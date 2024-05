Mikuláš Peksa za Piráty obhajuje mandát, v Bruselu chce bojovat s podvodníky a snižovat daně.

Andrej Babiš ho nemůže vystát, zastání u něj naopak najdou ochránci přírody a klimatu. Pirátský politik Mikuláš Peksa (37) obhajuje křeslo europoslance ze čtvrtého místa kandidátky. Jaké zkušenosti si z evropské politiky odnáší, jak by změnil Green Deal a co chce dělat proti autoritářům, korupci a rozkrádání peněz v Evropě? Probrali jsme s ním ve velkém rozhovoru.

Vy jste jeden ze čtyř pirátských poslanců v Evropském parlamentu. Celkem jste tři z Česka, jeden z Německa. Jaká je to zkušenost, když vlastně nejste součástí těch nejvlivnějších klubů, nejste v dominantní parlamentní frakci?

Výborná. Nejsme součástí většiny, která ustavila Evropskou komisi, takže můžeme být konstruktivní opozicí. U smysluplných věcí se dohodnout a podpořit je, nesmysly odmítáme. Umožnilo nám to dělat autentickou politiku a opřít se hlasitě do různých lobbistů a korupčních schémat. Evropská politika totiž také není bez poskrvnky – když se například podíváte na frakci, které se dříve říkalo „liberálové“, dnes v ní funguje ANO a už se tak jmenovat nesmí. Na jejich politice se to také projevuje, například na posledním plenárním zasedání se pokusili zdržet obchodní dohodu s Ukrajinou – babišovská lobby je v ní příliš pevně zahnízděná.

Co pro vás tedy jsou ta hlavní témata?

Pro mě osobně je to právní stát, boj proti korupci, spravedlivější daně a samozřejmě klimatická změna. Hodně věřím tomu, že by evropská ekonomika neměla být rejdištěm dotačních oligarchů se sídly v daňových rájích. Není možné, aby obyčejný zaměstnanec, živnostník nebo drobný podnikatel platil svými daněmi těmto lidem udržování jejich zastaralých podniků, které navíc ničí životní prostředí a klima celé této planety. To musíme změnit.

Pojďme tedy k právnímu státu. Proč je to pro vás tak zásadní téma a co si pod takovým termínem mají lidé představit?

Je pravda, že pod pojmem právní stát si může leckdo představit leccos. Já to vysvětluju tak, že nám jde např. o zachování rovnosti politiků před občany, ochranu nezávislosti soudů a médií nebo boj proti korupci. Pro Piráty toto bylo vždy jedno z hlavních témat, jednoduše prostě proto, že pokud chcete někde hájit zájmy občanů a dělat kvalitní politiku, potřebujete, aby v zemi fungovala plnohodnotná demokracie. Jak to nemá vypadat, můžeme sledovat třeba v Rusku, kde veškeré rozhodování prakticky náleží Putinovi a jeho nejbližšímu okruhu. Což je mimochodem recept, který od něj už řadu let opisují kdejaké evropské populistické a ultrakonzervativní vlády.

Máte teď asi na mysli třeba Viktora Orbána v Maďarsku nebo bývalou polskou vládu?

A nejen ty. Na Slovensku se evropské autoritáře snaží mílovými kroky dohnat čerstvě zvolená mafiánská vláda SMERu, u nás v České republice zase hrozí, že příští rok Andrej Babiš naváže na svou práci z dob, kdy byl premiér, a bude znovu dělat vše pro to, aby si naplnil kapsy dalšími penězi, které mu nepatří. Začíná to kroky, jako bylo jmenování paní Benešové ministryní spravedlnosti, končí to kompletním převratem v soudnictví. Ne nadarmo se nám proto podařilo prosadit pro Komisi nástroj, který jí umožňuje takovým vládám utnout evropské peníze. Evropa nesmí podporovat potlačování demokracie.

Pojďme se ale ještě na chvilku zastavit u Andreje Babiše. Vy s ním, pokud vím, máte nějakou minulost?

Já bych řekl, že minulost je slabé slovo. Spíše panu expremiérovi ležím v žaludku. V Evropském parlamentu jsem totiž členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, která se mimo jiné zabývá tím, kdo a jak nakládá s evropskými finančními prostředky. No a co tomu čert nechtěl, Andrej Babiš má těch škraloupů se střetem zájmů a hrabáním dotací docela hodně. Je to právě zásluha mé práce v Evropském parlamentu, kde jsem prosadil o Babišovi hned dvě usnesení, že si bývalého premiéra v Evropě všichni pamatují jako toho nenasytného oligarchu, co systematicky rozkrádá dotace. Za to se mi tehdy odvděčil při misi našeho výboru do Prahy, kde o mně uječeně rozkřikoval, že jsem vlastizrádce. Já přitom jen dělal naprostý opak – chránil jsem veřejný rozpočet před korupcí.

O boji proti korupci a za demokratickou Evropu vás slyším mluvit už několik let. Máte pocit, že se to zlepšuje, nebo jsme stále tam, kde jsme byli už před 5 lety?

Jak se to tak vezme, každý to vidí jinak. Já vidím řadu změn k lepšímu, ale taky možná ještě věčí množství výzev, které nás v následujících letech čekají. Korupce je stará jak lidstvo samo, stejně tak jako nějaké autoritářské tendence. Zbavit se jich asi nikdy nedokážeme, můžeme je ale postupně osekávat. Proti autoritářům jsme schválili již zmíněný mechanismus, který dal Komisi do ruky silnou zbraň – a tu musí mít odvahu v následujících letech použít. Co se korupce týče, prosadili jsme vznik Úřadu evropského veřejného žalobce, který za svou krátkou existenci vrátil do evropské kasy miliardy eur. Osobně si myslím, že pokud příští Evropský parlament udrží své tempo a příští Komise bude o něco odvážnější, než ta současná, čeká nás budoucnost ve svobodnější a méně zkorumpované Evropě.

Druhé velké téma, se kterým jste spojený, je zelená politika, Green Deal, klimatická změna. Není to od právního státu trochu daleko?

No, ono to spolu v současném světě bohužel velice úzce souvisí. Ty korporace, které mají problém s ochranou životního prostředí, investují velké peníze do mediálních kampaní, ohýbání politiky a sponzoringu spřátelených politických stran, aby si zajistily klid pro své podnikání a pokud možno nulovou odpovědnost za škody, které způsobí. Ve velkém měřítku to teď odhalil americký senát. Velké ropné a plynařské společnosti věděly o důsledcích svého podnikání desítky let, přesto organizovaly různé manipulační kampaně proti vědcům, aby zmátly veřejnost. Ale pro příklady ostatně nemusíme chodit moc daleko – už zmíněný agrární oligarcha Babiš vlastní i rozsáhlé chemické závody v Česku, Německu a jinde. Významná část jeho byznysu tak byla s použitím ruského zemního plynu vyrábět umělá hnojiva. Zároveň je to člověk, který agresivně útočí na demokracii v Česku a klimatickou politiku EU a používá k tomu peníze získané v tom byznysu a média za ně koupená. Jsou to hodně spojené nádoby.

Řekl byste, že současná podoba Green Dealu respektuje fyziku a přináší potřebné řešení?

Já jsem vystudoval chemickou fyziku a speciálně měřením pohybu oxidu uhličitého jsem strávil roky. S plnou vážností říkám, že bez něčeho jako Green Deal lidská civilizace nemůže přežít konec tohoto století: kdo tomu nevěří, doučte se termodynamiku a infračervenou absorpční spektroskopii. Podobná otázka mě tak spíše vytáčí. Často se mě o fyzice snaží poučovat lidé, jejichž znalost skončila kdesi u Ohmova zákona, ale myslí si, že vědí všechno.

Čímž nechci říkat, že by všechno, co se skrývá pod názvem Green Deal, fungovalo bezchybně. Spousta těch věcí funguje v laboratoři, v malých provozech nebo má podobu průmyslového standardu. A teď budeme potřebovat velké investice, abychom je převedli do praxe v měřítku, které je třeba. Myslím, že je to příležitost – na těch investicích lze vydělat a přinesou spoustu pracovních míst, klíčové je ale nastartovat je tady v Evropě. Pokud se budeme jen dívat, jak všechna elektroauta a solární panely vyrábí Čína, ten vlak nám skutečně ujede. Potřebujeme přilákat investice do rozvoje moderních odvětví v Evropě a my jako Piráti jsme připravili konkrétní plán, jak je sem přilákat.

No, ale jak se díváte třeba na zákaz spalovacích motorů?

Upřímně nemám pocit, že by zákaz spalovacích motorů sám o sobě cokoli řešil. Ony přirozeně zmizí bez ohledu na regulaci, protože prostě nebudou efektivní. Ale aby se to stalo, musí existovat efektivnější alternativy a to je momentálně bolest. Rozumějte, já mám plug-in hybrid, pro kampaň teď používáme čistě elektrické auto a to nabíjení je v Česku hrozné. Narozdíl od Německa nebo Belgie, kde na nabíječku narazíte na každém rohu, v Česku se pořád ještě neprobudily obecní samosprávy a nedošlo jim, že musejí stavět. Jenže zároveň spí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. trh s elektřinou. Já bych si třeba přál, aby když mám doma auto připojené do sítě, počkalo s nabíjením na moment, kdy slunce svítí, resp. vítr fouká, takže elektřiny v síti je přebytek a cena je minimální (někdy bývá i záporná). Jenže na to by musela celá soustava být zdigitalizovaná a musely by to umožňovat obchodní podmínky.

V momentě, kdy bude moci průměrný Čech jezdit za 0,3 nebo 0,5 Kč/km místo současných 2,5 Kč/km, tak spalovací auto rád zahodí. U nás jsou lidé šetřiví, tohle jim není třeba říkat dvakrát. Nicméně je fakt, že nastartovat bychom měli pomoci – to jen důvod, proč jako Piráti navrhujeme po vzoru USA celoevropský systém daňových úlev pro strategické sektory průmyslu, které potřebujeme rozvíjet.

Nenarazí ale snížení daní na domácí půdě? Jestli s tím bude souhlasit třeba české ministerstvo financí…

To já v tuhle chvíli nevím. Vím, že USA a Čína dělají podobnou politiku a Evropa by jí měla dělat taky, nebo nám ujede vlak. Je fakt, že Česko má občas problém se v některých politikách „chytit“ – tady, i kdyby mělo přijít celoevropské snižování daní, budou někteří remcat, že to je „diktát Bruselu“. Typicky v modernizaci energetiky jsme hrozně zaspali, v Evropě už třeba dost běžně sdílí elektřinu, mají energetická úložiště nebo soláry na balkonech a my teprve zkoumáme tu několik let starou legislativu a vymýšlíme, jak to vlastně udělat. To je vlastně i příběh prvního českého klimatického zákona, který jsme připravili spolu s mojí vynikající kolegyní, poslankyní Klárou Kocmanovou. České úřady se prostě ještě „nechytly“ a nevšimly si, že všichni modernizují ekonomiku, snižují emise a je pro to potřeba nějaký rámcový fahrplan. V normálním světě by takový zákon už dávno připravilo Ministerstvo životního prostředí, to naše se k tomu ale nemá, tak jsme to udělali v zájmu efektivity za něj. A podobně musíme postupovat i s celoevropskou podporou průmyslu.

Už jste naznačil, čemu byste se chtěl v příštím mandátu věnovat. Co když tu otázku ale otočím? Co podle vás Evropský parlament bude muset řešit, i když se do toho třeba nikomu moc nechce?

Dodržování pravidel, protože otázky právního státu se s námi určitě potáhnou dál, dokud máme v Evropě Orbána, Fica, Babiše a další. Taky klimatická změna nikam nezmizí, naopak, evropský kontinent se otepluje nejrychleji na světě, takže budeme naopak muset řešit o dost víc problémů spojených s ochranou přírody, ale i lidského zdraví. Co bych ale vypíchl ještě k tomu, to je podpora Ukrajiny, její směřování do EU a obecně zajištění bezpečnosti v Evropě. Nikdo se nechce umazat válkou, ale pokud dovolíme Rusku vyhrát a necháme Ukrajinu porazit, tak si tím šíleně podkopáváme vlastní bezpečnost i mezinárodní význam. Ani náhodou se nám po Evropě nebudou roztahovat pohrobci Sovětského svazu, to je podle mě jasný úkol pro příští europarlament.

