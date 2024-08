Přijeďte dobře se pobavíte!

Foto: Dům kultury Milevsko

Slovo starosty města Milevsko, Ing. Ivana Radosty.

Ing. Ivan Radosta, starosta města MilevskoZdroj: Dům kultury MilevskoPo dvou letech se scházíme u projektu Dobré místo pro život. Můžeme Milevsko nazvat Dobrým místem pro život?

Určitě – vždyť tu máme všechno, co k tomu potřebujeme: Jsme klidným a bezpečným městem s krásnou okolní přírodou a solidním zázemím pro všechny generace – školky, školy, vybavená sportoviště, rušný kulturní a společenský život, obchody, odpovídající zdravotní péči, velmi dobře fungující domy s pečovatelskou službou i domov pro seniory. Působí zde řada firem, takže nás netrápí vysoká nezaměstnanost. Především tu však máme stovky skvělých, aktivních lidí, bez kterých bych to říci nemohl. To oni dělají Milevsko lepším. Chápou, že v osmitisícovém městečku nemůžeme mít všechno a hned. Na druhou stranu to neznamená, že není na čem pracovat a co vylepšovat. Snažíme se o to.

Co se u Vás ve městě změnilo?

Po dlouhých letech byl zpracován a schválen nový územní plán města, úspěšně se plní podnikatelský park, zrekonstruovali jsme hlavní sál domu kultury, podařilo se odkoupit část budovy s hokejovými šatnami, pustili jsme se do kompletní rekonstrukce Sokolovské ulice. Hodně jsme se věnovali našim sportovištím – byl zrekonstruován atletický ovál, novým povrchem se může pochlubit fotbalové hřiště i sportovní hala. Po 15 letech jsme zrušili organizační složku Městský dohlížecí a kamerový systém a převedli tuto činnost přímo pod městskou policii. Pozitivních změn bylo samozřejmě daleko více, ale neměl bych zapomenout také na ty, které nás netěší. Ještě více bojujeme s nedostatkem parkovacích míst, zcela se nám zaplnila městská skládka, vnímáme narůstající počet poruch vodovodního řadu a teplovodu.

Rok funguje podnikatelský park. Co vše se zde podařilo? A co plánujete? Mají firmy zájem o tento prostor?

Firma Acond už své velkorysé zázemí vybudovala, dvě společnosti nyní usilovně staví, jiné firmy se nám pozvolna hlásí. Chystáme se rozjet druhou etapu rozvoje podnikatelského parku a požádat ministerstvo průmyslu o dotaci na vybudování komunikace, která nás přiblíží k dalším pozemkům.

Jaké má město další plány a realizace investic. Co se podařilo?

Pokračují práce na náročné rekonstrukci Sokolovské ulice. Jedná se o zakázku za 40 milionů, během několika měsíců by měla být hotova. Od srpna začnou práce na rozšíření skládky, kterou nezbytně potřebujeme. Více než 30milionová investice přinese jistotu ukládání odpadu min. na dalších 10 let. Na čističce odpadních vod se opravuje hala a mění tzv. kalolis, hodnota zakázky převyšuje 10 milionů. Ve 25 milevských ulicích postupně měníme svítidla veřejného osvětlení, která jsou nahrazována úspornějšími. Celkem jich bude 274, což je téměř čtvrtina všech světel ve městě. Máme připravený projekt nového parkoviště v Nádražní ulici. Obyvatelům jsme jej slíbili, tak sháníme zhruba 9 milionů, abychom jim mohli udělat radost. A k tomu desítky drobnějších investic a oprav. Je toho hodně.

Zdroj: Dům kultury Milevsko

Jaké jsou Vaše další plány do konce roku a na rok 2025?

Pokud jde o plány na rok 2025, asi největší akcí bude rekonstrukce Domu kultury Milevsko za 40 milionů. Finance budeme čerpat z dotace na tzv. kreativní centra. V rámci snahy nabídnout mladým lidem pozemky na výstavbu rodinných domů připravujeme územní studie dvou zajímavých lokalit. Další ulicí, která si zaslouží naši pozornost, bude Havlíčkova, kde musíme zrekonstruovat vodovod a položit nový asfaltový povrch. Budeme pracovat na přestavbě autobusového nádraží. Uvažovali jsme o jeho přesunu k vlakovému nádraží, ale díky vylidňování centra města od této myšlenky ustupujeme. Jak už jsem zmínil, základem všeho jsou lidé. Proto musíme dál podporovat milevské sportovce, kulturní činovníky, seniory, organizace a spolky. Svými úspěchy a spokojeností nám dodávají energii.

Co Vás ve funkci starosty štve a co Vás těší?

Řadu let se snažíme Milevšťáky informovat o tom, co se ve městě děje. Štve mě, že nás zdržuje dlouhodobý boj s neobjektivním informováním našich občanů o práci vedení města a úřadu. Děje se tak prostřednictvím místních novin, do nichž kromě jejich redaktorky občas přispívají i někteří zastupitelé i radní. My se snažíme tomu čelit – kromě městského zpravodaje využíváme sociálních sítí, týdenního videopořadu Nad postřehy občanů, který už 3,5 roku připravuji a vysíláme jej na kabelové televizi a Youtube, nejnověji jsme k tomu účelu spustili mobilní aplikaci Munipolis, do které se zapojilo už přes 700 občanů. Co mě těší? Všechno, co se nám v Milevsku povede udělat, ať už je to maličkost nebo investice za desítky milionů. Ale největší radost mám z dlouhodobé podpory naší práce. Přichází od mnoha občanů, kteří vidí věci reálně a vědí, že se opravdu snažíme. Dává nám to nejen chuť do práce, ale i pocit, že je smysluplná.

Kam pozvete hosty i obyvatele města?

Určitě na milevské posvícení. Bude se konat v krásném parku Bažantnice od 22. do 25. srpna a návštěvníci si přijdou na své, slavíme 840. výročí od první písemné zmínky o Milevsku! Kromě posvícení samotného mohou navštívit např. milevský klášter s městským muzeem, zajít si zasportovat, vykoupat se, dobře se najíst a třeba se ubytovat, protože za jeden den se to nedá stihnout. Těšíme se na Vás!

Zdroj: Dům kultury Milevsko