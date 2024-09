Oblíbená náměstkyně primátora a předsedkyně okrašlovacího spolku Milada Sokolová kandiduje do Senátu.

Oblíbená náměstkyně primátora a předsedkyně okrašlovacího spolku Milada Sokolová kandiduje do Senátu | Foto: Milada Sokolová

Prostějovsko i Konicko potřebuje senátora, který bude aktivní, dokáže pro náš region něco prosadit a náš kraj bude díky jeho práci ve vyšších patrech politiky opravdu slyšet. To teď sice slibují všichni kandidáti do Senátu, ale důležitější než sliby, je to, zda mají potřebnou zkušenost s řízením obce či města a zda již něco konkrétního pro náš kraj a jeho občany dokázali udělat.

V kampani Milada Sokolová využívá odlehčený motiv kreslené postavičkyZdroj: Milada Sokolová

Dotahuje věci do konce

V práci pro veřejnost v tomto ohledu poli kandidátů beze sporu vévodí náměstkyně prostějovského primátora a předsedkyně zdejšího okrašlovacího spolku Milada Sokolová, která dotahuje řadu věcí do konce nejenom na radnici, ale také na dobrovolnické bázi v jí vedeném spolku. Milada Sokolová se o pozici senátorky uchází za koalici Společně pro Prostějovsko, Konicko, Kojetínsko a Tovačovsko a je díky tomu jediným kandidátem, který přímo v názvu své volební koalice zmiňuje všechny čtyři části našeho volebního obvodu.

Umí pomáhat

Milada Sokolová se považuje za obyčejnou ženu, která si na nic nehraje. Kdo ji zná, může tuto tezi jen a jen potvrdit. Před sedmnácti lety obnovila historický Okrašlovací spolek města Prostějova, který od té doby vede. V samotném Prostějově rozjela nepřeberné množství akcí a projektů pro veřejnost, namátkou Restaurant Days, Dýňovou stezku odvahy a zručnosti, gastronomickou akci ProstěJOV! Festival dobrého jídla, obnovené vynášení smrtky, ale stojí také například i za komunitním sázením stromů, polévkou pro lidi v nouzi, vánočním Stromem splněných přání pro děti z dětských domovů a opuštěné seniory či řadou dalších charitativních akcí. Díky tomu nemusí zdůrazňovat, že bude v Senátu pomáhat, protože to dělá již teď a na mnoha místech.

Milada Sokolová jako jediná v názvu volební strany nezapomněla na Konicko, Kojetínsko a TovačovskoZdroj: Milada Sokolová

Milada má výsledky

Iniciovala s kolegy také výtvarné znázornění židovských uliček na městských hradbách a rozjela tradici módních přehlídek na náměstí, které Prostějovu vrací lesk „města módy“, či projekt#Prostějov baví, jenž usiluje o to, aby do Prostějova přicestovalo více turistů, kteří u nás utratí své peníze a pomohou vytvořit nová pracovní místa. To vše potvrzuje, že je Milada Sokolová opravdovou patriotkou.

Postaví se za nás

Dosavadní práce Milady Sokolové pro veřejnost je jasnou zárukou, že se za nás v Senátu postaví a bude senátorkou na 100 %. Hlas pro Miladu Sokolovou je hlasem pro senátorku, která nezmizí v pražské kanceláři, ale bude konkrétně pomáhat Prostějovsku, Konicku, Kojetínsku a Tovačovsku.

Milada Sokolová bude senátorkou na 100 %Zdroj: Milada Sokolová

Zadavatel/Zhotovitel: Koalice Společně pro Prostějovsko, Konicko, Kojetínsko a Tovačovsko