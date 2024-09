Ráda se setkávám s lidmi. Vím, co vás trápí a jak se vám tu žije. V Senátu budu pracovat na plný úvazek. A mé dveře budou pro vás pořád otevřené.

Bc. Elvíra Hahnová | Foto: ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie

Jak dlouho se v politice pohybujete? Jaký byl váš kariérní postup v politice (jakých funkcí jste dosáhla)?

O politiku jsem se začala zajímat od roku 2012, kdy jsem založila obecně prospěšnou společnost Nová místa 2012 a zapojila jsem se do řešení politiky zaměstnanosti města Chomutova a charity. Postupně jsem začala zjišťovat, jak moc nám politická rozhodnutí zasahují do všech sfér života. Ať je to zdravotnictví, dostatek míst v MŠ, kvalitní vzdělávání, doprava, mzdy, důchody, výše mateřské dovolené… Abych měla možnost to ovlivnit, musela jsem se zapojit a postupně jsem se stala Komunální zastupitelkou a následně zastupitelkou Ústeckého kraje. Byla jsem velmi aktivní v komisích a výborech. Zmíním alespoň předsedkyni Kontrolního výboru v Chomutově, dvě volební období jsem byla členkou školské rady na Písečné, členka Rady ROP Severozápad…. Stala jsem se 1. místopředsedkyní kraje Hnutí SPD a nyní jsem krajská místopředsedkyně ČSSD. Pochopila jsem, že pokud chci něco opravdu měnit, musím dojít co nejvýš.

Jakým překážkám – jako žena – v politice čelíte? Jak se s nimi vypořádáváte? Je něco co Vás vyloženě štve?

Když jsem šla do první třídy, tak mi můj otec řekl, že mohu být vším, čím budu chtít. Ať si jdu za svými sny a nenechám se odradit. Byla to pro mě magická chvíle a všemu co řekl, jsem uvěřila. Myslím na to každý den. Pokaždé, když mě někde odmítnou, když řeknou, že takhle to nejde, nebo že se to dělá jinak. Ve 13 letech jsem byla první dívkou, která založila ženské vzpírání v Chomutově. Uspěla jsem a probojovala jsem se na nominaci do Evropy ve Francii. Překážky, nebo předsudky pro mě nejsou stopkou, jen něco, co musím překonat a jít dál.

V letošních krajských volbách kandiduje přes 680 kandidátů. Počet mužů je mnohem vyšší – 508 ku 177 ženám. Jde podle vás o systémový problém, nebo se ženám do politiky prostě nechce? Dají třeba přednost rodině před politickou kariérou…., nebo se obávají zažitých stereotypů.

Česká republika má přes 10,5 milionů lidí a z toho jsou 50,7% ženy, takže jsme většina J Z výše uvedeného poměru žen na kandidátkách je jasně vidět, že je to vše dohromady, od zavedených stereotypů, po předsudky, možnou nadřazenost, aroganci, neschopnost mužů si připustit, že jsme vzdělané, pracovité, empatické a víme, co potřebujeme. Nejvíce příznivá politická strana k ženám je ČSSD, za kterou kandiduji a poměr mužů a žen na kandidátce je téměř vyrovnaný.

Není škoda, že žen kandiduje tak málo? Uvítala byste, kdyby jich bylo víc? Co ženy mohou do politiky vnést?

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je skloubit rodinný život, péči o děti, práci a politiku. Jsem samoživitelka a mám tři děti (dnes je jim 16, 13 a 10). Je jasné, že to nebylo jednoduché a pomáhala rodina i přátelé. Politika mě neživí. Nebylo by to ani možné, ohodnocení komunálního zastupitele bylo kolem 3.500,- Kč a na kraji je to nyní necelých 7.000,- Kč. Abych mohla fungovat, musela jsem vše propojit. Děti dokud byly menší, to vnímaly jako hru. Doma pomáhaly s úklidem, mohly se mnou být v práci a jezdily se mnou na předvolební mítinky… Bohužel ne každá žena má pro práci političky vhodné podmínky. Je to škoda, protože máme co nabídnout. Minimálně jiný pohled na svět.

Měly by být v komunální politice nastaveny kvóty? Proč ano x proč ne?

Nejsem příznivcem kvót na cokoliv. Mám ráda přirozenost. A z historie víme, že když ženy něco chtějí, tak to dokážou. Vždy byla nějaká první lékařka, kosmonautka, prezidentka, závodnice v rallye, nebo v boxu… Kvóty podle mě snižují úroveň a důvěryhodnost. Takhle to mám nastavené. Nemám předsudky.

Jste lídryně kandidátky, co jste musela všechno udělat proto, abyste kolegy v primárkách přesvědčila, aby vás nominovali? Bylo to těžší, než to mají muži politici?

Myslím si, že pro každého politika je těžké uspět a udržet se v politice. Za mě mluvily mé předchozí zkušenosti a práce. Pro mou domovskou stranu ČSSD byly rozhodující, mé odborné zkušenosti v rámci sociální politiky, zaměstnanosti a vzdělávání, jelikož tradičně cílíme na rodiny s dětmi, pracující lidi, seniory a zdravotně postižené. Je důležité, aby se jim žilo v Ústeckém kraji lépe.

Bc. Elvíra HahnováZdroj: ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie

https://www.facebook.com/share/r/rh2cw6VLotmke6p2/

Zadavatel / Zpracovatel: ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie