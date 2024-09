Rozhovor s kandidátkou Starostů a nezávislých na hejtmanku Pardubického kraje Michaelou Matouškovou.

Michaela Matoušková | Foto: STAN

Covid nebo ruská invaze na Ukrajinu. Uplynulé čtyři roky nebyly v resortu zdravotnictví, který jste v Pardubickém kraji vedla, snadné. Jak vy jste je viděla?

Všichni si mákli, parádně jsme spolupracovali a skvěle jsme se postarali jak o naše občany v době covidu, tak o uprchlíky po jejich příchodu. Úspěšně jsme se chopili také očkování a testování obyvatel. Přes tyto šílenosti jsme do puntíku splnili naše koaliční prohlášení v oblasti zdravotnictví. Do dalších voleb jdeme s čistým štítem.

Zásadní bylo otevření nového urgentního příjmu v Pardubické nemocnici za 2,5 miliardy korun. Je to tak?

Ano, to je klíčová stavba, ale není jediná. Otevřeli jsme i urgentní příjem v Ústí nad Orlicí nebo novou nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Mezi neméně významné akce patří stanice záchranky a opravy dalších budov příspěvkových organizací kraje – Albertinum Žamberk, Jevíčko a dětská centra Veská a Svitavy.

Bojujete také s nedostatkem lékařů. Co se s tím dá dělat?

Je to celorepublikový problém, lékařů i sester je bohužel málo a v nejbližší době to lepší nebude. Proto musí dojít k racionalizaci provozu v našich menších nemocnicích. Jisté je, že žádný zaměstnanec nepřijde o práci a všechny nemocnice zůstanou zachované. Přitom se i nadále budeme snažit o nábor nových pracovníků. Bude to o sdružených lůžkových fondech, o rozvíjení oborů, které jsou v dané nemocnici ty nejlepší, a o lepším plánování péče, aby nebyly tak dlouhé čekací doby.

Kde vidíte největší posun, když srovnáte Pardubický kraj v roce 2020 a 2024?

Jednoznačně modernizace budov, zároveň šly mnohem větší finanční prostředky na stabilizaci personálu nejen v nemocnicích. Nesmím zapomenout ani na přiblížení první pomoci do našich obcí a měst, kdy jsme proškolili téměř 1000 first responderů a obcím přispěli na 80 automatických externích defibrilátorů. Zavedli jsme nový program na rezidenční místa pro praktické lékaře a lékaře pro děti a dorost.

Pokud budete jako náměstkyně pro zdravotnictví pokračovat, na co se zaměříte?

Jednoznačně na personál. Poskytnout jim supervizi, benefity i příjemné pracovní prostředí a lepší komunikaci. Rozjedeme výstavbu nových parkovacích míst v Pardubické nemocnici. Zřídíme portál pro online objednávání k lékaři v nemocnici, propojíme jednotlivé specialisty a prohloubíme sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotní péče. Budeme pokračovat v rozjetých dotačních titulech na AED a first respondery a nezapomeneme ani na nové výjezdové základny ZZS a výcvikové středisko.

