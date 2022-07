„S MHD jsme to pořádně rozjeli,“ říká Lukáš Semerák, který byl v letech 2016-2018 radní pro dopravu.

Dopravní podnik Ostrava je městská společnost, která zajišťuje přepravu lidí ve městě. Disponuje tramvajemi, autobusy a trolejbusy. V době, kdy se hnutí Ostravak dostalo do vedení města v roce 2016 a převzalo na starost dopravu ve městě, byl dopravní podnik ve velmi špatné kondici. Byla kolem něj spousta kauz a přívětivost nabízených služeb nebyla zrovna pro lidi napříč celou společností. „Věděli jsme, že zde musí nastat velká změna,“ řekl Lukáš Semerák, dřívější radní pro dopravu za Ostravak, hnutí občanů.

První novinka, která byla zavedena v městské hromadné dopravě, byla možnost platit jízdné platební kartou. Tento krok postupně zrušil možnost nákupu jízdenky u řidiče a následně i papírovou jízdenku jako takovou. Ostrava se tak stala moderním městem a vzorem pro další města v České republice. Díky tomuto kroku se výrazně zlepšil celkový komfort cestování a urychlilo se také odbavení cestujících.

„Další věc, kterou jsme nutně měli zájem řešit, byla bezpečnost a čistota v městské hromadné dopravě,“ říká Lukáš Semerák a dodává: „Vnímali jsme, že cestující se v dopravních prostředcích necítí bezpečně a často docházelo k poškozování sedadel a vnitřních prostor tramvají, autobusů a trolejbusů. V dubnu 2017 jsme pro větší bezpečnost cestujících i revizorů zavedli asistenty přepravy. Jejich úkolem je vykázat z dopravního prostředku osobu, která jede bez platné jízdenky nebo se chová neukázněně.“ Tato služba se velmi osvědčila, přesto bylo nutno ještě bezpečnost v MHD posílit. Jednoduchým řešením se jevila instalace kamerového systému se záznamem. Od roku 2017 se postupně do všech druhů vozů umisťují kamery, které zvyšují bezpečnost, ochranu zdraví a životů cestujících i řidiče, chrání majetek cestujících i dopravního podniku. Do konce roku 2022 by měly kamerami disponovat všechny vozy MHD Ostrava. Všechny dopravní prostředky jsou v posledních letech také čistější, neboť se provádí pravidelný a častější úklid.

Každoročně dochází k modernizaci tramvajových i trolejbusových tratí, k obnově vozového parku jednak novými tramvajovými vozy, tak i ekologickými autobusy. I doprava ve městě může mít zelenou. Tam, kde to je možné, jsme po vzoru z jiných měst vybudovali zelené tramvajové pásy, které mají ekologickou i estetickou funkci.

„Aktuální situace v Dopravním podniku Ostrava není podle našich představ. Na tomto stavu nese značný podíl fakt, že po celou dobu od našeho odchodu z vedení města se řízení této organizace přehazuje jako horký brambor od primátora a mezi několika náměstky. Chceme pokračovat v námi nastavené práci a spolupráci s managementem podniku, zastavit odliv cestujících, budovat značku dobrého zaměstnavatele a hospodárného poskytovatele veřejné služby,“ dodal Lukáš Semerák, který bude v podzimních komunálních volbách kandidovat na post primátora města.

