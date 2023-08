SKVĚLÉ KAPELY A LETNÍ POHODA…

V pátek 18. srpna se na Městském koupališti rozjede rockový festival. Od 20.00 hodin je přichystána koncertní událost sezóny, kdy na velkém pódiu vystoupí kapely Děda Mládek Illegal Band, Support Lesbiens a UDG. Předprodej vstupenek je k dispozici na recepci DK, v Infocentru a také na místě, tedy na Městském koupališti.

Pop-rockoví UDG, kteří svou muzikou umí vytvořit neopakovatelnou atmosféru a zahřát na duši, vystoupí v rámci festivalu jako hlavní hvězdy na závěr.

UDG neboli Useless Demi Gods vznikli v roce 1998. Před prvenstvím v soutěži Coca Cola Popstar stihli nahrát dvě dema Štěkat do boudy (2001) a Obsazeno místenkou (2003). Díky vítězství mohla skupina vydat své první oficiální album s názvem Ztraceni v inspiracích. V roce 2007 vyšla studiová dvojka Buď a Nebe. Jméno desky je odvozeno od písničky Buď a Nebe, v původní verzi nazpíváno s Ivou Frühlingovou, později natočeno s Bárou Zemanovou. Na této desce UDG do některých songů zapojili kromě výše zmiňovaných i třeba Honzu Homolu (Wohnout) nebo MC Nu C ze skupiny Skyline. O dva roky později, v roce 2009, vydali třetí studiové album Autoportrét, kde úlohu ženských vokálů ve třech písničkách převzala Jana Lota. V říjnu roku 2012 vyšlo jejich další CD s názvem Akrobat, na kterém hostovala Iva Frühlingová, Ota Klempíř (J.A.R.) a také zpěvačka skupiny Bags. UDG hrají v obsazení:

Petr Vrzák – zpěv

Adam Kupera – saxofon, zpěv

Bohumil Němeček – elektrická a akustická kytara

Pavel Vrzák – baskytara

Tomáš "Jugi" Staněk – bicí, texty

Tomáš "Volt" Vohradský - elektrická a akustická kytara

Ke vzniku kapely Děda Mládek Illegal Band kapela na svých stránkách uvádí: „Už někdy v polovině devadesátých let se současný zpěvák Mersí (tehdy bubeník skupiny Burma Jones) a baskytarista Zdeněk Podskalský (t.č. skupina Alice) na jednom mejdanu po společném koncertě shodli na společné lásce k nestárnoucím písničkám Ivana Mládka. Dohodli se, že by nebylo špatné si je občas zahrát, jen tak, pro pobavení. Myšlenka se naplnila někdy na jaře 1998 v plzeňském pubu „U Mazaného králíčka“… Stylově oblečený chlapík tam napodoboval Elvise Presleyho, za přihlížení Mersího a Marka Jedličky. Druhý jmenovaný mu sebral kytaru a začal hrát jedinou písničku od Mládka, co uměl zahrát, a Mersí do toho začal zpívat. Tak vznikla kapela Děda Mládek Illegal Band. Tehdy jsme si ještě říkali Banjoděj. "Proč je v našem názvu Mládkovo jméno je jasný. Illegal jsme, protože v době našeho vzniku o tom Mládek nevěděl, slovo band je odvozeno od skutečnosti, že je nás sedm a protože si mezi sebou vzájemně říkáme dědo, vrazili jsme to tam. Tak takhle vznikl, na popud našeho dávného kamaráda Honzy Košťála, název Děda Mládek Illegal Band," říká Mersí. Kapela teď hraje ve složení:

Marcel MERSÍ Marek - zpěv, činýlek

Petr Hrach - kytara

Marek Jedlička - banjo

Zdeny Podskalský - basa

Karel Pičman - trubka

Jakub Fenzl - bubínek

Honza Brabenec – valcha



Support Lesbiens jsou držitelé několika cen Anděl, poslední z řad ocenění získali v kategorii Rock and pop za nejlepší album roku - K.I.D. (2016), jsou autory nespočtu zlatých desek a no. 1 hitů patří již přes dvacet pět let k nejúspešnějším tuzemským formacím. Nespoléhají ale jen na osvědčené "staré" hity a svoji pozici neustále posilují novými nahrávkami, kterými atakují radiové hitparády, prodejní žebříčky i nominace na hudební ceny. Z posledního alba Glow vyšly 4 singly (Movin’ On, Brighter Day, Ocean a Little By Little), všechny zmiňované písničky patřily do TOP 5 nejhranějších skladeb v českých rádiích. Věnují se aktivně i charitativní činnosti (dlouhodobá spolupráce s Avon, IKEM, Registr dárců kostní dřeně, aj.). Do svého repertoáru zařadili postupně i česky zpívané písně, které publikum přijalo více než dobře (Pohádka, Řeka, Země, Skořicová, Hazardér - textová spolupráce s Xindlem X, aj.). Kapela, která ma za sebou nespočet vystoupení v Čechách, ale i v zahraničí a je také první první českou skupinou, která zazněla na hudební televizní stanici MTV - vítězové prestižní hitparády World Chart Expres a zároveň Artist Of The Week stanice MTV. Jejich největší hity jsou - In Da Yard, Sweet Little Something, Bet My Soul, Cliché, Pohádka, Movin’ On, Brighter Day, Little By Little. Členové kapely:

Hynek Toman - kytara

Dušan Marko - zpěv

Radek Tomášek - bicí

Marek Leždík - basa

Filip Fendrych - kytara

