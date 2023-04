Mezinárodní soutěžní workshop na energetický park České Budějovice

V Českých Budějovicích se systematicky připravuje komplexní projekt na realizaci zařízení na energetické využití odpadů, v jehož rámci proběhne architektonický soutěžní workshop. Cílem je získat návrhy architektonického řešení obvodového pláště technologické části, prověřit jejich vztah k celému brownfieldu dosluhující uhelné výtopny a dále navrhnout začlenění tohoto transformovaného areálu do okolní krajiny. Zájemci o účast ve workshopu mohou své žádosti podávat na profil zadavatele do 12. 5. 2023 do 15:00 CET.

Foto: Teplárna České Budějovice a. s.