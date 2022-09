Společnost Mitsubishi Electric Automotive Czech, kterou najdeme ve Slaném nedaleko Kladna, svým lidem nabízí netradiční benefity v podobě různých akcí. Nedávno to byla SUMMER PARTY, na kterou mohli zaměstnanci vzít i své rodiny. O eventech jsme si povídali se Soňou Novou Červenkovou, která pracuje v personálním oddělení na pozici HR Generalist.

HR tým | Foto: Zadavatel

Jaká byla SUMMER PARTY?

Byla moc fajn, po dlouhé době jsme se potkali v tak velkém počtu. Dorazilo nás kolem tisíce a všichni si to moc užili. Navíc mohli přijít rodiny s dětmi našich zaměstnanců, které se vyřádily na skákacím hradu, lezecké stěně nebo s dětským kouzelníkem. Největší úspěch u dětí mělo malování na obličej, i když rodiče z toho takovou radost asi neměli. Zajistili jsme výborný catering, několik stánků s různým občerstvením a věřím, že jsme měli velmi dobře sestavený program v průběhu celé akce. Japonská společnost pro nás připravila tematický stánek, kde se děti i dospělí pokoušeli skládat origami, nebo si vyzkoušeli umění kaligrafie či různá kimona.

Zdroj: Zadavatel.

Nechybělo ani pódium s doprovodným programem, k čemuž patřil i proslov našeho japonského prezidenta a vystoupení různých kapel, kde dokonce zahrál i náš kolega. Moc nás pobavilo vystoupení Na stojáka.

Zdroj: Zadavatel.

Zdroj: Zadavatel.

Jaké další eventy pořádáte pro zaměstnance?

Jedno z nejpravidelnějších býval vánoční večírek, do toho nám ale zasáhl covid. Nechtěli jsme připustit, aby zaměstnanci o večírek přišli i letos a tak jsme všem dali možnost zorganizovat si privátní menší akce na které jim finančně přispějeme. V letošním roce jsme pustili do světa nový program Zábava a relax pro zaměstnance. Program je koncipovaný do několika sekcí, v rámci nichž pořádáme akce v průběhu celého roku. (MEAC pro rodinu, MEAC pro zdraví a Vánoce a Advent v MEAC). Program započal výletem do Zeměráje ze sekce MEAC pro rodinu, který jsme organizovali v červnu. V rámci sekce MEAC pro zdraví organizujeme Zdravotní den jako prevenci proti rakovině kůže. Akce ještě neproběhla a již nyní pro velký zájem připravujeme druhý termín. V plánu máme i výlety v adventním čase nebo Mikulášskou. Čeká nás také sportovní výzva, u té však uvidíme zda ji uspořádáme ještě letos nebo příští rok. V neposlední řadě nabízíme fyzioterapii pro všechny operátory. O tuto službu zaznamenáváme taky velký zájem.

Zdroj: Zadavatel.

Máte akce i pro veřejnost, třeba den otevřených dveří?

Dny otevřených dveří určitě v plánu máme a pravděpodobně ji spojíme s akcí se zábavným a naučným programem. Tady je důležité načasování. Zatím vám víc neprozradím, ale určitě se můžete těšit i na akci tohoto typu.

Mohou vám zaměstnanci dávat své nápady a podněty na akce?

Celá sekce programu Zábava a relax pro zaměstnance je koncipovaná tak, že vítáme aktivní zaměstnance se svěžími nápady. Zaměstnanci mají možnost s námi na akcích spolupracovat a pomáhat. Určitě tady musím zmínit i náš zaměstnanecký výbor, který je hodně aktivní, často se potkává a přichází s novými nápady. Samozřejmě se netýkají jen zábavy, ale podněty přijdou i z této strany.

Zdroj: Zadavatel.

Máte na akce zpětnou vazbu?

Ano, máme a moc nás těší. Zpětná vazba přichází i od zaměstnaneckého výboru nebo se k nám dostane i jinými cestičkami. Na SUMMER PARTY už ohlasy máme a jsou pozitivní. Lidé jsou rádi, že se už zase mohou potkávat a bavit. A proto chceme akce co nejvíc podporovat. Dnes je důležité mít vyváženou práci, relax a zábavu.

Zdroj: Zadavatel.

Příprava akce musí být velmi náročná…

Ano, je to náročné, ale je to zase něco jiného a hlavně kreativního. V případě MITSUBISHI SUMMER PARTY už jsme měli podporu agentury. Menší akce zvládáme organizovat sami. Věřím, že nový program Zábava a relax pro zaměstnance bude úspěšný a že se nám povede připravit ještě mnoho atraktivních akcí.

Zdroj: Zadavatel.

