Propojení té nejstarší a té nejmladší generace přineslo v uplynulém měsíci mnoho radosti. Klienti domovů, spadajících pod Městský ústav sociálních služeb města Plzně, si díky tomuto nápadu užili mnoho zábavy, a nejen letošní leden, ale i únor se zapíše do kronik jako měsíc plný optimismu a hezkých zážitků ze společně stráveného času. A co vše bylo pro klienty během února připravené? Zde je malá ochutnávka:

Maškarní hrátky Petrklíč | Foto: MÚSS města Plzně

Valentýnský karneval

Naše společenská místnost opět ožila hudbou, tancem a přehlídkou pohádkových postaviček, nadpřirozených bytostí a kostýmů různých profesí. Tentokráte se vše, včetně výzdoby, neslo v duchu Svátku zamilovaných.

Nechyběla dobrá taneční nálada, tradiční přehlídka masek, soutěže, ani překvapení v podobě „srdíčkového občerstvení“ a oblíbené pizzy. Všichni klienti i zaměstnanci si to náramně užili a na závěr se vzájemně obdarovali „valentýnkami“. Už teď se těšíme, za co se přestrojíme příští rok!

Valentýn NováčekZdroj: MÚSS města Plzně

Valentýn NováčekZdroj: MÚSS města Plzně

Maškarní hrátky

Klienti DZR „Petrklíč“ prožili maškarní průvod, masopustní posezení s hudbou a také návštěvu asi dvaceti dětí ze třídy Veverek z 91. MŠ. Setkání proběhlo v pondělí 5.2.2024 v jídelně našeho domova.

S dětmi v šaškovských čepičkách hráli naši klienti Člověče nezlob se, skládali puzzle a stavebnice. Společná hra je skvělý způsob, jak se navzájem sblížit a myslím, že se nám mezigenerační propojení opravdu vydařilo. Nečekaným překvapením byla veliká dárková krabice plná různých druhů čajů, kterou děti předaly našim klientům. Malí šaškové s puntíkatými mašlemi potěšili také naše klienty na pokojích a samozřejmě nechyběly básničky a písničky. Jak řekl náš klient pan Zdeněk: „Omládl jsem aspoň na chvíli o třicet let.“ To trefně vystihuje, jaké blahodárné účinky taková společná mezigenerační setkávání mají. Děkujeme dětem a paním učitelkám z 91. MŠ za návštěvu, milou atmosféru a čajové dárečky.

Maškarní hrátky PetrklíčZdroj: MÚSS města Plzně

Masopustní veselice

Prožít masopustní oslavu mohli klienti DZR „Petrklíč“ při páteční masopustní veselici s koblížky, medovníkem, čokoládovými muffiny, kafíčkem a živou hudbou, kde se naši klienti setkali u prostřeného stolu.

Setkání proběhlo v pátek 2.2.2024 v maškarně vyzdobené jídelně. K dobré náladě hrál na klávesy pan Antonín Dub oblíbené lidové písničky. Společně jedním hlasem jsme si zazpívali: Pivovarský koně, Na podzim, když kvetou jiřiny, Bílé konvalinky a mnoho dalších. Někteří klienti byli vyzváni personálem ke krátkému tanečku, a protože atmosféra byla radostná, věřím, že si všichni společné chvíle opravdu užili. Myslím, že se nám podařilo připomenout si masopustní setkávání a oslavy, které mnozí naši klienti znají z dob svého mládí.

Masopust PetrklíčZdroj: MÚSS města Plzně

Návštěva HZS Košutka

Ve středu 7. února 2024 jsme měli možnost s dětmi z DOZP „Nováček“ (a zároveň žáky OŠ Macháčkova, Plzeň) zúčastnit se velmi zajímavé exkurze do HZS Košutka.

Hasiči se nám věnovali celé dopoledne, ukázali nám zařízení celé stanice, předvedli některé úkony, kterými musí disponovat, a také nás vzali do výcvikových prostor, kde jsme mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jak je těžká jejich příprava na výkon práce. Nejvíce jsme si užili nekonečný žebřík. Nakonec nás hasiči vzali do garáží, kde žákům ukázali pro ně asi nejatraktivnější část stanice, tedy celý jejich vozový park. Žáci měli možnost si prohlédnout jednotlivá zařízení a přístroje, dokonce mohli navštívit i prostory uvnitř vozů, což je velmi nadchlo. Celá akce se moc povedla, a to především díky veliké ochotě a trpělivosti našich průvodců. Věříme, že se za rok budeme moci přijít podívat zas.

Návštěva HZS NováčekZdroj: MÚSS města Plzně

