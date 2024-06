Železnobrodská Letní sklářská dílna (LSD) tentokrát v červnu. Kreativní dialog umělců a sklářských řemeslníků, aktuální přístupy ve sklářské tvorbě, experimentální technologie v praxi, inspirace pro žáky sklářské školy i jejich pedagogy – takto lze charakterizovat již 13. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna, které se bude konat 17.–19. června 2024 v Železném Brodě.

Letní sklářská dílna se bude konat 17.–19. června 2024 v Železném Brodě. | Foto: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Letní sklářská dílna

Pouze několik dní budou mít umělci k tomu, aby ve spolupráci se sklářskými řemeslníky převedli svou ideu do skleněného materiálu. Realizace se uskuteční v převažující míře v železnobrodské sklářské škole. Své technologické zázemí, materiál a ruce sklářů poskytne pro jednoho z účastníků sympozia, již posedmé, sklářská firma Detesk.

Zdroj: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Veřejnosti bude zpřístupněna nejatraktivnější část průběhu sympozia – tvorba umělců ve školní sklářské huti – a to ve dnech 17. – 19. června 2024. Volně dostupné budou také přednášky o tvorbě jednotlivých umělců. Tyto autorské prezentace se uskuteční v aule sklářské školy ve dnech 18. a 19. června 2024 vždy od 17 hodin.

Zdroj: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Organizátoři 13. ročníku Letní sklářské dílny letos pozvali celkem sedm účastníků – čtyři z České republiky a tři z norských Lofot. Jsou jimi: František Janák (CZ), Heidi Kristiansen (NOR), Cathinka Mæhlum (NOR), Ladislav Oliva ml.(CZ), Mette Paalgard (NOR), Ludmila Šikolová (CZ) a Lukáš Šulc (CZ).

Zdroj: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

V posledních třech letech se prestižního sympozia pokaždé účastnili skláři z Norska a do letošního ročníku se zapojí sklářky, které žijí a pracují daleko za polárním kruhem v norských Lofotech, v nesmírně inspirativním prostředí s ohromujícími přírodními scenériemi, polární září, ale také s půl rokem trvající tmy a světla.

Zdroj: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Za dobu trvání sympozia tvořilo v Železném Brodě již 70 umělců a umělkyň, kteří rozšířili muzejní sbírku svými díly, z nichž mnohá mohou návštěvníci vidět v rámci nově otevřené expozice skla v Městském muzeu.

Zdroj: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Výsledky sympoziálních prací uvidí návštěvníci poprvé při vernisáži LSD 2024, která se uskuteční v rámci sklářské slavnosti Skleněné městečko. Tento železnobrodský festival sklářského řemesla se uskuteční ve dnech 21. a 22. září 2024.

Zdroj: Archiv Městské muzeum v Železném Brodě

Letošní ročník sklářského sympozia se uskuteční díky finanční podpoře Fondů EHP a Norska a navazuje na předchozí tříletou spolupráci s touto severskou zemí.