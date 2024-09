Žil a pracoval jsem řadu let v zahraničí a rád bych své zkušenosti, jak ty dobré, tak ale i ty špatné, ze kterých se lze poučit, využil pro zlepšení života v našem kraji.

Když dostanu vaši důvěru, mám mnoho plánů, jak tyto zkušenosti využít a co pro vás udělat.

Mám mladou rodinu a malé děti a proto vím, co u nás v regionu lidi mimořádně trápí: nedostatek kapacit školek, škol a prostor pro trávení volnočasových aktivit.

Chci to zlepšit, aby si malé děti měly kde hrát, jsem spíše pro řadu menších hřišť než pro nákladné stavby velkých areálů.

Dojezdové časy lékařské záchranné služby po celém našem kraji také nejsou všude ideální, o obtížně dosažitelných stomatologických a dalších lékařských kapacitách ani nemluvě.

Každý den dojíždím do zaměstnání do Prahy a je mi tedy dobře známo, jaký ohromný problém je v našem kraji doprava a parkování.

Středočeský kraj je krásné místo pro život, a proto si myslím, že by měl sloužit k potěše všech lidí.

Budovat zde další národní parky a chráněné krajinné oblasti pro pár vyvolených s povolením vstupu proto považuji za naprosto nesprávné.

Nabízím tedy využití svých zkušeností a propojení problémů Středočeského kraje do nejvyšších pater politiky.

Dovoluji si vás zdvořile požádat o vaši podporu, ať můžeme společně budovat náš domov.

Děkuji Vám!

Mgr. Jiří Kobza

kandidát koalice SPD a Trikolora do Senátu ve volebním obvodě 38 - Mladá Boleslav

kandidát na hejtmana Středočeského kraje

lídr kandidátní listiny koalice SPD, Trikolora a PRO ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje

