Za Miladou stojí kromě první primátorky a prvního starosty například i slavný sportovec Jiří Procházka

Existuje řada důvodů, proč zvolit Miladu Sokolovou senátorkou | Foto: Milada Sokolová

Náměstkyně prostějovského primátora a předsedkyně okrašlovacího spolku jde do senátních voleb s vizitkou ženy, která má za sebou ve veřejné sféře mnoho výsledků. V Prostějově i okolí je známá jako politička, která je stále mezi lidmi, což potvrzuje i během aktivní volební kampaně. Během ní objíždí celý volební obvod. Tam jí ale lidé dobře znají, protože jako krajská zastupitelka po našem kraji nejezdí jen těsně před volbami.

Teď se její senátorské kampani dostalo významné podpory. Milada Sokolová není čistě stranický kandidát, a proto ji podporuje široká paleta subjektů i osobností. To, že zastupuje opravdu různé proudy a směry, potvrdily osobnosti, které její kandidaturu veřejně podpořily.

Aktivní náměstkyně primátora Milada Sokolová kandiduje do SenátuZdroj: Milada Sokolová

Rašková: Dotahuje věci do konce

Jako příklad může sloužit historicky první primátorka Prostějova Alena Rašková. „Dotahuje věci do konce. Proto ji patří moje plná podpora,“ uvedla politička, která byla v roce 2015 za sociální demokracii zvolena historicky první ženou s titulem prostějovské primátorky.



Zikmund: Je patriotka

Značnou posilou pro volební výsledek Milady Sokolové se stala také podpora Miroslava Zikmunda, který se do dějin Prostějova zapsal nejenom jako výrazná postava kulturního a společenského života, ale zejména jako první demokraticky zvolený starosta města po roce 1989. „Je to patriotka. Důkazem je její pracovní nasazení. Velké výsledky, kterých dosahuje. A to, že je v Prostějově známá tak jako málokterý rodilý Prostějovák,“ řekl na adresu Milady Sokolové bývalý starosta města Miroslav Zikmund.



Miladu Sokolovou lidé znají i jako kreslenou postavičkuZdroj: Milada Sokolová

Procházka: Milada má výsledky

Miladu Sokolovou ovšem nepodpořily jen velikáni místní politiky. Svědčí o tom slova prostějovského sportovce a čtyřnásobného mistra světa v kulturistice Jiřího Procházky: „Milada má výsledky. V Senátu se neztratí.“



Wagner: Vše dělá na 100 %

Na straně Milady Sokolové stojí i populární prostějovský živnostník-optometrista Radek Wagner. „Vše dělá na 100 %. Její spolehlivost vás posadí do křesla,“ má jasno známý milovník cestování, hudby a motorek i příležitostný zpěvák. Na velké sociální cítění Milady Sokolové poukázala další její podporovatelka Zdeňka Kotyzová. Svou podporu vysvětlila jednoduše, ale jasně. „Umí pomáhat,“ řekla maminka, která se stará o handicapovanou dceru.



Milada Sokolová se v Senátu neztratíZdroj: Milada Sokolová

Podpora z Kojetínska

Podpora Milady Sokolové v letošních volbách se ovšem zdaleka neomezuje jen na Prostějovsko. Stojí za ní například i nestranický 1. místostarosta Kojetína Arnošt Petružela. Podle něj by byla dobrou senátorkou, protože „má zkušenosti z radnice i kraje“, přičemž zvlášť to druhé je klíčové pro voliče mimo Prostějov, včetně Kojetínska.



Přesvědčení mnoha lidí o Miladě Sokolové a jejím možném působení v Senátu shrnula prostějovská živnostnice a maminka dvou synů Markéta Valentová: „Postaví se za nás!“.

Zadavatel/Zhotovitel: Koalice Společně pro Prostějovsko, Konicko, Kojetínsko a Tovačovsko