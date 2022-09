Pacienty nezajímá, kdo zdravotnické zařízení ve městě zřizuje, ale jak účinně mu umí celý systém poskytnout pomoc, když ji potřebuje.

Zástupci z hnutí Ostravak, zleva MUDr. Tomáš Pavliska, Mgr. Michal Mariánek, MBA a MUDr. Tomáš Málek | Foto: Jan Vlček

Ostravské zdravotnictví nejsou jen nemocnice, ale celá škála zdravotních služeb od praktických lékařů, zubních lékařů, akutních pohotovostí ale i například záchranné služby. Protože je Městská nemocnice v majetku města, je to jedna z mála zdravotnických institucí, které mohou zastupitelé města Ostravy přímo ovlivňovat a nastavovat tak úroveň služeb v této oblasti.

Městská nemocnice je pro Ostravu velmi důležitá, shodují se představitelé hnutí Ostravak. Hnutí Ostravak kdysi připravilo konkrétní plán rekonstrukce a modernizace městské nemocnice tak, aby byla přívětivá pro návštěvníky, pacienty i zaměstnance. Plánované kroky směřovaly k tomu, aby mohlo dojít k výraznému zlepšení odborného a ekonomického fungování městské nemocnice. Tento plán realizován nebyl, a tak je tato nemocnice nadále dlouhodobě těžce podinvestovaná. To je do značné míru důsledek posledních desetiletí, kdy se město ke svému majetku – městské nemocnici - chovalo dost macešsky a nemocnice chátrala. „ Snažili jsme se udělat vše pro to, abychom tento trend zvrátili, ale v minulém období nebyla vůle zahájit tuto generální a rozsáhlou přeměnu nemocnice, naopak se stále hledají nové a nové koncepce,“ mrzí představitele hnutí Ostravak. To nadále působí ekonomické, logistické i personální potíže při jejím provozu.

Z fondu pro rozvoj městské nemocnice, ze kterého měla být financována velká přeměna této instituce v moderní a ekonomicky a odborně efektivní zařízení na evropské úrovni, jsou aktuálně řešeny hlavně nezbytné opravy infrastruktury, které jsou, vzhledem k zanedbanému stavu, velmi nákladné. Systémově se s cílem celkové modernizace nemocnice nepostupuje, naopak nelogicky se nyní buduje nový parkovací dům před nemocnicí, který je v souběhu s nutnou modernizací chirurgie, a to značně snižuje komfort pacientů, návštěv a veškerého personálu nemocnice.

Nadále tak není schválena systémová koncepce. Celý plánovaný program velké přeměny nemocnice se výrazně dále opožďuje. „Toto je třeba urychleně napravit a přeměnu nemocnice komplexním způsobem definovat, profinancovat a realizovat,“ jsou vize představitelů hnutí Ostravak. „Městskou nemocnici Ostrava-Fifejdy neprodáme. Městská nemocnice slouží Ostravanům již 176 let. Vždy byla, je a s námi i nadále bude veřejným majetkem, a proto jsme povinni se o ni postarat“.

Na druhou stranu, přestože hluboké vnitřní zadlužení z minulosti přetrvává, městské nemocnici se postupně navrací respekt. Doba, kdy se nad nemocnicí vznášel stín rozsáhlé korupční kauzy, a zaměstnanci se bouřili proti tehdejšímu vedení, je pryč. Nové vedení městské nemocnice pokračuje v její stabilizaci. Je ale třeba také vidět, že pozice tohoto zařízení v síti zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje je nelehká vzhledem k roztříštěnosti vlastnických vztahů ve zdravotnických zařízeních a zejména pro neexistenci autority, která by byla schopna je koordinovat v zájmu pacienta. To se mimo jiné plně projevilo v těžké kovidové době, kdy nemocnice (přes veškerou snahu odborných kruhů) byly často vytíženy nerovnoměrně. „Kraj nebyl schopen plnit tuto roli, městská nemocnice je přetížená a nikoho to nezajímá,“ míní Ostravak. Nemocnice je přetížena zejména akutními případy, je proto třeba vyvinout maximální úsilí při jednání s ostatními provozovateli zdravotnických zařízení na úrovní města Ostravy a tuto nerovnováhu napravit. Městská nemocnice je dofinancovávána z městského rozpočtu, ale plní také rozsáhlé nadregionální úkoly, mnohdy přesahující i hranice kraje (například hyperbarická komora, neurochirurgie, iktové centrum a mnoho dalších). Je tedy nejvýš žádoucí, aby část tohoto dofinacování byla realizována z krajského a také ze státního rozpočtu. Na tomto příkladu je vidět, jak je koordinace a diplomacie nutná ve všech oblastech ostravského zdravotnictví. Hnutí Ostravak má v tomto bodě naprosto jasno: „Těmto otázkám je třeba dát mnohem vyšší prioritu, než bylo dosud zvykem, protože pacienta nezajímá, kdo zdravotnické zařízení zřizuje (vlastní), ale jak účinně mu umí celý systém poskytnout pomoc, když ji potřebuje“!

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů

Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů