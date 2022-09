On-line rozhovor s kandidátem na primátora, předsedou Volby pro Kladno Mgr. Milanem Volfem.

Milan Volf | Foto: Archiv

DOTAZ: Dobrý den, pane primátore. Kladenský zimní stadion se povedl, alespoň podle fotografií, dojde také na fotbalový stadion? A nemyslíte si, že by Kladno, co by největší středočeské město mělo hrát ve vyšších soutěžích?

ODPOVĚĎ: Pokud se Vám líbí zimák, samozřejmě to potěší. Do majetku města jsme získali fotbalový stadion relativně nedávno, nyní jsme tam udělali novou umělou trávu a určitě na fotbalový stadion dojde. Bude to velká investice, stadion si ji zaslouží. Pokud by fotbalový klub hrál znovu vyšší soutěž, bylo to fajn a všichni to jistě přivítají.

DOTAZ: Hezký den, nové kruhové objezdy jsou velice povedené, plánujete ještě někde další? Bydlíme v ulici Kordačova u kostela a i zde je křížení silnic, především směrem na Lidl a Libušín velmi nešťastné. Děkuji.

ODPOVĚĎ: Co se týče křižovatky Rakovnická x Smečenská x Vítězná, tak zrovna v pondělí jsme zadali projektovou dokumentaci na kruhový objezd. Libušínská x Smečenská – zde je kruhový objezd zprojektován a připraven k realizaci. Komunikace zde patří SČ kraji, jsme těsně před podpisem smlouvy. A děkuji za pochvalu objezdů v Kročehlavech, musím přiznat, že se líbí i mně.

DOTAZ: Dobrý den, pane primátore, chtěl bych Vám poděkovat za krásné akce v zámecké zahradě. Moc se mi líbil poslední koncert Marie Rottrové. Můžu se zeptat, pokud vám vyjdou volby, na koho se můžeme těšit příští rok? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Předně musím říct, že tým na kulturním oddělení se mnou spolupracuje už dlouhou dobu, jsou to naprostí profesionálové a očekávat můžete stejnou kvalitu i dál. Určitě nesnížíme laťku, naopak. Konkrétní program ještě není, ale chtěli bychom zde přivítat například Marka Ztraceného.

DOTAZ: Pane Volfe, nabízíte pro občany Kladna nulové poplatky za komunální odpad. Kolik takové rozhodnutí bude městskou kasu stát? Marek Čuba

ODPOVĚĎ: Je to něco okolo 35 milionů ročně a pro nás administrativně je to nejlépe zpracovatelné, jednoduché, a pokud budou takto dál šponovány ceny energií a bude se zhoršovat život Kladeňáků, tento náklad uneseme. Ale jde o dočasnou úlevu v této situaci a jednu z věcí, kterou můžeme pro Kladeňáky udělat. Neumíme jako město zlevnit elektřinu, můžeme podržet cenu tepla, kterou máme jednu z nejnižších na úrovni v ČR. Přijde mi to jako smysluplná pomoc, s kolegy se nepropůjčíme k nějakým nesmyslům, jako karta Kladeňáka.

DOTAZ: Dobrý den pane primátore. Nový zimák je nádherný počin a nepochybně udělá všem fanouškům ledního hokeje radost. Jaké ale máte plány pro ostatní kladenské sportoviště a sportovce?

ODPOVĚĎ: Na fotbalový stadion jsem odpovídal výše, nemáme prostory a haly pro míčové sporty, chybí nám ještě jeden plavecký stadion zejména pro závodní plavání. Do majetku jsme získali od Benediktýnů hřiště Novo Kladno, kde bychom chtěli vybudovat novou halu na míčové sporty a rozšířit aquapark ještě o jeden plavecký bazén tak, aby se nám volnočasové aktivity nepotkávaly se závodním plaváním. Obecně sport dlouhodobě podporujeme, investujeme do něj značné prostředky a budeme v tom pokračovat - sportovní vyžití je nedílnou součást kladenského života.

DOTAZ: Dobrý den, před nadcházejícím obdobím mě zajímá s kým byste případně při potřebě utvořit koalici, abyste zůstal primátorem, do koalice za žádných okolností nešel a proč. Díky za reakci.

ODPOVĚĎ: Tuto otázku dostávám každé volby, rozhodně nenajdu společnou řeč s PirSTAN. Jejich návrhy, které sleduji v zastupitelstvu, městu nepomáhají, jen škodí. Je to novodobá levice, která je ještě horší, než se vůbec dalo předpokládat.

DOTAZ: Vážený pane primátore, bydlím ve Švermově a mám pocit, že se na tuto čtvrť zapomíná. Plánujete u nás v následujících investovat do oprav a vůbec celkového rozvoje? Olda

ODPOVĚĎ: V rychlosti mi napadají dvě aktuality - ještě v letošním roce bude zahájeno připojení Koreje na kruhový objezd a právě teď začíná investice do silnice a příjezdu u fotbalového hřiště. Hodně jsme nainvestovali do švermovských škol, Švermov rozhodně nemíníme zanedbávat! Máme připraveny některé zajímavé projekty, třeba v parcích a podobně.

DOTAZ: Dobrý den Milane. Přijdete fandit rytířům na první zápas v nové hale? Jaký tipujete výsledek? Zdravím. Jarda.

ODPOVĚĎ: Dobrý den Jardo, hokej nikdy netipuji, podívat se samozřejmě rád přijdu.

DOTAZ: Dobrý den. Zajímal by mě váš názor na autobusové nádraží. Z mého pohledu je to obrovská ostuda našeho města. Budete ho nějak rekonstruovat? Myslím si, že už je na čase.

ODPOVĚĎ: Autobusové nádraží je potřeba nejen zrekonstruovat, ale připojit ho na pěší zónu, jejíž je vlastně nedílnou součástí. Je to místo, kde by měly vzniknout nové komerční budovy a celkově nová funkční část města. Tento projekt jsme měli připravený, ale bývalá koalice jej stopla, zhatila čtyřletou práci i 100milionovou dotaci a my jsme se dostali znovu na začátek. Bude to těžší, ale ano – počítáme s tím stejně, jako s celou pěší zónou.

DOTAZ: Pane primátore, blíží se volby co jsou pro vás důležité témata? Čím se lišíte od ostatních politických stran tady na Kladně? Přijde mi že opět bude ode všech plno slibů a skutek utekl.....

ODPOVĚĎ: Domnívám se, že oproti ostatním stranám se lišíme právě tím, že „skutek neutek“, což věřím, můžete vidět nejen v ulicích města. Naše témata najdete v podrobněji zpracovaném volebním programu, který již brzy bude ve schránkách a na internetu.

DOTAZ: Pane primátore, volila jsem vás, ale nechápu některé věci. Říkáte, že je skvělé, že nám dala sportovní agentura třetinu na stavbu zimního stadionu, ale už ne to, že o třetinu jsme přišli nečinností vašich úředníků, když nikdo na kraj neposlal žádost. Nikdo přece nemohl věřit, že stačí příslib a fotka s Jardou Jágrem, že ne? V jednom rozhovoru jste uvedl, že most na Sítné není, protože minulé vedení radnice ho předražilo o 200 milionů. Na internetu lze dohledat, že návrh byl za cca 280 milionů. To ho umíte postavit opravdu o tolik levněji? A je pravda, že smlouva za koncert Lucie a Morcheeba je za 10 milionů a je to agentuře, která nikdy koncert nepořádala? Děkuji za odpovědi. Velichová Petra

ODPOVĚĎ: Dobrý den, kraj jednoduše nechtěl rekonstrukci stadionu podpořit, není to o neschopnosti úředníků. Nemůžete poslat žádost k dotačnímu titulu, který neexistuje. Nové vedení kraje se nepřihlásilo ke slibu předchozího vedení, je to smutné, ale je to tak. Na kraj jsme jeli společně s Jaromírem Jágrem, kde jsme to slyšeli osobně od paní hejtmanky. Sítenský most - dnes jsou úplně jiné ceny a studie minulé koalice vychází úplně mimo číslo, které uvádíte. Studie byla provedena bez pilíře a mít ho či nikoliv, je opravdu rozdíl okolo 200 milionů korun. Sítenský most je tématem politiků, kteří nevědí kudy kam, pro nás je to spíš mandatorní výdaj, nikoliv klíčová investice. Co se týče posledního dotazu - není pravdou, že tato agentura (kterou soutěžíme, nikoliv vybíráme) nedělá koncerty a částka, kterou uvádíte, je také za pronájem pódia a techniky na celé dny města, zabezpečení backstage v průběhu akce a podobně. Vzhledem k tomu, že Dny města minulý rok nebyly, chceme, aby Kladeňáci měli zážitek a užili si jej.

DOTAZ: Dobrý den, kdy bude dostaven Globus? Děkuji

ODPOVĚĎ: Globus má vyřízené územní rozhodnutí a stavební povolení, ale covidová doba a události na Ukrajině se promítly do termínu. Stavět by měli v průběhu příštího roku, zatím provádějí terénní úpravy. Stavba samotná by měla trvat okolo jednoho roku.

DOTAZ: V minulosti jste s ODS byl na kordy, ale prý se hrany s odchodem pana Jiránka obrousily. Dovedete si představit spolupráci s ODS po volbách? Rovnou se zeptám na koalici? Děkuji Jaromír

ODPOVĚĎ: O koalici nikdy dopředu nemluvím. Spolupráce je o lidech, nikoliv o stranách.

DOTAZ: A ještě bych se rád doptal i na váš plán pro Kladno pro potenciální další čtyři roky, kdybyste byl ve vedení města? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Vše najdete v našem podrobnějším programu, který brzy najdete ve schránkách a webu www.volbaprokladno.cz.

DOTAZ: Dobry den, pane Volfe, chtel bych se zeptat, kdy a jestli vubec dojde k napojeni kruhaku ve Svermove? Dostat se na něj z Korey je fakt nekdy o zivot. Dekuju Jarda

ODPOVĚĎ: Dobrý den, připojení Koreje na kruhové objezd je připraveno, stavět chceme ještě letos.

DOTAZ: Dobrý den, máte v plánu i v příštích letech pořádat Dny města Kladna? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, samozřejmě ano. Je to oslava města, je to tradice navazující na Hornické dny. Tradice by se měly udržovat.

DOTAZ: Pěkný den, kdy prosím bude zprovozněn kruhák u Sletiště pro auta? A kam se letos nastěhují koníčky alias kolotoče, aby hned objezd nebyl zaneřáděný? Děkuji Tomáš

ODPOVĚĎ: Dobrý den, kruhový objezd u Sletiště sem dokončuje právě dnes, ale kvůli Dnům města tu bude ještě uzavírka, průjezdný bude od úterý 13. září. Mimochodem celé to prostranství před Sletištěm vypadá opravdu skvěle a věřím, že se bude Kladeňákům líbit.

DOTAZ: Kde podle vás mají Kladeňáci parkovat? Máte nějaké řešení?

ODPOVĚĎ: Parkovacích míst je málo a je to problém, se kterým se budeme potýkat a potýkají se s ním prakticky všechna větší města. Není možné celé město vybetonovat a ubírat zelené plochy proto, abychom měli kde parkovat – to rozhodně ne. Ale i tak se nám letos povedlo přidat stovky parkovacích míst v Kročehlavech a Rozdělově. Nicméně jsou parkoviště, která jdou zvednout do patra a kde lze vybudovat etážové parkování, například dobře by to šlo implementovat na parkovišti u Sletiště. Je tu také jedno místo v Rabasově ulici, kde je možné vybudovat parkovací dům, který by zapadl do zástavby a pomohl by kapacitně pěší zóně, stejně jako parkoviště na autobusovém nádraží, které jsme měli připravené a projekt zhatila bývalá koalice. (viz předchozí odpověď)

DOTAZ: Proč jste sliboval nový autobusák a nakonec jste ho neudělal? Je to tam pěkně na nic… stále…

ODPOVĚĎ: Projekt autobusového nádraží jsme měli kompletně připravený, ale bývalá koalice jej v roce 2018 stopla, zhatila čtyřletou práci i 100milionovou dotaci a my jsme se dostali znovu na začátek. Bude to těžší, ale s novým "autobusákem" počítáme.

DOTAZ: Dobrý den, plánujete oživit Bažantnici, La park a podobné přírodní atraktivity města? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den. Na Bažantnici je potřeba kompletně předělat koupaliště, které si to opravdu zaslouží. Stejně tak chceme dát péči bažantnickému rybníku, rádi bychom v této lokalitě vylepšili parkování. LaPark se nám podařilo převést do majetku města a daří se nám získávat i navazující pozemky. Nabízí se zde vybudování zařízení pro seniory, ale zároveň by tu mohla fungovat restaurace či občerstvení pro cyklisty. Budoucí využití celého areálu a jeho kompletní přeměna vzejde z odborné studie.

DOTAZ: Pane primátore, proč se v kladenské MHD neuznávají žákovské lítačky - sliboval jste, že desintegraci Kladenska od PID cestující nepocítí, ale kromě toho, že musíme přestupovat, musí dcery platit navíc i v MHD…

ODPOVĚĎ: Dobrý den, tarif MHD Kladno zůstal stejný a na uznávání jízdenek PID se vůbec nic nezměnilo.

DOTAZ: Ohlasy lidí na nové kruhové objezdy nejsou zdaleka jen pozitivní, výčitky měli lidé už před jejich otevřením. Udělal byste s odstupem něco jinak?

ODPOVĚĎ: Už v prvním týdnu se potvrdilo, že provoz je zde plynulý a opravdu to dopravě pomohlo. Jsem spokojený, nic bych nyní neměnil. Pokud by se tam ukázala v průběhu provozu nějaká překážka či nedostatek, samozřejmě budeme reagovat.

DOTAZ: Dobrý den, plánujete výstavbu dalších cyklostezek? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, rozvoji cyklostezek říkám jednoznačně ano. Cyklostezky jsou, stejně jako chodníky a silnice, nikdy nekončícím příběhem. Optimální stav by byl, kdyby všechny okolní obce a města byla propojena cyklostezkami a my jsme nejezdili jen po kladenských okruzích, ale mohli se dostat pohodlně třeba do Rakovníka či do Slaného. Nyní se počítá se s cyklostezkou, která povede z Prahy do Kladna, ovšem její nastavená cena je podle mého názoru celkem nereálná. Nejsem si jistý, zda s tím budou souhlasit některé obce jako Hostivice a podobně, pro které to bude velký finanční záběr. Ještě odbočím od cyklostezek k cyklistice - chtěli bychom rozšířit naše sdílená elektrokola do všech okolních obcí, kde by se mohla půjčovat i vracet.

DOTAZ: Pane primátore, děkuji Vám za odpověď ohledně uznávání litačky PID v MHD, dovoluji si ale ještě reagovat. Ano, máte pravdu, že na uznávání jízdenek PID se nic nezměnilo, ale nevím, jestli vůbec víte o tom, že žákovské lítačky v kladenské MHD uznávány nebyly a nejsou. Dcery dojíždí do Prahy a kladenskou MHD využívat nepotřebovaly. Kvůli likvidaci linky 330 se kladenské MHD bohužel nevyhnou, takže musí platit navíc.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, samozřejmě to vím, ale důvod je prostý - tyto lítačky na území města uznávat nelze, protože jsou ze zákona dotovány státem. Využijte žákovskou kartu MHD Kladno, kde je korunový tarif. Omezení linky 330 je lumpárna SČ kraje, jednostranný a protiprávní krok, který nebere ohledy na cestující. Vyzval jsem vedení SČ kraje, aby všechny omezené či zrušené linky navrátilo do původního stavu.

DOTAZ: Rozumíte i hokeji, má Kladno letos šanci se vyhnout záchraně, nemá příliš úzký kádr?

ODPOVĚĎ: Jak už jsem psal dříve, hokej nikdy netipuji. Jen bych si moc přál, abychom záchranářské starosti neměli a koukali jsme se v tabulce nahoru a ne pod sebe.