákladům na energie. Nebo je Kyjov výjimkou a tyto problémy se vás netýkají?

Přemrštěné ceny tepla a elektřiny samozřejmě dopadají i na Kyjov. Pro ilustraci – příspěvkovým organizacím jsme letos na úhradu energií poslali už tři miliony navíc oproti původním předpokladům. Navíc to možná nebude poslední finanční injekce. Situace na trhu s energiemi se totiž špatně předpovídá. Elektřinu má naše město pro příští rok vysoutěženu na komoditní burze za slušné peníze, nicméně cenu za dodávky plynu nám pro rok 2023 nyní nikdo negarantuje.

V této souvislosti se stále častěji mluví o komunitní a komunální energetice jako cestě k větší energetické soběstačnosti. Vydá se po ní i Kyjov?

My už po ní několik let kráčíme. Máme zatepleny všechny veřejné budovy, od mateřinek, přes školy až po knihovnu či Domeček. Veliké úspory nám přináší taky výměna veřejného osvětlení. Sodíkové lampy průběžně měníme za výrazně úspornější LED svítidla. Letos proběhne už třetí etapa, po níž budeme mít vyměněny zhruba dvě třetiny lamp ve městě. LED technologie se dočká například Masarykovo náměstí. Ta úspora je až 60 procent oproti původním sodíkovým svítidlům. Dalším krokem je Vámi zmiňovaná komunitní energetika. Na úřadě chceme zřídit pozici energetického manažera, který by hlídal dotační možnosti, připravoval projekty na míru, byl poradcem pro firmy i obyvatele, kteří se budou chtít do takto vznikající komunity zapojit. To je nepochybně budoucnost a Kyjov v tomto ohledu musí být nejen tahounem v regionu, ale i rádcem a pomocníkem pro okolní obce.

To je tedy budoucnost. Co nedávná minulost? Blíží se volby, které uzavřou toto volební období. Jaké bylo?

Určitě nepatřilo k nejšťastnějším. Dva roky nám ukradla koronavirová epidemie. Vládní restrikce omezily společenský život, zpřetrhaly řadu vztahů mezi lidmi. Po bitvě je každý generál a já proto nechci v Praze vymyšlená opatření kritizovat. Pokud by se ale takový scénář měl ještě někdy opakovat, prosil bych vládu o méně politiky a více zdravého rozumu a důvěry v nás, občany.

Po covidu přišla válka na Ukrajině a s ní energetická a surovinová krize. Navzdory těmto nepříznivým faktorům jsme v Kyjově nezastavili žádnou investici. Zodpovědným vedením a hledáním úsporných opatření v provozu úřadu i města se nám daří současnou situaci zvládat. Nejpádnějším důkazem je mimořádně zdařilá rekonstrukce městského koupaliště za více než 70 milionů korun.

Na opravený bazén navazuje výstavba aquacentra. Hotovo bude v příštím roce.Zdroj: Město Kyjov

O kyjovském koupališti se psalo jako o jedné z největších investic v historii města. To se v příštím volebním období bude nejspíš obtížně překonávat.Nebo máte v záloze ještě větší investici?

Ano, a vyrůstá už teď v těsném sousedství koupaliště. Po desítkách let, kdy se v Kyjově o krytém bazénu jen mluvilo, příští léto otevřeme moderní aquacentrum. Věřím, že to bude splněný sen mnoha Kyjovjáků. Nabídne nejen plavecký bazén, ale i vyžití pro rodiny s dětmi, včetně toboganu. Třešinkou pak bude saunový svět, krásné wellness zázemí, které ve městě v takové kvalitě dosud chybělo.

Obyvatelům nabídne další atraktivní možnosti, jak trávit volný čas, dětem i dospělým zdraví příznivou sportovní aktivitu, restauratérům a obchodníkům zvýšené příjmy. Nové aquacentrum totiž do města nepochybně přiláká více turistů a návštěvníků.

Vy osobně často používáte motto, že Kyjov je městem pro život a návraty. S novým akvacentrem to dost možná bude platit dvojnásob. Mají ale lidé kde žít a kam se vracet? Disponuje Kyjov dostatečnými bytovými možnostmi?

Momentálně jsme na tom stejně, jako jiná města – to znamená, že poptávka po bydlení převyšuje nabídku na trhu s realitami. Je to důkaz, že Kyjov je dobrou adresou. Výstavba bytových i rodinných domů se v příštích letech zintenzivní. V přípravě, nebo už dokonce v realizaci je několik developerských projektů. Staví se v areálu bývalých vinařských závodů, může se začít se stavbou v lokalitě Javorová, kde se město s vlastníkem konečně majetkově vypořádalo. Skončila architektonická soutěž na budoucí podobu mlékárny, kde s částečným využitím pro bydlení počítáme. Další desítky rodinných domů by měly vyrůst v místní části Nětčice, směrem na Bohuslavice. Projekty soukromých investorů se jako město snažíme podporovat, současně ale zohledňujeme komfort stávajících obyvatel. Jejich životní úroveň s novou výstavbou nesmí utrpět. Rozhovor s Františkem Luklem v „Terénní starostovně“ se protáhl na více než hodinu. Taky proto, že povídání přerušovali občané, kteří pod provizorní stan před kyjovskou radnicí průběžně přicházeli. Za hodinu se svými podněty přišli hned čtyři lidé.

Na opravený bazén navazuje výstavba aquacentra. Hotovo bude v příštím roce.Zdroj: Město Kyjov