V Unicornu řeší energetické projekty, ale část dovedností získal v inspirativním prostředí nepálských hor.

Jiří Louda | Foto: Unicorn

Když se setkáte s Jiřím Loudou, rychle vám dojde, že nejde o běžného softwarového analytika. Přesto, že jeho primární role v Unicornu je spojena s analýzou a koordinací softwarových projektů v energetickém sektoru, ve svém volnu provází turisty horami Nepálu.

Jiřího cesta v Unicornu začala už na Západočeské univerzitě v Plzni, kde studoval kybernetiku a řídící techniku. Tady se začal zajímat o energetiku a vybudoval si pevné základy. Když mu po závěrečných zkouškách přišla nabídka připojit se k Unicornu, softwarové společnosti, která je zároveň partnerem jeho alma mater, neváhal. „Unicorn byla moje první volba,“ vzpomíná.

Jiří LoudaZdroj: Unicorn

Dnes pracuje jako Business analytik a zákazníkům pomáhá vymýšlet, co by měl daný software umět a jak by měl vypadat. Momentálně se podílí na jednom z největších projektů Unicornu – CorNet pro dvě regionální koordinační centra – německé TSCNET Services a belgické Coreso. Systém pomůže centrům zajišťovat bezpečnost a stabilitu provozu elektrické přenosové soustavy v 18 zemích Evropy. „Když vidím, jak software, který jsem navrhl, funguje v praxi, obrovsky mě to naplňuje, protože vidím, že má moje práce smysl. Přesto, že ze školy jsem už základy měl, jak to reálně funguje jsem se naučil až tady. Mým kmotrem je navíc Roman Vykuka, který má doktorát z elektrotechniky a je to jeden z největších odborníků, které znám,“ říká.

Kmotra má v Unicornu každý spolupracovník. Jde o seniorního kolegu nebo kolegyni, který funguje jako mentor a vede své svěřence kariérní cestou. „Zkrátka se učím od těch nejlepších“ dodává Jiří. To není jediná věc, které si Jiří na Unicornu cení. Cestování po Nepálu totiž nezabere několik dní, ale několik týdnů. „Vedení mi pokaždé vyšlo maximálně vstříc. Za takový přístup jsem opravdu vděčný," dodává.

Jiří LoudaZdroj: Unicorn

Bezpečnost na prvním místě

Jeden z Jiřího oblíbených treků trvá tři týdny a vede kolem osmé nejvyšší hory světa – Manáslu. Přesto, že tento zájezd je určen pro zdatné turisty, kteří jsou schopni zvládnout denní šestihodinové túry, klíčová je v tomto případě psychická odolnost a schopnost snášet extrémní podmínky. Klíčem k úspěšnému zdolání je proto správná aklimatizace.

Jiří proto pečlivě plánuje tři aklimatizační zastávky ve výškách 3 500 a 4 000 metrů, aby si účastníci zvykli na nižší tlak vzduchu a předešli výškové nemoci. To vše je přípravou na vrcholný okamžik výpravy – zdolání náročného sedla Larkya La ve výšce 5 130 metrů.

Bezpečnost je tady absolutní prioritou, protože i malý zdravotní problém může rychle eskalovat v potřebu nákladného letu vrtulníkem zpět do civilizace. Díky Jiřího důkladnému plánování a zkušenostem však skupiny pod jeho vedením kritickým situacím efektivně předcházejí.

Jiří LoudaZdroj: Unicorn

Spojení dvou světů

Jakou souvislost má ale Jiřího práce s jeho nevšedním koníčkem? Stejně jako při výstupu na horský vrchol, i v IT projektech jsou okamžiky, kdy vše nejde podle plánu. Komunikace, leadership, vytrvalost a řešení neočekávaných výzev jsou klíčové dovednosti, které si Jiří přenáší z hor do kanceláře. „Průvodce dělám od 18 let a už tehdy jsem musel vést skupinu starších lidí. Pamatuji si, jak jsem byl extrémně nervózní, když jsem měl něco říkat do mikrofonu. To vše mě naučilo lépe se vyjadřovat, věřit si, být věcný, umět dobře prezentovat a být připraven na nečekané otázky. Je to podobné, jako když komunikuji s klientem,“ říká s úsměvem.

Ať už navrhuje komplexní energetické systémy nebo vede horaly přes vysoké horské sedlo, Jiří dokazuje, že klíčové dovednosti jako komunikace a leadership jsou univerzální.

Zaujal vás Jiřího příběh a chcete se o Unicornu v Plzni dozvědět více? Mrkněte na seznam pozic, na které se můžete hlásit.