BIM není určen jen pro veřejný sektor. Řada projekčních a stavebních firem pracuje v BIM již dnes.

ilustrační foto | Foto: Delta Projektconsult s. r. o.

Vládou schválená Koncepce zavádění metody BIM předpokládá, že od roku 2024 budou veřejní zadavatelé muset začít využívat metody BIM pro všechny veřejné stavební zakázky s hodnotou nad 150 milionů korun. Jak dodává Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR, největší projekční kanceláře na Vysočině: „BIM zcela mění stavebnictví, není určen jen pro veřejný sektor. Mnozí z projektantů, architektů i zhotovitelů již pomocí BIM pracuje a využívá jej na řadě zajímavých staveb.“

Zásadní přínosy, které takzvané digitální dvojče nabízí, zahrnují lepší efektivitu práce, vyšší transparentnost či snížení chybovosti v rámci celého procesu. Podle Erika Štefanoviče, začíná být plánování stavebních projektů v BIM v branži již standardem. „Máme poměrně mnoho investorů, kteří si výhody BIM již uvědomují.“ Kromě eliminace ztráty dat, se kterou investoři mnohdy bojují, jim Building Information Modeling nabízí cestu, jak zefektivnit další kroky při postupu zpracování projektu, a to od výběrového řízení zhotovitele stavby až po realizaci. Ještě cennější je úloha digitálního dvojčete po dokončení stavby, zejména pro správce či tým facility managementu. Model totiž obsahuje kompletní informace o objektu, které jsou velmi důležité při provozu či revitalizaci objektu.

BIM = najít společnou řeč

Dříve se často pod pojmem informační modelování staveb chápalo vše, co nějakým způsobem reflektovalo třetí rozměr. BIM však není pouze o prostorovém zobrazení. Kromě 3D je nyní nasazován také čtvrtý rozměr symbolizující simulaci výstavby z časového hlediska, a tím to nekončí. „Implementace 5D pak představuje rozměr finančních toků, čerpání rozpočtu. Pomyslné 6D směřuje k tématům, jako je cirkulární ekonomika nebo udržitelná výstavba. A 7D může představovat propojení vzájemných BIM modelů budov do jednoho SMART celku,“ vysvětluje Erik Štefanovič. „Některé se zajímavých projektů, pro které jsme BIM využili, si můžete prohlédnout ZDE .“

Dalším z klíčových trendů, který do oblasti stavebnictví v posledních letech promlouvá, je fenomén udržitelnosti. Současná situace spojená s nárůstem cen plynu a elektřiny pak ještě výrazněji podtrhla důležitost inteligentních budov a energetických úspor. „Právě při jejich plánování a realizaci hraje BIM model budoucí budovy zásadní roli.“

„Je třeba, aby investoři vnímali BIM spíše jako souhrn digitálních informací a transparentních postupů, které vnesou do jejich stavebního projektu zcela nový a velmi efektivní přístup k přípravě, realizaci a správě objektu. Poskytujeme konzultace a pomoc při zadávání BIM projektu, protože jsme si vědomi, že rok 2024, na kdy je zatím vládou odsunuta povinnost zadání státních nadlimitních zakázek v BIM, se neodvratitelně blíží,“ uzavírá téma využívání metody BIM u stavebních projektů Erik Štefanovič.

