Zaměřuje se na ty, kteří potřebují nějakou formu pomoci a podpory – na seniory, osoby se zdravotním postižením, lidí bez přístřeší a v neposlední řadě i na rodiče s malými dětmi.

Rodičům malých dětí nabízíme službu jeslí. V rámci Jihočeského kraje jsou pouze dvě taková zařízení, jedno v Českých Budějovicích a jedno v Písku.

Do jeslí přijímáme děti zpravidla od jednoho roku do tří let, a to na základě pořadníku. Zápis probíhá do 30.6.2023. Snažíme se maximálně vyjít vstříc potřebám rodičů. Pokud to kapacita zařízení umožní, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Součástí poskytovaných služeb je i celodenní stravování. Veškeré potřebné informace můžete získat na telefonním čísle 602 405 893.

Provoz jeslí je v pracovní dny od 6:00 do 16:30. Péči o děti zajišťují kvalifikované zdravotní sestry. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti a respektování jeho potřeb. Klademe důraz na citovou výchovu dítěte i rozvoj jeho dovedností. Pro děti je připraven pestrý program. Vedle pravidelných činností pro ně organizujeme divadelní představení, karnevaly, oslavy tradičních svátků, zájmové kroužky či tematické vycházky.

