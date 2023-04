Co se ve Veselí nad Moravou bude stavět a jaké zajímavé investiční akce město připravuje, nastínil starosta města Petr Kolář.

Město Veselí nad Moravou nabízí další pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hutník. Je o stavební parcely velký zájem?

Město dokončuje poslední etapu velkého investičního projektu, jehož cílem je výstavba kompletní dopravní a technické infrastruktury pro 50 rodinných domů v lokalitě Hutník.

Většina zasíťovaných pozemků již má své nové majitele a v řadě případů již také probíhá výstavba rodinných domů. Aktuálně městu zbývá šest posledních parcel, které nabídne formou veřejné soutěže na zřízení práva stavby a následný prodej ještě v letošním roce. Zájem o poslední kolo soutěže, které proběhlo na začátku března, byl opět veliký a jsme rádi, že ani dnešní složitější ekonomická situace neodrazuje zájemce o kvalitní moderní bydlení v této části našeho města.

V pravidlech prodeje parcel i bytů je uvedené, že město Veselí nad Moravou zvýhodňuje mladé rodiny s dětmi. Jak se to projevuje?

V nabídce prodeje pozemků na Hutníku i bytů v rezidenčním projektu Nová tržnice v centru města nabízíme zvýhodnění mladým veselským rodinám, a to formou zápůjčky až do výše 300 tisíc korun, která se při plnění nastavených podmínek postupně umořuje.

Myslím, že je to pro tyto mladé rodiny vítaná podpora hlavně při zajištění potřebného vybavení domů a bytů.

Loni byly ve Veselí postaveny dvě okružní křižovatky, propojující silnice první třídy I/54 a I/55. Letos prý přibude další…

Ano. Jedná se o okružní křižovatku na silnici I/54 směrem na Slovensko. Aktuálně dolaďujeme s hlavním investorem celé akce - Ředitelstvím silnic a dálnic, poslední detaily, aby mohlo proběhnout zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a pevně doufám, že ty se rozběhnou během letních prázdnin, aby mohlo být vše dokončeno ještě do konce letošního roku. Během stavby bude vedena objízdná trasa pro osobní automobily přes místní komunikace a pro nákladní automobily a autobusy bude umožněn průjezd jedním pruhem na semafory.

Jiná dopravní omezení letos město nečeká?

Některá drobnější omezení budou – ještě do léta bychom rádi zrealizovali kompletní opravu ulice Rumunská a Lány, kudy v uplynulých dvou letech vedla objízdná trasa při výstavbě okružních křižovatek v centru města. Na Hutníku bude přibližně pětitýdenní omezení související s dopravním napojením nových ulic, kde probíhá už zmíněná výstavba rodinných domů. Také na železnici směrem na Vrbovce bude krátká výluka – městu se podařilo získat stoprocentní dotaci ze SFDI na opravu dvou mostů, které přes tuto trať vedou a jsou v havarijním stavu.

Město připravuje i další revitalizaci sídlišť. Co od ní mohou obyvatelé v těchto částech města očekávat?

Jedná se o několik projektů, které jsou postupně realizovány na všech veselských sídlištích, s maximálním využitím dostupných státních nebo evropských dotací. Pro centrální část sídliště Chaloupky je již zpracovaná projektová dokumentace, připravuje se i projekt na sídlišti Hutník v části u „traktorky“.

Kompletní proměnou projde veřejné prostranství před poliklinikou i náměstí 24. dubna. Snahou všech uvedených projektů je skloubení požadavků na zajištění potřebné kapacity pro parkování, výsadba kvalitní veřejné zeleně i vybavení vhodným mobiliářem pro děti, rodiče i seniory.

V centru města vyrůstá nový bytový dům na místě bývalé tržnice. Co vlastně tento projekt s označením Rezidence Nová tržnice přinese?

V prvé řadě 42 nových moderních bytů. A vedle toho osm prodejen, šest ordinací zubních lékařů a 45 veřejných parkovacích míst, včetně první veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily v našem městě. Stavba probíhá podle stanoveného harmonogramu a většina prací by měla být dokončena do konce letošního roku.

Veselí nad Moravou je známé i svými aktivitami na Baťově kanálu. Tam se také nějaký projekt realizuje?

Ano, dokonce hned několik projektů! Některé z nich jsou v gesci města, některé investuje státní příspěvková organizace Ředitelství vodních cest a některé soukromí investoři.

Ještě do letních prázdnin zde vznikne nové technologické zázemí veselského přístavu a vícegenerační lanové centrum určené pro děti od 3 let až do dospělosti. Koncept lanového centra je obdobný, jako jsme znali u hodonínské zoologické zahrady, než bylo kompletně zničeno tornádem. Pevně věřím, že to bude oblíbená atrakce pro děti z Veselí i pro turisty.

A zvažované nové propojení řeky Moravy a Baťova kanálu?

Zde probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace a s vedením Ředitelství vodních cest jednáme o vhodném harmonogramu přípravy a realizace tohoto projektu, jehož součástí je jednak další navýšení kapacity přístavu ve Veselí nad Moravou a jednak vytvoření plavebního okruhu o délce cca 9 km s unikátním technickým řešením v podobě lodního zdvihadla a novým přístavištěm v Zarazicích.

Na jaře příštího roku by měla proběhnout stavba nového veřejného parkoviště a společně s Jihomoravským krajem jednáme o vybudování nové přístupové cesty k hvězdárně a západní části areálu přístavu.

Ve Veselí nad Moravou odstartují plavební sezonu novinkami v přístavu. Ten se má brzy stát největším rekreačním přístavem v ČR

Také letos 1. května se mohou návštěvníci přístavu ve Veselí nad Moravou těšit na tradiční otevírání plavební sezony na Baťově kanále.

Pro návštěvníky veselského přístavu je přichystáno příjemné prvomájové odpoledne naplněné kulturou, zábavou pro děti i oblíbenými plavbami na lodi. „Zajímavostí bude i otevření nové provozní budovy, která nabídne zázemí pro informační centrum. Tímto bych chtěl všechny srdečně pozvat v pondělí 1. května od 14.00 hodin na tuto oblíbenou a příjemnou akci,“ říká starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář.

VESELSKÝ PŘÍSTAV ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY

Ředitelství vodních cest České republiky plánuje s veselským přístavem do budoucna velké změny, kterými si slibuje zvýšení návštěvnosti Baťova kanálu na území Jihomoravského i Zlínského kraje a vytvoření „nové vodní cesty“, jež odlehčí nejvíce vytíženým místům.

Vzniknout má plavební okruh o délce cca 9 km, jehož součástíje i vybudování unikátního lodního zdvihadla. Počítá se i s dalším rozšířením kapacity stání lodí na celkových 81 stání. Tím se veselský přístav stane největším rekreačním přístavem celé České republiky.

Kromě dopravních staveb zde jako soukromá investice vzniká i nové zázemí pro ubytování asi 80 návštěvníků a moderní vzdělávací centrum s vinařstvím.

