/DÍL 2./ Jednatel a ředitel českých výrobních závodů společnosti WITTE Automotive Michal Hornák v podcastu Deníku Ze západu hovořil také o vedení firmy, o rozvoji a vzdělávání a neopoměl také zmínit, jak důležité je lidi inspirovat pro jejich rozvoj.

Jednatel a ředitel českých výrobních závodů společnosti WITTE Automotive Michal Hornák v podcastu Deníku Ze západu. | Video: Antonín Hříbal

"Lepší je inspirace, teprve až potom motivace. Motivace je pro mne něco, co je krátkodobé. Naopak, když šéf naučí své podřízené se inspirovat, tak je to lepší, dlouhodobější a dochází k proměně toho člověka, začíná vnímat a dělat věci jinak. Je to poměrně zásadní," říká v našem podcastu Michal Hornák a pokračuje: "Určitě není možné opomenout komunikaci. Důležité je také jak šéf svým podřízeným to říká, co jim říká a jak jim dává najevo, co po nich chce, co mají dělat a jak by to měli dělat."

Klika otevírá váš interiér do světa vozu, říká ředitel Michal HornákZdroj: Deník/Antonín HříbalJak dále Michal Hornák sděluje, pokud šéf pořád jen lidi úkoluje, tak je vlastně učí čekat na to, co přijde z vedení. "To nevytváří samostatnost a tvořivost. Mě učili, že důležitá jsou jen čísla a emoce do práce nepatří. Ale naopak, když dokážete do práce dát emoce, umíte je ukázat, tak pro lidi jsme mnohem více lidštější."