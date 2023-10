Zastoupení společnosti Metrostav DIZ se v Libereckém kraji zaměřuje na pozemní a průmyslovou výstavbu, inženýrské sítě, rekonstrukce historických budov i občanských staveb, jako jsou nemocnice a školy. Aktivně se zapojuje do života v regionu, pracuje se studenty středních a vysokých škol. „Metrostav DIZ si v našem regionu upevnil pozici spolehlivé firmy“, říká liberecký rodák a regionální ředitel firmy Jan Syrůček, který toho prozradil mnohem víc.

Ing. Jan Syrůček, regionální ředitel | Foto: Metrostav DIZ

Jak se daří firmě v Liberci?

Máme slušnou produktivitu, na tyto objemy zakázek zaměstnáváme zhruba 50 pracovníků. Oproti roku 2016 máme tržby takřka čtyřnásobné.

Co se skrývá za tímto úspěchem?

Zejména jde o to, že kolektiv se ustálil. Není taková fluktuace jako na začátku mého působení, podařilo se mi také přivést nové kolegy do významných pozic v týmu. Vedle toho se dlouhodobě snažím v regionu obchodně pracovat a myslím, že se to v poslední době daří.

V jakých oblastech stavebnictví Metrostav DIZ v kraji působí? Jaké významné projekty jste zrealizovali?

Věnujeme se ve větší míře pozemním stavbám, ale slibně se vyvíjí i naše středisko infrastruktury, které se zaměřuje na liniové stavby, inženýrské sítě a menší dopravní stavby. Jsem rád, že jsme v Libereckém kraji dokončili významné stavby. Jako příklad mohu uvést rekonstrukci Liebiegova paláce v Liberci nebo Aquapark Vejsplachy ve Vrchlabí.

Aquapark ve Vrchlabí byl dokončen na přelomu rokuZdroj: Metrostav DIZ

Nejdůležitější stavbou, kterou nyní uskutečňujeme ve sdružení pro Liberecký kraj, je stavba Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec. Jde o nejvýznamnější stavbu za poslední období. Mezi našimi dalšími v současnosti probíhajícími stavbami bych chtěl zmínit i Koupaliště Dubice v České Lípě, rekonstrukci budovy URAN v Liberci, rekonstrukci tramvajových tratí Liberec – Jablonec a v neposlední řadě Parkovací dům v Liberci.

Výstavba Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice LiberecZdroj: Metrostav DIZ

Rekonstrukce tramvajové trati Liberec - JablonecZdroj: Metrostav DIZ

Stavebnictví za sebou nemá jednoduché období. Jak jste se s tím vyrovnali?

Podařilo se nám překonat období výkyvů na stavebním trhu vyvolané vnějšími vlivy. Mám na mysli hlavně skokový nárůst cen materiálů v době Covidu a pak i nedostatek pracovníků, jež vyvolala válka na Ukrajině. Důležité je pro nás i to, že máme v rámci zastoupení vlastní silné středisko infrastruktury a inženýrských sítí. Rovněž si myslím, že jsme v regionu zapracovali na upevnění značky Metrostav DIZ. Dodáváme profesionálně odvedenou práci. Cením si toho, že s převážnou většinou investorů máme dobré vztahy. Vždy mě těší, když se na konci stavby potkám s jejich zástupci a vidím, že jsou spokojeni.

Správná firma žije s regionem, kde působí. Je tomu tak i ve vašem případě?

V regionu podporujeme sport, kulturu i vzdělávání. Jsme partnery českolipského Zpívání z balkonu, podporujeme zde i City Cross Run, v Liberci Bílé Tygry v hokeji a v neposlední řadě spolupracujeme s vybranými středními školami. Je pro nás důležité být v kontaktu s budoucími stavbaři, protože z pozice zaměstnavatele jim můžeme nabídnout zázemí stavební mateřské společnosti s dlouholetou historií. Kromě toho mají možnost pracovat na zajímavých a prestižních projektech nebo šanci vyjet pracovat na stavby v zahraničí. Studenti a žáci k nám mohou přijít na stáže, brigády nebo exkurze. Mohou si „osahat“ Metrostav zblízka ještě během studia na škole.

Kompletní obnova centrálního náměstí v Jablonném v PodještědíZdroj: Metrostav DIZ