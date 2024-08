Miloslav Čihák je muž, který má za sebou dvacet čtyři let služby u policie. Nyní se však rozhodl vstoupit do politického světa a kandiduje na post hejtmana Středočeského kraje za Sociální demokracii. Jeho cílem je zlepšit život obyvatel kraje prostřednictvím konkrétních opatření zaměřených na dostupnost vzdělání, zdravotní péče a bydlení.

Lídr středočeské kandidátky je známý svou otevřeností a upřímností. „Každý, kdo mě zná, ví, že říkám věci na rovinu. Občas bývám hubatý, ale mít názor není špatná vlastnost,“ říká Čihák, kandidát na hejtmana za SODCEM Středočeského kraje.

Nová generace sociálních demokratů

Čihák se rozhodl kandidovat za Sociální demokracii, protože vnímá, co trápí obyvatele Středočeského kraje. „Nechci žít v uzavřené sociální bublině. Vnímám problémy, které rezonují ve společnosti, a chci je řešit,“ vysvětluje. Jeho cílem je návrat k základům Sociální demokracie – hájení zájmů obyčejných lidí. Volební kampaň byla spuštěna pod hlavičkou Dobré zprávy pro kraj, kterou se snaží přinášet Středočechům každý den.

„Viděl jsem při službě všechno možné, hodně ošklivých příběhů,“ dodává Čihák. Právě tyto životní zkušenosti ho vedly k rozhodnutí aktivně se podílet na změnách, které by mohly zlepšit každodenní život obyvatel kraje.

Řešení pro nedostatek míst ve školkách

Jedním z hlavních bodů programu je řešení problému nedostatku míst v mateřských školách. Ve Středočeském kraji aktuálně chybí přibližně dva tisíce míst pro děti od tří let, což nutí rodiče k náročnému každodennímu dojíždění. „Řešením je navýšení kapacit prostřednictvím krajského fondu pro výstavbu mateřských škol,“ říká Čihák. Mnozí z nich jsou nuceni řešit každodenní náročné dojíždění, což zatěžuje rodinný rozpočet i časový harmonogram. Tento fond by nejen podpořil vznik nových školek, ale také rekonstrukci a rozšíření stávajících zařízení, aby lépe odpovídaly současným potřebám rodin. Sociální demokracie se zároveň ve svém volebním programu zavázala, že v průběhu volebního období podpoří minimálně 80 nových tříd, což odpovídá právě zmíněnému nedostatku 2000 míst.

Inspiraci pro tento krok čerpá Čihák z úspěšných projektů v jiných regionech, kde se podobná opatření osvědčila. Navrhuje rovněž větší zapojení obcí a měst do plánování a realizace těchto projektů, což by mělo vést k urychlení celého procesu. „Věřím, že každé dítě by mělo mít právo na místo ve školce co nejblíže svému domovu, aby rodiče nemuseli trávit hodiny denně na cestách,“ dodává Čihák.

Cílem je dosáhnout toho, aby všechny děti ve Středočeském kraji měly možnost kvalitního předškolního vzdělání, které je základem pro jejich další úspěšný rozvoj.

Cesta k lepšímu životu

Miloslav Čihák kandiduje s jasnou vizí – chce dokázat, že změny k lepšímu jsou možné, pokud se lidé spojí a budou spolupracovat. „Chtěl bych svým dětem, a nejen jim dokázat, že když se člověk celý život snaží pracovat a žít slušně, lze změnit věci k lepšímu,“ uzavírá Čihák.

Jeho kandidatura na hejtmana Středočeského kraje je příkladem toho, že i po letech služby v uniformě může člověk přinést do politiky svěží pohled a chuť měnit věci k lepšímu, a hlavně seriózně a bez klientelismu.

