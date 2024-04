Devětatřicetiletému europoslanci Ondřeji Knotkovi z Mariánských lázní jde především o to, aby jeho děti vyrůstaly v zemi, která se o své obyvatele dokáže sama postarat. Europoslanec se proto v Evropském parlamentu snaží o prosazování zájmů týkajících se nejen občanů, ale i celé České republiky.

Zeptali jsme se ho, jak hodnotí uplynulé volební období a co chystá v případě znovuzvolení.

Jako jednu z priorit uvádíte podporu energetiky, zejména té jaderné. Proč je podpora jádra tolik důležitá?

Jaderná energetika byla na počátku mandátu ve stádiu klinické smrti. Napnuli jsme síly a udělali všechno pro to, aby zůstalo jádro mezi podporovanými zdroji energie. No a dnes se už hovoří o jaderné renesanci. Neustále jsme kolegy v Evropském parlamentu přesvědčovali, že Evropa zkrátka nemá dostatek plochy pro pokrytí své spotřeby jen z obnovitelných zdrojů a že bez z jádra to skutečně nepůjde. Zároveň bychom neměli v Česku a Polsku zbytečně rychle ustupovat od uhelné energetiky. Je to stabilní zdroj a jeho uměle urychlený konec oslabí ekonomiku, ohrozí teplárenství a povede k celosvětovému navýšení emisí skleníkových plynů.

V té souvislosti se často hovoří o emisních povolenkách. Co říkáte na vývoj jejich ceny?

Evropská emisní povolenka je nejdražší na světě. Jak může náš průmysl konkurovat, když platí násobně více než třeba v Číně nebo USA? No těžko. Bohužel současná vláda udělala pravý opak toho, co Petr Fiala sliboval před volbami do sněmovny v roce 2021. Zástupci vlády souhlasili a za českého předsednictví aktivně dojednali kroky, které ještě zdraží emisní povolenky v EU. Tato šílená dohoda také rozšíří emisní povolenky od roku 2027 např. na domácnosti, které jezdí autem se spalovacím motorem nebo pokud topí uhlím či plynem. Ministryně z koalice SPOLU v Bruselu hlasovala pro zákaz spalovacích motorů. Jak emisní povolenky, tak i jiné nesmysly budeme muset v následujících letech zkusit rozvolnit nebo ideálně zrušit.

Co když se to nepodaří??

Pokud to v příštích letech nezastavíme, tak Česko nebude poprvé ve výrobě elektřiny soběstačné a bude muset elektřinu dovážet, bude-li tedy odkud. Ještě více uhlí se bude energeticky zpracovávat mimo EU, např. v Číně. Třeba proto, aby se v Číně díky energii z uhlí vyráběly „čisté“ fotovoltaické panely. A pro koho? No přece pro Evropu. To nedává smysl ani ekonomicky, a hlavně ani ekologicky.

Karlovarsko je uhelným regionem. Jak vnímáte podporu průmyslu v tomto kraji?

Energeticky náročný průmysl a energetické využívání uhlí na tom všem budou nejvíce biti. Vláda si plánuje do roku 2033 konec uhlí, ale pokud se něco nestane, tak za dva roky mohou elektrárny z výše uvedených důvodů zavřít. A to je naprosto nežádoucí, nejen pro dostupnost energií v Česku, ale také pro samotné tři české uhelné regiony (Karlovarsko, Ústecko a Moravskoslezsko). Odklon od uhlí musí být řízený proces, který pomůže uhelným regionům udržet jejich atraktivitu a hospodářskou sílu.

Na pomoc této transformace byl zřízen tzv. Fond pro spravedlivou transformaci. Jeho podobu jsem v Bruselu vyjednával jako zpravodaj za naši europarlamentní frakci Renew Europe. Jsem rád, že se mi podařilo do pravidel fondu dostat i některá naše místní specifika, jako je např. podporu udržitelného cestovního ruchu, kam lze zařadit i „lázeňství“.

A co bylo vaší prioritou ve zdravotnictví?

Podílel jsem se na evropském plánu boje proti rakovině. Zpráva, kterou jsme v Evropském parlamentu vypracovali, pomůže posílit prevenci a také zvýšit včasné odhalení tohoto onemocnění. V roce 2020 jsem spoluzaložil platformu europoslanců, která se věnuje tzv. transformativním terapiím, jakožto účinnou cestu, jak vyléčit vzácná onemocnění, např. genové poruchy. Všichni si pamatujeme příběh mladého Martínka, na jehož léčbu ve Francii se národ složil. Naším cílem je zvýšit dostupnost takovéto léčby pro pacienty napříč Evropou.

Taková léčba je ale finančně náročná. Jak chcete pomoci na úrovni EU?

Ano, terapie jsou nákladné. Naším cílem je použít v budoucnu rozpočet EU pro spolufinancování či alespoň poskytnutím záruk pro financování léčby. Jen vzácných onemocnění je dnes známo více než šest tisíc. Není tedy v silách jednoho státu mít experty na všechny tyto nemoci. Proto se snažíme upravit legislativu tak, aby byl usnadněn přeshraniční přístup pro pacienty napříč EU. Je to několik dní, co se podařilo prosadit některé tyto body do pozice Evropského parlamentu v rámci revize tzv. farmaceutického balíčku. Finální podoba legislativy by mohla být dojednána ještě do konce roku.

Co máte v plánu v případě znovuzvolení?

Chtěl bych se podílet na vzniku strategie evropské poroty kardiovaskulární choroby. Pokud budu pokračovat v Evropském parlamentu, chci se věnovat i tématu chronických onemocněních ledvin, protože dialýza je prostě finančně i ekologicky hodně náročná. Budu bojovat proti cenám emisních povolenek a podporovat již zmiňovanou jadernou renesanci, protože bez jádra to v Evropě fakt nedáme. Dalším odvětvím, kterému se hodlám věnovat, je klima a zdraví. Rád bych posílil svou roli ve výboru životního prostředí. Musíme se tedy velmi vážně a velmi rychle zabývat tím, abychom v Evropě obnovili přívětivé a předvídatelné investiční prostředí. A bez dialogu s průmyslem a zaměstnanci to opravdu nepůjde.

Co spolupráce se západními Čechami?

Čeští europoslanci jsou zvoleni za celou republiku. Ale nejvíce se soustředím na Karlovarsko, Plzeňsko a Ústecko. Jsem ze západních Čech a mám to tu rád. Samozřejmě si nevybíráme podle kraje. Cílem je být k dispozici občanům i firmám napříč Českem.

