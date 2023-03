Veřejná výzva tajemníka Městského úřadu ve Ždánicích k přihlášení se zájemců na pozici referent územního plánování a stavebního řádu na katastru města Ždánic a katastrech obcí správního obvodu SÚ Ždánice.

A. Oznámení veřejné výzvy:

1. Město Ždánice

2. Druh a místo výkonu práce: referent územního plánování a stavebního řádu na katastru města Ždánic a katastrech obcí správního obvodu SÚ Ždánice

3. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

a) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR

b) dosažení věku 18 let

c) způsobilost k právním úkonům

d) bezúhonnost

e) znalost jednacího jazyka

4. Výčet dokladů připojených k přihlášce – viz odst. C.

5. Platové zařazení – dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9 nebo 10 dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění (podle dosaženého vzdělání).

6. Pracovní poměr na dobu neurčitou

7. Lhůta pro podání přihlášky: do 6. 4. 2023 do 14.00 hodin na podatelnu MěÚ ve Ždánicích. Obálku s přihláškou označte slovy: „Veřejná výzva – Neotvírat“.

8. Způsob podání přihlášky: poštou v označené obálce se všemi přílohami nebo osobně na podatelně MěÚ Ždánice.

9. Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Ždánice, Městečko 787, 696 32 Ždánice.

B. Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení a titul zájemce Datum a místo narození zájemce Státní příslušnost zájemce Místo trvalého pobytu zájemce Číslo občanského průkazu zájemce nebo číslo povolení k pobytu u cizího státního občana Datum a podpis zájemce

C. Požadavky

Vzdělání dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění Znalost práce s PC – Word, Excel, PowerPoint Respektování pružné pracovní doby, organizační a řídící schopnosti, časová flexibilita, komunikativnost



D. K přihlášce nutno doložit:

Životopis, ve kterém se uvedou i údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání



Výhodou je:

1. Řidičský průkaz skupiny B

2. Praxe v oblasti činnosti stavebního úřadu

3. Zvláštní odborná způsobilost pro stavební úřad

4. Znalost dalších cizích jazyků

5. Znalost oblasti Ždánicka

E. Předpokládaný nástup

možný od 1. 5. 2023 nebo dohodou

F. Výsledek výběrového řízení

bude sdělen písemně uchazečům do 10 dnů ode dne jednání výběrové komise. Vzniklé náklady si uchazeč hradí sám. Do 10 dnů budou neúspěšným uchazečům vráceny poskytnuté materiály viz čl. B. a D.

G. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

více zde www.muzdanice.cz