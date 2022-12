Chci Vám upřímně poděkovat za podporu ve volbách. Je mi velkou ctí zastupovat Vás v Senátu Parlamentu ČR.

Mgr. Miluše Horská, senátorka za obvod 43, Pardubicko, Přeloučsko, Chlumecko | Foto: archiv Miluše Horská

Dále ve mně máte a budete mít osobu, která je na straně potřebných, která chce pomáhat, která chce stát na straně práva, která je jednou z vás, chce Vám být nablízku a která bude prosazovat zákony ku prospěchu naší země a celého mého volebního regionu.

Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko jsou významnou součástí mého okrsku. Vždy sem ráda jezdím, pokud mohu, tak pomáhám jak v rozvoji města, tak i při řešení konkrétních problémů občanek a občanů. Ráda zde pořádám různé akce, především výstavy a stejně ráda zvu voličky a voliče svého obvodu do Prahy i do Pardubic na důležité besedy o aktuální legislativě. V tom se na mě můžete i v budoucnu spolehnout. Nadále nabízím svou pomocnou ruku při řešení problémů a pro posilování občanské společnosti. Nezapomeňte, prosím, že ve mně máte prodlouženou ruku do pražské politiky.

Jsem zavázaná Vaší důvěrou a připravena být zde pro Vás i po nadcházejících šest let.

Vaše senátorka

Miluše Horská

www.milusehorska.com