FajnBus zahájil již třetí rok provozu pravidelné autobusové linky z Mikulova do Prahy.

Bc. Veronika Brotanová, ředitelka firmy FajnBus | Foto: FajnBus/archiv

Jelikož má společnost FajnBus i další nové autobusové linky a vzhledem k tomu, že se občas na sociálních sítích objevují pochyby o zachování provozu linky až do Mikulova a o její rentabilitě, zeptali jsme ředitelky FajnBusu, Veroniky Brotanové, na aktuální situaci ohledně spojů do Mikulova.

Domníváme se, že rychlé expresní spojení z Mikulova do Brna dává smysl. Naše autobusy dopraví cestující z Mikulova do Brna na Ústřední hřbitov asi za 40 minut, na Zvonařku je to asi dalších 10 minut navíc. Autobus má přitom na cestě z Mikulova do Brna jen jedinou zastávku – Pasohlávky, přehrada – v těsné blízkosti Aqualandu Moravia, která je na znamení. Argumentem pro využití FajnBusu je kromě rychlosti i pohodlí - každý cestující má své sedadlo s místenkou, která je zdarma. Autobusy jsou klimatizované, během ranní cesty do práce si můžete dát ranní kávu zdarma, nebo využít i nabídky občerstvení z minibaru. K dispozici je wifi i WC.

O rentabilitě provozu linky v úseku Mikulov – Brno zejména v pracovních dnech jsme samozřejmě interně velmi intenzivně přemýšleli, protože obsazenost autobusů se výrazně zvyšuje až v dalším úseku Brno – Jihlava – Praha. Naše autobusy nejsou nikým dotované, na rozdíl od krajských spojů v systému IDS, proto je provozujeme čistě na komerční riziko. Víme, že někteří jiní dopravci, kteří provozují linky skrz Mikulov, v minulosti odmítli zřídit zastávku svých spojů v Mikulově, protože velikost města jim do kalkulací pozitivně nevycházela. My jsme se ale v tuto chvíli rozhodli, že MIKULOVA SE NEVZDÁME!, že nám toto spojení dává smysl, a že ho i nadále zachováme i v pracovních dnech.

Počet spojů do Mikulova tedy zůstane zachován?

Počet spojů do Mikulova zůstane nejen zachován, ale naopak plánujeme od letní sezóny ještě jejich rozšíření. Již od Velikonoc jsme přidali opět i čtvrteční spojení z Mikulova do Prahy a zpět. Jezdíme tak mezi Mikulovem a Prahou již 5 dní v týdnu – od čtvrtka do pondělí každý den. V pátky jezdí z Prahy do Mikulova hned 2 spoje a v neděli naopak nabízíme 2 spoje z Mikulova do Prahy.

Plánujeme ale i další rozšíření možností pro Mikulovčáky v souvislosti s naší novou linkou z Brna do Nitry. Chceme nabídnout nově i spoje Mikulov – Brno, které by na tuto linku navazovaly a umožňovaly tak pohodlné spojení z Mikulova do Hodonína, Holíče, Senice, Trnavy, Seredě a Nitry.

trasy Praha Mikulov a Brno NitraZdroj: FajnBus/archiv

Na léto plánujeme také doplnění expresních spojů Mikulov – Brno i na další dny v týdnu tak, abychom nabízeli rychlé spojení z Mikulova do Brna každý pracovní den i v sobotu v 7:00 hod. a v neděli odpoledne.

Nejste součástí IDS – jízdní řád si tedy můžete stanovovat libovolně?

Ano a ne. Jízdní řády si sice modelujeme my sami, ale musí nám je vždy schválit Krajské úřady všech krajů, přes které jedeme. My se vždy snažíme jízdní řád nastavit tak, aby naše autobusy byly pro lidi v oblasti užitečné a umožňovaly využití co nejširšímu okruhu cestujících v oblasti. Z Mikulova jsme tak časy odjezdů stanovili tak, aby naše odjezdy navazovaly nejen na vlak ze směru od Jevišovky a od Lednice a Valtic, ale i na autobusové spoje IDS. V pracovní dny a hlavně v neděli, kdy je to užitečné pro dojíždějící studenty a pracující, tak navazujeme na linku 550 a umožňujeme rychlé spojení do Brna, Jihlavy, Prahy i cestujícím z Přítluk a Milovic. Naše autobusy dokonce na tento spoj v Mikulově u parku vyčkávají, abychom cestujícím skutečně garantovali přestup. V neděli po poledni také navazujeme na linku 570, abychom umožnili návazné spojení i cestujícím z Perné, Klentnice, ale i Horních a Dolních Věstonic. V Brně pak máme návaznost hlavně na naši novou linku z Nitry, ale také na krajské autobusy ze směru od Kyjova a Vyškova.

Zmínila jste novou linku z Brna do Nitry. Pro koho je určena a jaké oblasti obsluhuje?

Nová linka z Brna do Nitry nám umožnila přinést FajnBusové služby i do dalších oblastí Jižní Moravy a Západního Slovenska. Nově obsluhujeme na jihu Moravy zastávky v Čejči, Mutěnicích a také Hodonín. Na Slovensku pak pokračujeme přes Holíč, Popudinské Močidlany a Radošovce do Senice a dále pak do Trnavy, Seredě a Nitry. Linka je zatím v provozu v pátek ve směru z Brna na Slovensko a v neděli v opačném směru. Brzy ale plánujeme rozšíření počtu spojů. V pátek spoj v Brně přímo navazuje na naši linku z Prahy a Jihlavy, v neděli naopak umožňuje pohodlný a garantovaný přestup cestujícím ze Slovenska, z Hodonína, z Čejče a Mutěnic na náš expres do Jihlavy a Prahy.

Tím ale určitě nekončíme a brzy plánujeme další rozšíření oblastí, kam zajíždí FajnBus. Stále vidíme na Jižní Moravě místa, kde by FajnBusové služby mohly být užitečné, a kde by cestující mohli uvítat lepší konektivitu pro dálkové cestování.

FajnBus Mikulovský expresZdroj: FajnBus/archiv

Poskytuje FajnBus standartní, nebo i nadstandartní slevy?

Ano, na území ČR poskytuje FajnBus obvyklé slevy jako ostatní dopravci. Děti do 6 let tak cestují zdarma, starší děti a studenti, ale i důchodci 65+ mají slevu 50%. Navíc při nákupu jízdenky přes náš e-shop, www.fajbus.cz, dostávají všichni registrovaní cestující 10% slevu na další jízdenku – formou vrácení peněz do kreditu.

Když už jsme u dětí, musím zmínit ještě jednu unikátní službu, kterou FajnBus nabízí – a to cestování samotných dětí bez doprovodu. Díky tomu, že v našich autobusech jezdí stevardky, můžou s námi rodiče poslat i samotné dítě třeba na cestu k babičce. Maminka usadí dítě do autobusu například v Praze a babička může čekat v Hodoníně, nebo v Mikulově. Naše stevardka zajistí, že dítě i jeho zavazadlo dojede v pořádku k babičce. Pokud by vzniklo po cestě například zpoždění, je o tom babička informována a nemusí mít strach, nebo čekat třeba zbytečně brzo. Maminka zase dostane zprávu, že všechno proběhlo v pořádku. Tato služba tak šetří nejen čas, ale i nervy.

Na závěr bych chtěla popřát všem čtenářům krásné jaro a těšíme se na Vás na palubách našich FajnBusů.