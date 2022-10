Když se řekne Miláno, vybaví se obrovská panoramata budov, závody taxíků, módní veletrhy a přehlídky světových návrhářů. Co takhle objevit zelenou tvář této perly Lombardie a kolébky umění? Miláno nabízí perfektní harmonii mezi rušným centrem a městskou malebnou zelení, kde na návštěvníky dýchne historie na každém kroku. V poslední době navíc město zainvestovalo do přetvoření stávající urbanistické struktury na multifunkční umělecká centra a nabízí tak svým návštěvníkům zcela nové zážitky.

Foto: Getty Images

Na kole podél Navigli s Leonardem da Vincim

Milánská čtvť Navigli, rozkládající se podél kánálů Naviglio Grande a Naviglio Pavese, láká návštěvníky nejen posezením v četných barech a restauracích, ale především svou příjemnou, takřka venkovskou atmosférou. Výlet na kole podél kanálů je příjemným ekologickým způsobem, jak opustit rušné srdce metropole a prozkoumat jeho okolí plné venkovských statků, šlechtických sídel, historických opatství, zelených parků a vzácných svědectví o práci a působení Leonarda da Vinci. Za zmínku jistě stojí, že právě zde se budou konat závěrečné etapy Giro d´Italia.

Tip na pět kompletních cyklistických itinerářů zde.

Městská fauna a flóra jako protipól obrysu mrakodrapů

Zdroj: Getty Images

Další alternativou, jak se vymanit z ruchu velkoměsta, uspořádat piknik uprostřed zeleně nebo vydechnout ve stínu stromů je návštěva milánských městských parků. Parco Sempione je nejznámějším milánským parkem. Již od roku 1890 se pyšní rozlohou 47 hektarů zeleně ve stylu anglických zahrad. Součástí parku je i například Akvárium s více než sto druhy ryb, Palác umění, Muzeum designu a Městská aréna, kde se konají koncerty a atletické mítingy.

Zdroj: Getty Images

Jeden z nejstarších parků v Miláně Giardino di Guastalla se díky své poloze v těsné blízkosti Milánské univerzity stal tolik oblíbeným útočištěm studentů, kteří vyhledávají jeho poklidnou atmosféru. Po návštěvě bazilik San Lorenzo a Sant'Eustorgio oceníte procházku Parkem Papeže Jana Pavla II, který během podzimu nabízí pestrou škálu teplých tonalit a nechá tak vydechnout tělo i mysl. Parco Solari na svých 43.000 m2 hostí nejen městské koupaliště, ale křižují ho i četné cyklostezky, a tak je vyhledávaným cílem příznivců sortovních aktivit. 4,5 km lesů a mokřadů, 5,5 km tematických zahrad, 2,5 km jezer, mýtin a stezek to je park Boscoincittà. S rozlohou 125 hektarů je ideálním místem pro strávení dne v přírodě. Pokud máte rádi dlouhé procházky a túry, můžete se připojit k pěším skupinám s průvodcem, abyste objevili všechna tajemství a kouzla tohoto místa. Vstupte do zcela zeleného světa zvuků, barev a vůní!

Miláno, značka pro exkluzivní design

Zdroj: Getty Images

Miláno zaznamenalo neuvěřitelný růst v oblasti galerií a uměleckých projektů: od bývalých továren přeměněných na místa kultury až po nová muzea moderního umění. Adi Design Museum je jedno z největších muzeí v Evropě věnované designu. Je domovem stálých sbírek i dočasných výstav zaměřených na design Made in Italy. Toto multifunkční centrum pro designérskou komunitu je oživeno zařízeními pro specifické workshopy. Triennale shromažďuje nejikoničtější položky italského designu od 40. do 80. let. Campari Gallery, tato bývalá továrna, nyní zobrazuje ikonické kresby, skicy a reklamní kampaně, které psaly historii značky, spolu s předměty a nástroji používanými ve světě mixologie od lahví po historické sklenice. Další bývalá továrna, Pirelli HangarBicocca, hostí současné a experimentální umělce, zatímco se kdysi podílela na výrobě cívek pro elektromotory. Nadace Prada zřízená ve starém lihovaru je hnací silou kultury, propagátorem výstav a domovem instalací, scénického umění, moderní fotografie a filmových projektů. Zdroj: Getty Images

Získala si milánská metropole Vaše srdce, ale nezbývá již dostatek dovolené? Využijte tento itinerář a zažijte to nejlepší z Milána během 2 dnů!

Článek byl připraven ve spolupráci s ENIT – Italskou státní centrálou cestovního ruchu. Pro více informací navštivte www.italia.it

Zdroj: Getty Images