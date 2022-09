V automobilu trávíme sami či často s rodinou poměrně velké množství času. Mnohdy i hodiny denně, a tak si určitě i toto prostředí zaslouží naši pozornost co se týče úklidu. Ideální je neuklízet automobil pouze z času na čas, ale udržet jej v čistotě pořád.

Foto: misura

Pro někoho je pravidelný úklid doslova vášeň. A neplatí to jen pro ženy

Možná i vy máte souseda, který jedno víkendové dopoledne věnuje úklidu automobilu. Natáhne si přes balkon až k automobilu prodlužovačku a celé dopoledne hučí s klasickým vysavačem. Pak auto přeleští, ale většinu času tráví úklidem interiéru.

Někteří již pokročili a pořídili si buď malý ruční vysavač do sítě, či dokonce jeho pokročilejší akumulátorovou verzi. Práce s tímto pomocníkem je rozhodně pohodlnější, ale rovněž ne dokonalá. Pořád nemáte tento vysavač po ruce a opět vás čeká uklízení dopoledne či odpoledne. Praktičtější by bylo mít k ruce vysavač, který je skutečně malý, přesto však dostatečně výkonný a máme jej kdykoliv připraven přímo v automobilu. Nemusíme pak pravidelně uklízet, protože auto uklidíme třeba několikrát denně, či vždy, když je to potřebné, a to za pár vteřin. Že žádný takový neexistuje? To rozhodně není pravda. Mezi nejnovějšími vychytávkami značky MISURA najdete právě velice malinký, kompaktní, a přitom výkonný vysavač do auta.

„Na jaře roku 2022 MISURA uspořádala spotřebitelskou soutěž, do které se zapojilo tisíce soutěžících. Měli napsat, jaký další produkt by si od MISURA přáli a proč. Bylo až neuvěřitelné, kolik lidí bylo ochotno přispět zajímavým nápadem. Právě na popud získané zpětné vazby byl zahájen vývoj vysavače, který bude bezdrátový a extrémně skladný – vejde se do kastlíku auta, kuchyňské zásuvky i šuplíku v kanceláři“, komentují zástupci značky, jak vznikl nápad na šikovného pomocníka pro úklid automobilu.

Nehledejte lepší vysavač do auta, neexistuje!

V MISURA si dali záležet na všech detailech vysavače. Ten vlastně toto zařízení ani příliš nepřipomíná. Vypadá spíše jako malý kabelkový fén. Dokonce jej složíte, takže pokud byste jej chtěli odnést v kabelce, i to je možné. Spíše ale tyto minirozměry a skládací mechanismus využijete k tomu, abyste měli autovysavač vždy po ruce, například v odkládacím kastlíku ve dveřích automobilu či na palubní desce.

Říkáte si, co asi zvládne tato minipomůcka? Budete skutečně překvapeni! Klíčovým požadavkem zákazníků, kteří se zapojili do výzkumu MISURA, byl dostatečný sací výkon. Takže právě na něj se vývojáři firmy zaměřili a povedlo se. Ve své třídě nemá MISURA aku autovysavač skutečně žádnou konkurenci, co se týče výkonu. Vysavač MISURA nabízí výkon až 70 wattů, tedy 5000 Pa při rychlosti sání 48 000 R/m. Na výkonu se podepsali špičkové moderní technologie a kvalitní motor. Spotřebovaná energie se velice efektivně přetransformovává do sacího výkonu aku pomocníka.

Stále přitom jde o energeticky úsporné zařízení. Zatímco autovysavače mívají příkon až 150 W, MISURA vysavač má pouze 70 W. Nižší příkon však nijak nesnižuje výkonnost sání. Díky šetrnému provozu vydrží vysavač pracovat 20 až 25 minut, což je dostatečný čas nejen na rychlé posbírání drobečků z jídla, ale rovněž na větší úklid. Zdá se vám to málo? To rozhodně není, protože běžné malé aku vysavače na tom nejsou lépe. Navíc vysavač můžete velice snadno dobíjet přímo ve vozidle, nebo z některého ze svých elektronických zařízení za pomoci běžného USB C kabelu.

Co byste ještě měli vědět o parametrech vysavače MISURA?

Přenosný akumulátorový vysavač MISURA je nejen malý, ale rovněž lehký. Jeho hmotnost je pouhých 300 g. Celkem na jedno nabití vydrží vysávat až 25 minut a do plné kapacity se dobije za 3 hodiny. Což vůbec nepřekáží, protože se nabíjí vlastně zcela samostatně bez naší intervence. Postačí kabel USB-C, jakýkoliv, i z jiného zařízení, takže není zapotřebí ani dokovací stanice.

Dalším zajímavým parametrem je objem nádoby pro odsátí nečistot. Ta je 0,1 litru velká. Což je pro vysávání drobných nečistot v automobilu zcela dostačující objem. Ten se navíc velice rychle vyčistí a v úklidu můžete pokračovat.

Je to prostě krasavec

Když už tento vysavač umí tak dobře vysávat, je namístě se zaměřit i na jeho design. I v tom MISURA vyniká. Nádherný moderní vzhled vysavače jej řadí doslova mezi perly užitkového designu. Kromě černé verze si lze vybrat i bílou.

Čisté auto je návykové

Vytvořte si automatismy pro váš automobil. Zejména ty, díky kterým jej udržíte nádherně čistý. Malý vysavač do ruky je jen jedno z příslušenství do auta, které potřebujete. Proč máte v automobilu nepořádek? Často je důvod prostý. Nemáte v něm k ruce koš na odpadky. Hodil by se implementovaný, přímo jako součást vybavení automobilu, ale tento luxus není běžný. Navíc hodil by se třeba hned na dvě místa v autě, zejména pokud je vícemístní, či v něm cestují pravidelně děti, které umí vyprodukovat někdy až neuvěřitelné množství odpadu. Zkuste další produkt MISURA – skládací koš na odpadky do auta. Skvěle doplní aku vysavač. Už jen díky tomu, že do něj můžete vysypat nečistoty, které jste v automobilu vysáli.

Uklízejte vždy ihned poté, co dojde v autě ke znečištění. Z dětí vysajte drobečky, stejně tak z místa pro spolujezdce. Vysavač do auta MISURA se hodí i pro odstranění zvířecích chlupů. Takže auto nezůstane zaneřáděné ani po vašem domácím mazlíčkovi. Vše pak snadno vyhodíte do odpadkového koše, který lze třeba pověsit. Systém umístění koše je velice promyšlen a upevníte jej hravě například za hlavovou opěrku.

Pojďte si s aku vysavačem MISURA uklidit i jinde

Akumulátorový vysavač MISURA najde uplatnění i jinde. Chystáte se třeba na výlet? Přibalte jej s sebou. Nepořádek pod stanem není vůbec příjemný, ani třeba v karavanu. Tento malý a šikovný pomocník vám pomůže uklidit i na výletě.

Praktický je však i v domácnosti. Ne vždy se nám chce pro úklid vytahovat velký vysavač. Jeho použití v některých místech nemusí být ani hygienické. Třeba když odsáváme drobky na stole. Lepší je mít pro tento účel opět kvalitní malý vysavač MISURA. Pomůže vám udržet pořádek na stole, na pracovní lince, ale rovněž na konferenčním stolku a čalouněném nábytku. Díky svým nástavcům vám pomůže vysát nečistoty i na hůře dostupných místech. Zejména všude tam, kde jsou děti a zvířata, je vynikajícím pomocníkem.

MISURA vysavač se hodí na drobky, bláto, prach i zvířecí chlupy. Je výborným doplňkem i do kanceláře či pro home office. Bude nápomocen při čištění počítače a notebooku, ale i pracovního stolu od prachu.

Vychytávky z MISURA

Svět je dnes doslova zahlcen různými pseudovychytávkami. Často však jde o nekvalitní zboží, které nedostojí svým slibům. Produkty MISURA jsou jiné. Firma nabízí kvalitní vychytávky, které umí významně změnit naše životy díky chytrým vynálezům. Jedním z nich je i zmíněný bezdrátový vysavač do auta či skládací koš. Ale v automobilu oceníte i držáky na mobilní telefony a tablety. Díky nim zabavíte své děti na delších cestách.

MISURA má v nabídce i další ergonomické držáky. Jde o stojany na notebook a odkládací stojánky na osobní techniku (mobil, tablet, notebook). Výborným produktem a vychytávkou jsou přenosné LCD monitory vhodné pro notebooky. Výrazně rozšíří možnosti vaší mobility.

V sortimentu nechybí ani produkty pro zdraví a péči o tělo. Ať již to jsou mobilní teploměry kompatibilní s chytrými telefony, či třeba velice účinné masážní pistole. Ty se hodí pro podporu fyzické a psychické pohody. Uvolňují namáhané svaly a podporují regeneraci. Produkty MISURA jsou chytrými a velice efektivními vychytávkami, které by se měly stát součástí každé domácnosti. Začněte třeba malým, ale výkonným aku vysavačem do auta.