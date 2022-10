Poradí sociální pracovníci ostravského SOCIOPOINTU.

Foto: zadavatel inzerce

„Je to špatné, vezmu si půjčku!“ „Mám dluhy, ale budu dělat, jako že se nic neděje!“ Vypadá to úsměvně, ale taková situace může lehce nastat. Dochází ke zdražení energií i základních potravin, mohou se přidat problémy v zaměstnání. A rázem nastává složitá situace, se kterou si někteří lidé nemusí vědět rady. Pokud se někdo rozhodne pro půjčku, je třeba dobře promyslet všechny její aspekty a pravidla. Hodit dluhy za hlavu rozhodně nedoporučujeme. Dluhy se neztrácejí, ale naopak. Bobtnají. Pokud si někdo neví rady, jsou tady sociální pracovníci, kteří mohou poradit a pomoci, jak takovou situaci řešit. Jen je třeba jednat.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Jednou z akcí, která může pomoci v tíživých okamžicích, je „Milostivé léto“. Druhé kolo této akce opět umožňuje lidem s exekucemi zbavit se svých dluhů, případně jejich objem zásadně snížit. Od začátku září až do konce listopadu dlužníkům postačí uhradit dlužní jistinu spolu se stanoveným poplatkem exekutorovi. Zbytek dluhu jim bude odpuštěn.

„Milostivé léto se týká především dluhů vůči státním a veřejnoprávním věřitelům jako jsou stát, města, obce, zdravotní pojišťovny, veřejnoprávní média, veřejné nemocnice. Podmínkou je, aby dlužník nebyl v insolvenci a dluh byl vymáhán soudním exekutorem. Do Milostivého léta spadají pouze exekuce zahájené před 28. 10. 2021,“ říká Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Ostravský primátor Tomáš Macura připomenul, že počet exekuovaných osob ve městě je značný. „V závěru srpna jsme začali s kampaní k Milostivému létu II, abychom zintenzivnili informovanost o tomto institutu. Jak konkrétně postupovat, zájemcům radí sociální pracovníci našeho Sociopointu či dluhových poraden,“ uvedl primátor.

Značnou část pohledávek tvoří také pokuty za jízdu bez platných jízdenek v hromadné dopravě. Dopravní podnik Ostrava (DPO) se proto rozhodl věnovat Milostivému létu rozšířenou podporu. „V námi rozšířené podobě dáváme příležitost dohromady zhruba 30 tisícům dlužníkům DPO. Stačí kontaktovat naše specializované pracoviště: Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek nebo zavolat na číslo 597 401 617, možné je poslat i e-mail na adresu dpored@dpo.cz,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys.

Více informací se zájemci dozvědí na webových stránkách bezpecnejsi.ostrava.cz a socialniveci.ostrava.cz/milostive-leto-ii-znovu-pomaha-lidem-z-dluhu-jake-jsou-jeho-podminky/.

Další pomoc

Možností, jak se dostat z tíživé finanční situace, je ale více. Pomoci může třeba příspěvek na bydlení, což je dávka, jíž stát pomáhá lidem, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. „Zjednodušeně řečeno - nárok na příspěvek na bydlení vzniká, pokud vám třetina vašich příjmů, respektive třicet procent, nestačí na zaplacení vašich nákladů na bydlení,“ říká Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Je tu ale i dávka přídavek na dítě. Ta patří mezi dávky státní sociální podpory. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud jsou příjmy jeho rodiny nižší než 3,4násobek životního minima rodiny.

Další pomoc státu se týká především žen, které vychovávaly děti a z toho důvodu po část života nepracovaly, ale byly s dětmi doma, a proto mají nižší starobní důchody než ostatní důchodci. Aby stát tento rozdíl vyrovnal, bude dotčeným důchodcům od ledna 2023 vypláceno zvýšení starobního důchodu za vychované dítě – tzv. výchovné. Na výchovné mají nárok pouze starobní důchodkyně a starobní důchodci, kteří vychovávali děti. Někteří důchodci se ale budou muset o výchovné požádat. I s tím poradí sociální pracovníci.

Zdroj: Statutární město Ostrava

SOCIPOINT poradí

Pokud potřebujete další informace nebo radu v okamžiku, kdy se dostáváte do finanční tísně, pak můžete využít služeb místa prvního kontaktu SOCIOPOINT, kde vám poradí.

Osobně v kanceláři č. 51 budovy Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8

Telefonicky lze získat informace na bezplatné lince 800 700 650

E-mailem na webové adrese sociopoint@ostrava.cz.

Provozní doba je od pondělí do pátku vždy od 8 hodin, v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a v pátek do 12 a ve čtvrtek do 16 hodin.



„Zajít můžete také na úřad městského obvodu v místě vašeho bydliště. I tam jsou sociální pracovníci, kteří vám pomůžou. Pokud na úřad nemůžete dojít, můžete se se sociálními pracovníky domluvit, aby za vámi přišli k vám domů,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.