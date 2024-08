Právě probíhající Mezinárodní festival Silberbauerovo hudební Podyjí se již za svou pětiletou existenci pevně etabloval na tuzemské hudební scéně. Letos už má za sebou první dva koncerty a další akce jej v brzké době ještě čekají. Pro krátkou rekapitulaci, tzv. prolog festivalu se uskutečnil 18. srpna do obce Rancířov, oficiální zahajovací koncert pak v sobotu 24. srpna zaplnil kostel ve Vranově nad Dyjí. I celý nadcházející měsíc a půl se ale posluchači mohou těšit na krásné hudební zážitky napříč celou jižní Moravou a v příhraničním regionu Dolního Rakouska. O letošním 5. ročníku jsme promluvili se zakladatelkou a ředitelkou festivalu Kateřinou Málkovou.

Koncert obci Rancířov | Foto: Opus Organum

Pojďme na úvod představit osobnost, díky které získal festival svůj název. Kdo to byl Josef Silberbauer?



Festival se snaží akcentovat především varhanní nástroje tzv. „znojemské varhanní školy“, jejíž nejvýraznější osobností byl právě Josef Silberbauer. Jednalo se o znojemského barokního stavitele varhan druhé poloviny 18. století, rodáka z Dyjákovic, který se vyučil v dílně znojemského varhanáře Ignáce Floriana Casparida. Silberbauer si následně ve Znojmě vybudoval vlastní dílnu, oženil se a v duchu předchozí varhanářské tradice začal vychovávat další své profesní nástupce. Z jeho rukou pochází řada nástrojů, které postavil pro kostely jižní Moravy i Dolního Rakouska, kam jsme celé dění festivalu zasadili. Je třeba podotknout, že Silberbauerovy varhany jsou velmi cenné, a to jak pro své technické, tak i umělecké kvality. Řemeslné zpracování je naprosto obdivuhodné, je evidentní, že se pro stavbu varhan využívalo kvalitních materiálů, ale především po zvukové stránce jsou krásné.



Co se týče Silberbauerova hudebního Podyjí, letos probíhá již jeho pátý ročník. Jak vznikla myšlenka festival uspořádat?



Myšlenka festivalu vznikla díky varhanám v mém rodném městě, v Hrušovanech nad Jevišovkou, a v sousedním Drnholci, které by měly pocházet právě z dílny Josefa Silberbauera. Jedná se o dva krásné nástroje, které se ale bohužel nenachází v ideálním stavu. Festival by měl být jedním z nástrojů, jak do budoucna nalézt adekvátní prostředky na jejich restaurování. Druhým důvodem byla snaha přiblížit posluchačům a návštěvníkům festivalu varhanní hudbu, její pestrost, a rozšířit možnosti kulturního vyžití v regionu Podyjí. Důležité pro mě bylo prvotní navázání vztahů a kontaktů s rakouskými sousedy a hledání možnosti propojovat spolupráci českých a rakouských hudebníků. Program se snažím vždy sestavovat i ze zahraničních hostů a kombinovat s varhanami méně obvyklé nástroje, jako jsou např. cimbál, cink. Festival ale také již představil několik skladeb českých soudobých autorů, kteří píší skladby na konkrétní koncerty a témata. Během minulých ročníků ale mohli diváci vidět třeba také taneční výstupy, videomapping, světelný design… A vzhledem k tomu, že působím i jako pedagog na základní umělecké škole, bylo pro mě důležité zapojit do festivalu také děti. Z této myšlenky pak vzešla realizace společných koncertů českých a rakouských ZUŠ, které mohou publiku představit své nadané žáky. Ti mají samozřejmě díky festivalu mimořádnou příležitost prezentovat svůj talent nejen před návštěvníky koncertů, ale také poznat další nadané vrstevníky a třeba s nimi navázat budoucí kontakty. Zkrátka těch nápadů a možností pořádání akcí je opravdu nepřeberná škála.

Zdroj: Youtube

Jaké akce letos Silberbauerovo hudební Podyjí posluchačům nabídne?

Dva koncerty už má festival letos za sebou, dalších sedm kulturních akcí je ale ještě teprve před námi. Letošní pátý ročník festivalu je svou dramaturgií koncipovaný především jako oslava Roku české hudby. Na neděli 15. září jsme připravili ve spolupráci s rakouským klášterem Geras připomínkový koncert ke 100. výročí od umrtí blahoslaveného Jakoba Kerna. Na varhany zahraje Jan Gottwald, regenschori na Svatém Kopečku v Olomouci a na trubku ho doplní Pavel Hromádka. K tradičním koncertům v kostelech jižní Moravy a Dolního Rakouska přibudou v září také dva slavnostní open-air koncerty. První z nich se bude konat 21. 9. od 16 hodin na přehradě v Jevišovicích, která letos slaví 130. výročí, a město mělo veliký zájem tuto událost s naším festivalem spojit. Druhý venkovní koncert proběhne hned následující den 22. 9., taktéž od 16 hodin, na rakouské straně v parku Thayatal mezi obcemi Hardegg a Merkersdorf. Návštěvníci se mohou těšit na devátou symfonii "Z Nového světa" Antonína Dvořáka a české operní árie v podání brněnské sopranistky Ivany Pavlů. Věříme, že počasí nám bude přát, nicméně jsme připravení i na tzv. "mokrou" variantu s deštěm. Koncerty je možné operativně přesunout do kostela v Jevišovicích či v Hardeggu. Co se týče dalších akcí, zářijový blok uzavře páteční Svatováclavský koncert při svíčkách 27. 9. od 19 hodin. V klášterním kostele v Louce u Znojma se mohou posluchači těšit na rakouského varhaníka, improvizátora a performera Franze Danksagmüllera.

První říjnová sobota 5. 10. v 17 hodin bude patřit souboru Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy, hráče na historický dechový nástroj zvaný cink, a jeho kolegům, trombonistovi Jakubovi Zívalíkovi a brněnskému varhaníkovi Ondřeji Múčkovi. Na koncertě uvedou renesanční a raně barokní hudbu "Slunné Itálie". Koncert se bude konat nedaleko za hranicemi v kostele sv. Jakuba v Unterretzbachu. Následně nás čeká již zmíněný koncert mladých hudebníků základních uměleckých škol s názvem "Děti a hudba". Koncert se uskuteční již po čtvrté a svoji účast přislíbili žáci ZUŠ Mikulov, Pohořelice, Hrušovany nad Jevišovkou, Veselá škola Praha 1 a studenti z rakouské hudební školy Alberta Reitera z Waidhofenu an der Thaya. Tuto událost jsme naplánovali na pátek 11. 10. od 18 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Drnholci. Závěrečný koncert je pak opět poctou velikánům české hudby a rozhodli jsme se posluchačům nabídnout zajímavou možnost poslechnout si symbiózu dechových nástrojů s barevností varhanních rejstříků. Tento poslední koncert festivalu proběhne v neděli 13. 10. od 16 hodin v kostele sv. Mikuláše v rakouském Röschitz. S pražským dechovým kvintetem Belfiato Quintet zasednu za varhanní lavici já sama. Na objednávku festivalu budou v rámci odpoledne ve světových premiérách uvedeny také nejnovější kompozice současných českých skladatelů Lukáš Sommera a Roberta Fuchse. Bližší informace o festivalu mohou posluchači získat na webových stránkách festivalu hudebnipodyji.eu.

Ředitelka festivalu Kateřina Málková.Zdroj: Opus Organum

Jak jsme již zmínili, festival má za sebou první dva koncerty. Jak zatím hodnotíte dosavadní průběh?



Dosavadní průběh hodnotím velmi dobře. Prolog festivalu jsme se rozhodli letos zařadit vůbec poprvé a spojení se slavností Nanebevzetí Panny Marie se ukázalo jako vynikající příležitost. Obec Rancířov je maličká, blízko hranic s Rakouskem, navíc na úplném pomezí Jihomoravského kraje. Měli jsme drobné obavy, aby koncert, navíc takto v druhé polovině léta, přilákal dostatek posluchačů. Nakonec se naše obavy nepotvrdily. Varhanici Michaele Moc Káčerkové se sopranistkou Terezou Švarcovou a violoncellistou Tomášem Strašilem aplaudoval takřka plný kostel Nanebevzetí Panny Marie, akce měla úžasnou atmosféru a máme dosud jen samé skvělé ohlasy. Oproti tomu stejnojmenný kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí patří mezi stálé koncertní prostory festivalu a věřím, že se na naše akce diváci vždy dlouho dopředu těší. Polské duo, varhaník Filip Presseisen a barokní flétnistka Katarzyna Czubek, připravili letošním návštěvníkům dech beroucí umělecký zážitek, navíc proložený úžasnými sólovými improvizacemi na své nástroje. Od publika sklidili zasloužený potlesk. A dovolím si ještě malou vsuvku - tímto koncertem nám toto polské duo jasně ukázalo, proč v současné době platí polské hudební školy za jedny z nejlepších z hlediska hry na dobové nástroje a interpretaci staré hudby. Z obou dosavadních koncertů jsem měla velkou radost a můžeme určitě říci, že 5. ročník festivalu byl úspěšně zahájený.

Děkujeme za rozhovor a přejeme festivalu i jeho návštěvníkům mnoho dalších hudebních zážitků.