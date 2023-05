Seniorské aktivity podporuje také město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

Akademie aktivních seniorů - tak se jmenuje mezinárodní projekt seniorů partnerských měst Hradec Králové a Vratislav. Vedoucím projektu je Centrum Kultury Vratislav-západ a partnerem je organizace Senioři Hradec Králové, z. s. Projekt je financován mezinárodní dotací Erasmus+ a v průběhu dvou let 2022 a 2023 zahrnuje dvě společné akce v Čechách a dvě akce v Polsku.

První setkání se uskutečnilo v listopadu 2022 v Hradci Králové a obsahovalo dva kurzy. Pět polských a devět českých seniorů se zdokonalovalo v práci s chytrými telefony pod vedením lektorů ze spolku Moudrá Sovička.

Jak získávat mezinárodní dotace na podobné projekty se učilo pět polských a tři čeští profesionální pracovníci kulturních organizací Vratislavi a Hradce Králové. Za Hradec Králové v této skupině byli pracovníci Divadla Drak, Studijní

a vědecké knihovny v Hradci Králové a Centra uměleckých aktivit (Tomkova ulice).

Jednotlivé kurzy trvaly vždy 4-5 hodin denně, takže zbyl čas i na další společné aktivity s polskými seniory i mladými pracovníky kultury. V tělocvičně TJ Sokol Pražské Předměstí polští hosté zhlédli nácvik country tanců, na jevišti Divadla Drak si vyzkoušeli vodit loutky a v rodinné firmě Lamka café viděli, jak se praží káva, a vyslechli velmi zajímavé vyprávění o cestě kávy z kávových plantáží

až na náš stůl.

A protože Vratislav je partnerským městem Hradce Králové, došlo i na setkání na magistrátu města s vedoucími odborů sociální práce a zdravotnictví, kultury, sportu a cestovního ruchu, kanceláře primátora a zahraničních vztahů.

Večerní posezení v Klubu Mánesova bylo oživeno hudbou hned dvou harmonikářů, zpívaly se české i polské písničky. Došlo i k výměně zkušeností z oblasti seniorských aktivit a byly navázány užitečné kontakty pro přípravu dalšího setkání.

Nutno ještě dodat, že organizace Senioři Hradec Králové spolupracuje také velmi aktivně a již mnoho let s olomouckými seniorskými kluby i se seniory z partnerské Banské Bystrice. Hradečtí senioři jezdí pravidelně do Olomouce

a olomoučtí do Hradce Králové na vícedenní výlety nebo na turnaje v bowlingu, pétanque či šachu. Do Banské Bystrice vyjelo letos v květnu 45 seniorů z Hradce Králové a okolí na informační den o sociálních službách „Pod jednou strechou“. Tyto aktivity bývají podpořeny dotacemi od města Hradec Králové i od Královéhradeckého kraje.

Ing. M. Kraus

