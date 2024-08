Miloslav Čihák: Lídr středočeské SOCDEM, který říká věci tak, jak jsou

Miloslav Čihák vstupuje do podzimních krajských voleb jako lídr středočeské SOCDEM. V čele kandidátky tak stojí muž, který má letité zkušenosti z oblasti bezpečnosti, ale i v jiných oborech. Široký záběr praktických znalostí, ale i zkušeností je to, co nabízí svým voličům. Jeho cílem je zlepšit život obyvatel kraje, a právě volební program Sociální demokracie tuto myšlenku odráží.

Miloslav Čihák | Foto: SOCDEM