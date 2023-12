S dobrou zprávou pro všechny rodiny pečující o osoby blízké, přichází od ledna 2024 Městský ústav sociálních služeb města Plzně (MUSS). K tomuto datu totiž začíná provozovat odlehčovací službu.

Čtyřlístek | Foto: MUSS p. o.

„Víme, že zajistit celodenní nepřetržitou péči o osobu blízkou je velmi psychicky, často i fyzicky, náročné. Zároveň také víme, že zajistit péči pro pečovanou osobu na přechodnou dobu je velice obtížné a právě proto, aby si pečující osoby mohly, alespoň částečně odpočinout, odjet na dovolenou, jít na plánovanou operaci a podobně, Městský ústav sociálních služeb města Plzně proto nyní zaregistroval dvě nové pobytové odlehčovací sociální služby,“ říká ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, Mgr. František Šampalík.

V rámci Odlehčovacích služeb bude, na přechodnou dobu, poskytnuta pomoc osobám starším 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba bude poskytována ve dvou domovech, a to v zařízení „Sněženka“ (Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň) a „Čtyřlístek“ (Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň).

SněženkaZdroj: MUSS p. o.

„V současné době se usilovně pracuje na celém procesu realizace nové služby a určitě budeme rádi, až budeme moci tuto službu veřejnosti, od nového roku, nabídnout,“ dodává ředitel MUSS Mgr. František Šampalík s tím, že by se spuštění nové služby nepodařilo zrealizovat bez pomoci a vstřícné spolupráce Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje. „Všem proto upřímně děkuji, že se to celé podařilo dotáhnout do konce a budeme moci našim klientům a jejich rodinám trochu odlehčit. Konkrétně bych vyzdvihl inženýra Jiřího Šrámka, který je radním města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů, a tuto oblast se snaží maximálně podporovat“ uzavřel poděkováním za spolupráci Šampalík.

Zdroj: MUSS p. o.